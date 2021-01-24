«Звенит январская вьюга 2021» и виртуальная реальность 🔊 Воспроизвести







Фестиваль детских и юношеских театральных студий Вильнюса «Звенит январская вьюга» с короткой приписочкой «VR», проводимый в этом году в режиме виртуальной реальности - уже реальность. Весь мир сегодня переведен в онлайн-режим и большинство постепенно привыкает к нему, в том числе и творческие люди. А возможно ли в режиме «удаленки» сыграть спектакль? Сейчас и узнаем...



Целых девять театральных проектов были представлены в рамках фестиваля в этом году. Главной площадкой или сценой оказалась платформа Facebook. Театральные школьные коллективы Вильнюса столкнулись с необычной ситуацией, ведь не каждый день играешь спектакли в онлайн-режиме. Руководителям и актёрам пришлось проявить смекалку. Тем не менее справились с задачей все и довольно успешно. Целых девять театральных проектов были представлены в рамках фестиваля в этом году. Главной площадкой или сценой оказалась платформа Facebook. Театральные школьные коллективы Вильнюса столкнулись с необычной ситуацией, ведь не каждый день играешь спектакли в онлайн-режиме. Руководителям и актёрам пришлось проявить смекалку. Тем не менее справились с задачей все и довольно успешно.







Аудио-спектакль «Если меня совсем нет», основанный на сказке Серея Козлова «Ежик в тумане», оригинален во всех отношениях. В постановке герои говорят друг с другом при помощи мыслей, а их молчание сыграли актеры «Театральной студии Луны» Центра детей и молодёжи Литвы. Авторы проекта: Марго Караханянц-Сирусене, Моника Галецкайте, Наталия Ковалева, Виргиния Стакёнене и Владислав Винсковски.







Второй «Ц» класс прогимназии им. Софьи Ковалевской представил зрителям музыкальную пьесу «Про мышку Глорию». Ребята, так смело выступающие на сцене, рассказали зрителю о настоящей дружбе, чувстве самовлюбленности и несбыточных мечтах. Особую роль в данной работе сыграли... зрители. Авторы проекта - Елена Кругляковене, Людмила Штолде.







Уникальная мудрая и глубокая сказка «Ежик в тумане» неспроста вновь оказалась на сцене. Аудио-спектакль «Зимняя сказка» от «Театральной студии Луны» Центра детей и молодежи Литвы в этот раз сопровождается рисунками детей. Своеобразная форма театрального проекта - аудио-мультфильм.







Вильнюсская школа «Атейтес» и Третий «Ц» класс выступили с музыкальным спектаклем «Муха-Цокотуха» по сказке Чуковского. Спектакль яркий, красочный и музыкальный. Каждый актёр проявил на сцене все свои таланты. Отдельная благодарность художнику по костюмам. Руководители проекта – Наталия Грудзинскене, Наталия Рябчук, Виктория Садовская и Инга Гуреева.







Второй «Б» класс прогимназии им. Софьи Ковалевской показался на сцене с музыкальной постановкой «Тайна синей пантеры» Станислава Важова. В Сером королевстве появляется маленькая синяя пантера. Но почему пантера и почему она синяя? Принцесса старается разгадать эту тайну.



Руководители театральной студии - Катерина Никишина, Людмила Штолде, Светлана Цветкова.







Объединенный проект театральных студий двух вильнюсских школ (Атейтес и школы имени Льва Карсавина) под названием «Ограбление по...» заинтересовывает зрителя с первых секунд. На экране лица в масках (масках медицинских, согласно нынешнему времени и тематике фестиваля) и глаза... Общение героев на экране под фоновое музыкальное сопровождение происходит исключительно взглядами. Никаких слов, только глаза. Ну а что грабили, почему? Тут нужно смотреть. Руководитель студий «Театр Серого кардинала» и «Агитбригада» - Борис Козлов.







А старшеклассники школы Атейтес из театральной студии «Бродячие актёры» прочли стихотворение Корнея Чуковского «Робин Бобин Баребек». Скромно, со вкусом в костюмах и согласно удалённому режиму. Так и хочется повторить: «Вот и сказочке конец, а кто слушал – молодец!».



Руководители проекта – Антанина Воронцова, Руслан Синкевич.







Своевременный проект - мини-спектакль «Не выходи из комнаты». Стихотворение Иосифа Бродского зачитывают ученики старших классов школы Атейтес, участники студии «Театр Серого кардинала». А как читают? В режиме виртуальной реальности, конечно.



«Не выходи из комнаты! То есть дай волю мебели, слейся лицом с обоями. Запрись и забаррикадируйся шкафом от хроноса, космоса, эроса, расы, вируса».



Борис Козлов – руководитель театра.







VI Фестиваль детских и юношеских театральных коллективов «Звенит январская вьюга VR 2021» удался в полной мере. Он и доказал, что для творчества не существует никаких преград и препятствий.



Кстати, в рамках фестиваля объявлен “Конкурс зрительских симпатий”. Победитель определится по наибольшему количеству “лайков” на странице Жанры работ разнообразны - от традиционного костюмированного детского спектакля на сцене до аудио-сказок. К примеру, самый настоящий музыкальный спектакль, сыгранный на самой настоящей сцене «Мешок яблок» Владимира Сутеева учениками 2 «А» класса прогимназии им. Софьи Ковалевской, окунает зрителя в воспоминания. Помните одноименный мультфильм и фразу: «Четыре сыночка и лапочка дочка»? Нет? Тогда добро пожаловать на просмотр спектакля. А маленькие актеры справились с работой на «ура» благодаря руководителям Людмиле Штолде, Светлане Цветковой и Елене Клишене.Аудио-спектакль «Если меня совсем нет», основанный на сказке Серея Козлова «Ежик в тумане», оригинален во всех отношениях. В постановке герои говорят друг с другом при помощи мыслей, а их молчание сыграли актеры «Театральной студии Луны» Центра детей и молодёжи Литвы. Авторы проекта: Марго Караханянц-Сирусене, Моника Галецкайте, Наталия Ковалева, Виргиния Стакёнене и Владислав Винсковски.Второй «Ц» класс прогимназии им. Софьи Ковалевской представил зрителям музыкальную пьесу «Про мышку Глорию». Ребята, так смело выступающие на сцене, рассказали зрителю о настоящей дружбе, чувстве самовлюбленности и несбыточных мечтах. Особую роль в данной работе сыграли... зрители. Авторы проекта - Елена Кругляковене, Людмила Штолде.Уникальная мудрая и глубокая сказка «Ежик в тумане» неспроста вновь оказалась на сцене. Аудио-спектакль «Зимняя сказка» от «Театральной студии Луны» Центра детей и молодежи Литвы в этот раз сопровождается рисунками детей. Своеобразная форма театрального проекта - аудио-мультфильм.Вильнюсская школа «Атейтес» и Третий «Ц» класс выступили с музыкальным спектаклем «Муха-Цокотуха» по сказке Чуковского. Спектакль яркий, красочный и музыкальный. Каждый актёр проявил на сцене все свои таланты. Отдельная благодарность художнику по костюмам. Руководители проекта – Наталия Грудзинскене, Наталия Рябчук, Виктория Садовская и Инга Гуреева.Второй «Б» класс прогимназии им. Софьи Ковалевской показался на сцене с музыкальной постановкой «Тайна синей пантеры» Станислава Важова. В Сером королевстве появляется маленькая синяя пантера. Но почему пантера и почему она синяя? Принцесса старается разгадать эту тайну.Руководители театральной студии - Катерина Никишина, Людмила Штолде, Светлана Цветкова.Объединенный проект театральных студий двух вильнюсских школ (Атейтес и школы имени Льва Карсавина) под названием «Ограбление по...» заинтересовывает зрителя с первых секунд. На экране лица в масках (масках медицинских, согласно нынешнему времени и тематике фестиваля) и глаза... Общение героев на экране под фоновое музыкальное сопровождение происходит исключительно взглядами. Никаких слов, только глаза. Ну а что грабили, почему? Тут нужно смотреть. Руководитель студий «Театр Серого кардинала» и «Агитбригада» - Борис Козлов.А старшеклассники школы Атейтес из театральной студии «Бродячие актёры» прочли стихотворение Корнея Чуковского «Робин Бобин Баребек». Скромно, со вкусом в костюмах и согласно удалённому режиму. Так и хочется повторить: «Вот и сказочке конец, а кто слушал – молодец!».Руководители проекта – Антанина Воронцова, Руслан Синкевич.Своевременный проект - мини-спектакль «Не выходи из комнаты». Стихотворение Иосифа Бродского зачитывают ученики старших классов школы Атейтес, участники студии «Театр Серого кардинала». А как читают? В режиме виртуальной реальности, конечно.«Не выходи из комнаты! То есть дай волю мебели, слейся лицом с обоями. Запрись и забаррикадируйся шкафом от хроноса, космоса, эроса, расы, вируса».Борис Козлов – руководитель театра.VI Фестиваль детских и юношеских театральных коллективов «Звенит январская вьюга VR 2021» удался в полной мере. Он и доказал, что для творчества не существует никаких преград и препятствий.Кстати, в рамках фестиваля объявлен “Конкурс зрительских симпатий”. Победитель определится по наибольшему количеству “лайков” на странице Fornitas в Facebook Ирина ВЫСОКОВИЧ , специально для «Обзора» Категории: театр, образование Ключевые слова: фестиваль, театральный, «Звенит январская вьюга 2021» География: Литва, Вильнюс — статья прочитана 186 раз Комментарии