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В Минэнерго Украины призвали отказаться от единой с Россией энергосистемы





Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко в эфире общественно-политического шоу на канале "Украина" выступил за отказ страны от единой с Россией и Белоруссией энергосистемы.

В качестве альтернативы он предложил подключение к энергосистеме Европы.

"И это как раз будет мое одно из главных заданий, чтобы мы были частью Европы, нормального рынка, где нет произвола монополистов, где нормальная прозрачная цена", — отметил Витренко.

В минувшем декабре нацкомиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг отменила с 1 января норму о реализации законодательства, наделяющего ее правом, в частности, аннулировать аукционы по распределению международных сечений в части импорта-экспорта электроэнергии с государствами, не входящими в Энергосообщество. Эта мера позволила трейдерам импортировать электроэнергию из России и Белоруссии, сообщает РИА Новости.
Категории: в Европе
Ключевые слова: Россия, Украина, минэнерго, энергосистема
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добавлена сегодня, 24 января, 11:20

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