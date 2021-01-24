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В баптистской церкви в Калифорнии прогремел взрыв. Ранее её пастор осудил однополые отношения



В баптистской церкви города Эль-Монте, штат Калифорния, прогремел взрыв. Об этом сообщает ЛАЙФ со ссылкой на портал Watch Our City.

Инцидент произошёл ранним утром в субботу в пригороде Лос-Анджелеса. В здании вылетели стёкла. Изначально офицеры подумали, что кто-то разбил окна, однако затем изнутри повалил дым. Предположительно, сработало самодельное взрывное устройство.

Федеральное бюро расследований и местная полиция начали проверку инцидента. По словам пресс-секретаря ФБР Лайры Эймиллер, сообщений о травмах не поступало, масштабы повреждений также пока не ясны.

Баптистская церковь First Works в Эль-Монте ранее неоднократно подвергалась нападениям ЛГБТ-активистов, поскольку возглавлявший её пастор Брюс Мехиа резко осуждал однополые отношения.

Проповеди Мехиа и позиция церкви были названы языком вражды во время публичных обсуждений на заседании городского совета. В Интернете появилась петиция и начался сбор подписей, чтобы запретить деятельность этой религиозной организации.

В то же время пресс-секретарь ФБР заявила, что называть инцидент преступлением на почве ненависти преждевременно. Тем не менее такой вариант не исключён и будет учитываться в расследовании.
life.ru
Категории: общество, в мире, чп и криминал
Ключевые слова: церковь, взрыв, проповеди, ЛГБТ
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добавлена сегодня, 24 января, 00:13

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