На незаконную акцию в Москве пришли 19 зараженных коронавирусом человек 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Илья Питалев



На несанкционированной акции на Пушкинской площади в центре Москвы побывали 19 человек с COVID-19, сообщил столичный Департамент здравоохранения на своем сайте.



Указано, что такие данные показало приложение "Социальный мониторинг", которое следит за соблюдением режима изоляции зараженными коронавирусом, сообщает



"В отношении этих лиц зафиксированы факты нарушения карантина и обязательной самоизоляции", — говорится в сообщении.



Накануне руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева заявляла, что массовые акции могут привести к дестабилизации эпидемиологической ситуации.



В полиции сообщали что всего на Пушкинской площади присутствовали около четырех тысяч человек.



МВД и Генпрокуратура предупреждали об ответственности организаторов и участников несанкционированных акций в Москве и других городах России 23 января. Эти мероприятия расцениваются как провокации и угроза общественному порядку.



По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к митингам призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".



Власти также просили родителей школьников оградить детей от участия в протестах. На несанкционированной акции на Пушкинской площади в центре Москвы побывали 19 человек с COVID-19, сообщил столичный Департамент здравоохранения на своем сайте.Указано, что такие данные показало приложение "Социальный мониторинг", которое следит за соблюдением режима изоляции зараженными коронавирусом, сообщает РИА Новости. "В отношении этих лиц зафиксированы факты нарушения карантина и обязательной самоизоляции", — говорится в сообщении.Накануне руководитель управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева заявляла, что массовые акции могут привести к дестабилизации эпидемиологической ситуации.В полиции сообщали что всего на Пушкинской площади присутствовали около четырех тысяч человек.МВД и Генпрокуратура предупреждали об ответственности организаторов и участников несанкционированных акций в Москве и других городах России 23 января. Эти мероприятия расцениваются как провокации и угроза общественному порядку.По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к митингам призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".Власти также просили родителей школьников оградить детей от участия в протестах. РИА Новости Категории: в России Ключевые слова: протест, Навальный — статья прочитана 138 раз Комментарии