В баптистской церкви в Калифорнии прогремел взрыв. Ранее её пастор осудил однополые отношения



UPDATE: Someone threw a bomb at the First Works Baptist Church in El Monte. It’s currently on fire right now. #keepelmontefriendly pic.twitter.com/IGVU0GviAT — Jay Tea (@Josh_TheBoss2) January 23, 2021 В баптистской церкви города Эль-Монте, штат Калифорния, прогремел взрыв. Об этом сообщает ЛАЙФ со ссылкой на портал Watch Our City. Инцидент произошёл ранним утром в субботу в пригороде Лос-Анджелеса. В здании вылетели стёкла. Изначально офицеры подумали, что кто-то разбил окна, однако затем изнутри повалил дым. Предположительно, сработало самодельное взрывное устройство.



Федеральное бюро расследований и местная полиция начали проверку инцидента. По словам пресс-секретаря ФБР Лайры Эймиллер, сообщений о травмах не поступало, масштабы повреждений также пока не ясны.



Баптистская церковь First Works в Эль-Монте ранее неоднократно подвергалась нападениям ЛГБТ-активистов, поскольку возглавлявший её пастор Брюс Мехиа резко осуждал однополые отношения.



Проповеди Мехиа и позиция церкви были названы языком вражды во время публичных обсуждений на заседании городского совета. В Интернете появилась петиция и начался сбор подписей, чтобы запретить деятельность этой религиозной организации.



В то же время пресс-секретарь ФБР заявила, что называть инцидент преступлением на почве ненависти преждевременно. Тем не менее такой вариант не исключён и будет учитываться в расследовании.