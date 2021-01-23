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МИД Литвы решительно осуждает применение брутальной силы
Министерство иностранных дел Литовской Республики решительно осуждает применение грубой силы и арест мирных демонстрантов в нарушение прав человека и верховенства закона.
«Мы призываем власти Российской Федерации немедленно освободить всех задержанных и обеспечить соблюдение прав людей и отсутствие ограничений на их свободу выражения мнений», - сказал министр иностранных дел Габриэль Ландсбергис.
Среди более тысячи задержанных участников субботних акций протеста, как акцентирует МИД Литвы, - жена Алексея Навального Юлия.
МИД Литвы, решительно осуждая, вместе с тем ожидаемо обходит вниманием тот факт, что акции в поддержку дважды отравленного блогера были незаконными. Мало того, ещё и в момент жестких карантинных мер.
Впрочем, точно также освещаются акции в поддержку А.Навального, которые сегодня проходили в Вильнюсе. При жестком коронавирусном ограничении на массовые мероприятия на берегу пруда, что у посольства России в Вильнюсе собралось явно больше заявленных 15 человек.
Получается, что трём чужим лицам нельзя собираться вместе сейчас, а в отношении политических мероприятий по-прежнему действуют докарантинные правила?
Инф. «Обзора»
Категории: в странах Балтии
Комментарии
Терамису и сметана
23 января, 21:10
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Осуждать будете,когда в Литве начнется.Небось в США применение силы не осуждали?
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