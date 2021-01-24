Губернатор Калининградской области предположил, когда откроются границы с Польшей и Литвой 🔊 Воспроизвести Фото Александра Шахова, "Обзор"







На оперативном совещании правительства Калининградской области губернатор Антон Алиханов высказал предположение, когда откроются внешние границы Калининградской области. Увы, прогноз главы региона прозвучал не слишком оптимистично, сообщает



- Если у нас и будут открываться границы, то в лучшем случае к началу осени. С учетом той динамики вакцинирования и в мире, и в нашей стране, - сказал Антон Алиханов.



Губернатор также предположил, что весной и особенно летом в Калининградской области снова будет много туристов из "материковой" части России.



- Готовьтесь к тому, что те пики российских туристов, которые мы видели с вами на протяжении июля и августа 2020 года, будут и в мае, и в июне, и в июле, и в августе, - обратился к чиновникам глава области.



В прошлом году, напомним, регион посетили 1,2 млн туристов. Чаще всего в Калининград приезжали из Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова и Ханты-Мансийска. На оперативном совещании правительства Калининградской области губернатор Антон Алиханов высказал предположение, когда откроются внешние границы Калининградской области. Увы, прогноз главы региона прозвучал не слишком оптимистично, сообщает kaliningrad.kp.ru. - Если у нас и будут открываться границы, то в лучшем случае к началу осени. С учетом той динамики вакцинирования и в мире, и в нашей стране, - сказал Антон Алиханов.Губернатор также предположил, что весной и особенно летом в Калининградской области снова будет много туристов из "материковой" части России.- Готовьтесь к тому, что те пики российских туристов, которые мы видели с вами на протяжении июля и августа 2020 года, будут и в мае, и в июне, и в июле, и в августе, - обратился к чиновникам глава области.В прошлом году, напомним, регион посетили 1,2 млн туристов. Чаще всего в Калининград приезжали из Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова и Ханты-Мансийска. Категории: в России Ключевые слова: Литва, польша, Калининградская область, граница, губернатор География: Россия, Калининград — статья прочитана 180 раз Комментарии