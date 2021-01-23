Главная >> Новости >> в мире, политика, чп и криминал >> В Конгресс США внесли резолюцию об импичменте Байдена

В Конгресс США внесли резолюцию об импичменте Байдена



Член Палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин внесла на рассмотрение Конгресса США проект резолюции об импичменте 46-го президента США Джозефа Байдена, сообщает ВЗГЛЯД со ссылкой на пресс-службу конгрессвумен.

«Байден неспособен занимать должность президента [США]. Его практика злоупотребления властью на посту вице-президента [Соединенных Штатов при администрации 44-го президента США Барака] Обамы длительна и вызывает обеспокоенность. Президент Байден продемонстрировал, что сделает все возможное, чтобы спасти своего сына Хантера и набить карманы своей семьи наличными от коррумпированных иностранных энергетических компаний», – приводит слова Грин ТАСС.
Она выступила с утверждением, что Байден позволил сыну «выкачивать деньги из крупнейших врагов Америки – России и Китая». При этом издание Politico отметило, что Грин якобы придерживается различных теорий заговора.

Пресс-служба Грин пока не опубликовала сам текст статьи обвинения, в которой должно указываться, какое конкретно правонарушение совершил Джозеф Байден.

В прошлый четверг Грин объявила о намерении инициировать импичмент Байдена в первый рабочий день 46-го президента США. Свое заявление она сделала через несколько часов после того, как конгрессмены утвердили обвинительное заключение в рамках импичмента Трампа. После этого в Совфеде предположили, что импичмент Трампа вернется к Байдену «бумерангом».
vz.ru
Категории: в мире, политика, чп и криминал
Ключевые слова: США, импичмент, конгресс, Байден
статья прочитана 277 раз
добавлена сегодня, 23 января, 14:27

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка