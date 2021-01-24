В Минэнерго Украины призвали отказаться от единой с Россией энергосистемы 🔊 Воспроизвести







Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко в эфире общественно-политического шоу на канале "Украина" выступил за отказ страны от единой с Россией и Белоруссией энергосистемы.



В качестве альтернативы он предложил подключение к энергосистеме Европы.



"И это как раз будет мое одно из главных заданий, чтобы мы были частью Европы, нормального рынка, где нет произвола монополистов, где нормальная прозрачная цена", — отметил Витренко.



В минувшем декабре нацкомиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг отменила с 1 января норму о реализации законодательства, наделяющего ее правом, в частности, аннулировать аукционы по распределению международных сечений в части импорта-экспорта электроэнергии с государствами, не входящими в Энергосообщество. Эта мера позволила трейдерам импортировать электроэнергию из России и Белоруссии, сообщает Исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко в эфире общественно-политического шоу на канале "Украина" выступил за отказ страны от единой с Россией и Белоруссией энергосистемы.В качестве альтернативы он предложил подключение к энергосистеме Европы.В минувшем декабре нацкомиссия по госрегулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг отменила с 1 января норму о реализации законодательства, наделяющего ее правом, в частности, аннулировать аукционы по распределению международных сечений в части импорта-экспорта электроэнергии с государствами, не входящими в Энергосообщество. Эта мера позволила трейдерам импортировать электроэнергию из России и Белоруссии, сообщает РИА Новости. Категории: в Европе Ключевые слова: Россия, Украина, минэнерго, энергосистема — статья прочитана 136 раз Комментарии