А.Гуськов отреагировал на включение в чёрный список Минкульта Украины 🔊 Воспроизвести Фото из архива "Обзора"







Российский актёр Алексей Гуськов удивился включению в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, которую составили в Министерстве культуры и информационной политики страны. Артист напомнил, что часть жизни он провёл в Киеве и не представляет никакой опасности для Украины, сообщает



Я учился в средней школе № 108 на улице Донецкой в городе Киеве, мой отец похоронен на Байковом кладбище. Это город моего детства, моей юности, где я в первый раз поцеловался, где я окончил школу, — рассказал Гуськов в эфире «Радио 1» Российский актёр Алексей Гуськов удивился включению в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины, которую составили в Министерстве культуры и информационной политики страны. Артист напомнил, что часть жизни он провёл в Киеве и не представляет никакой опасности для Украины, сообщает news.ru.



Я продолжаю ездить в Крым, если есть съёмки, я даже не рефлексирую по этому поводу, я работаю в Европе. Какую опасность я представляю для Украины, не понимаю, — сообщил актёр.



Он также коснулся темы включения Киркорова в список иностранцев, которым запрещён въезд в Литву. МИД этой страны обратился в департамент миграции с просьбой внести исполнителя в чёрный список.



Что касается Киркорова, я не знаю, какую опасность он представляет для Литвы. Кстати, наш худрук — литовский режиссёр и принадлежит всему миру, — подытожил Гуськов.



62-летний народный артист России Алексей Гуськов знаком зрителям по сериалу «Граница: Таёжный роман», фильмам «Мусорщик», «Классик», «Волкодав», «Дневник убийцы», «Вечная жизнь Александра Христофорова» и другим.



Как писал NEWS.ru, Михаил Шуфутинский



Алексей Гуськов неоднократно выступал в Литве, в частности, со спектаклем



Актёр напомнил, что раньше попал в список украинского сайта «Миротворец» вместе с большим количеством своих коллег. Он подчеркнул, что считает происходящее затянувшимися политическими играми, которые должны пройти, а разум победить.Он также коснулся темы включения Киркорова в список иностранцев, которым запрещён въезд в Литву. МИД этой страны обратился в департамент миграции с просьбой внести исполнителя в чёрный список.62-летний народный артист России Алексей Гуськов знаком зрителям по сериалу «Граница: Таёжный роман», фильмам «Мусорщик», «Классик», «Волкодав», «Дневник убийцы», «Вечная жизнь Александра Христофорова» и другим.Как писал NEWS.ru, Михаил Шуфутинский назвал глупостью обвинения властей Литвы в пропаганде. Артист также возмутился, что «какой-то литовский журналистишка» назвал его «бандюганом».Алексей Гуськов неоднократно выступал в Литве, в частности, со спектаклем «Фальшивая нота» театра Вахтангова. А ещё четыре дня - 19, 20, 21 и 23 апреля 2017 года (некоторые даже смотрели по два раза, так как были два состава и совсем по-разному звучали герои С.Маковецкого и В.Симонова, Е.Князева и А.Гуськова) в Вильнюсе и Клайпеде был показан спектакль театра им. Евг. Вахтангова ''Улыбнись нам, Господи!'' Категории: политика, общество, культура Ключевые слова: Украина, Киркоров, Крым, черный список, Алексей Гуськов, Шуфутинский — статья прочитана 141 раз Комментарии