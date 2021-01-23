МИД Литвы решительно осуждает применение брутальной силы 🔊 Воспроизвести В Москве. Фото из архива "Обзора"







Министерство иностранных дел Литовской Республики решительно осуждает применение грубой силы и арест мирных демонстрантов в нарушение прав человека и верховенства закона.



«Мы призываем власти Российской Федерации немедленно освободить всех задержанных и обеспечить соблюдение прав людей и отсутствие ограничений на их свободу выражения мнений», - сказал министр иностранных дел Габриэль Ландсбергис.



Среди более тысячи задержанных участников субботних акций протеста, как акцентирует МИД Литвы, - жена Алексея Навального Юлия.



МИД Литвы, решительно осуждая, вместе с тем ожидаемо обходит вниманием тот факт, что акции в поддержку дважды отравленного блогера были незаконными. Мало того, ещё и в момент жестких карантинных мер.



Впрочем, точно также освещаются акции в поддержку А.Навального, которые сегодня проходили в Вильнюсе. При жестком коронавирусном ограничении на массовые мероприятия на берегу пруда, что у посольства России в Вильнюсе собралось явно больше заявленных 15 человек.



Получается, что трём чужим лицам нельзя собираться вместе сейчас, а в отношении политических мероприятий по-прежнему действуют докарантинные правила? Министерство иностранных дел Литовской Республики решительно осуждает применение грубой силы и арест мирных демонстрантов в нарушение прав человека и верховенства закона.«Мы призываем власти Российской Федерации немедленно освободить всех задержанных и обеспечить соблюдение прав людей и отсутствие ограничений на их свободу выражения мнений», - сказал министр иностранных дел Габриэль Ландсбергис.Среди более тысячи задержанных участников субботних акций протеста, как акцентирует МИД Литвы, - жена Алексея Навального Юлия.МИД Литвы, решительно осуждая, вместе с тем ожидаемо обходит вниманием тот факт, что акции в поддержку дважды отравленного блогера были незаконными. Мало того, ещё и в момент жестких карантинных мер.Впрочем, точно также освещаются акции в поддержку А.Навального, которые сегодня проходили в Вильнюсе. При жестком коронавирусном ограничении на массовые мероприятия на берегу пруда, что у посольства России в Вильнюсе собралось явно больше заявленных 15 человек.Получается, что трём чужим лицам нельзя собираться вместе сейчас, а в отношении политических мероприятий по-прежнему действуют докарантинные правила? Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии Ключевые слова: МИД Литвы, Навальный — статья прочитана 128 раз Комментарии