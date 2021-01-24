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Губернатор Калининградской области предположил, когда откроются границы с Польшей и Литвой
На оперативном совещании правительства Калининградской области губернатор Антон Алиханов высказал предположение, когда откроются внешние границы Калининградской области. Увы, прогноз главы региона прозвучал не слишком оптимистично, сообщает kaliningrad.kp.ru.
- Если у нас и будут открываться границы, то в лучшем случае к началу осени. С учетом той динамики вакцинирования и в мире, и в нашей стране, - сказал Антон Алиханов.
Губернатор также предположил, что весной и особенно летом в Калининградской области снова будет много туристов из "материковой" части России.
- Готовьтесь к тому, что те пики российских туристов, которые мы видели с вами на протяжении июля и августа 2020 года, будут и в мае, и в июне, и в июле, и в августе, - обратился к чиновникам глава области.
В прошлом году, напомним, регион посетили 1,2 млн туристов. Чаще всего в Калининград приезжали из Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова и Ханты-Мансийска.
Категории: в России
Ключевые слова: Литва, польша, Калининградская область, граница, губернатор
География: Россия, Калининград
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