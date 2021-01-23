Спалились /заметки с поля Яндекс.Дзен/ 🔊 Воспроизвести В сеть попала Ютуб-статистика нашумевшего ролика Навального и она меня, мягко говоря, удивляет











Эту статистику предоставили не кремлевские хакеры и не шпионы из администрации Ютуба. Ее регулярно публикуют сами же сотрудники ФБК.



Вот, например, что можно найти в Твиттере пресс секретаря Навального – Киры Ярмыш:







Это – статистика просмотров последнего ролика. Того самого, что разоблачает мифический "Дворец Путина".



Цифры действительно впечатляют. Это – несомненный рекорд русского Ютуба. Однако, здесь меня заинтересовало вот какое странное обстоятельство.



Ролик длится почти 2 часа. При этом, за 50 миллионов просмотров он набрал всего 17,4 миллиона часов общего времени просмотра. Эту статистику предоставили не кремлевские хакеры и не шпионы из администрации Ютуба. Ее регулярно публикуют сами же сотрудники ФБК.Вот, например, что можно найти в Твиттере пресс секретаря Навального – Киры Ярмыш:Это – статистика просмотров последнего ролика. Того самого, что разоблачает мифический "Дворец Путина".Цифры действительно впечатляют. Это – несомненный рекорд русского Ютуба. Однако, здесь меня заинтересовало вот какое странное обстоятельство.Ролик длится почти 2 часа. При этом, за 50 миллионов просмотров он набралобщего времени просмотра. порядка 20 минут.



Напомню, общая продолжительность видео – 1 час 52 минуты. То есть, средний человек смотрит лишь 18% ролика Навального. Остальное – пропускает мимо.



При этом, будучи Ютуб-блогером (в прошлом) я могу сказать, что среднее время просмотра ролика – это как средняя зарплата по стране, где начальник получает миллион, а 30 работников – минималку. В среднем же получается неплохо.



Вот и здесь также. На каждого человека, досмотревшего ролик до конца, приходится 10-20 человек, посмотревших лишь первые 10 минут.



Иными словами, из 50 миллионов просмотров полностью досмотрели от начала до конца – едва ли больше 1 миллиона. Это я прям с запасом говорю.



Нет, я не утверждаю, что остальные 49 миллионов – накрученные боты. Просто, позвольте, ведь ролик с расследованием – это же не развлекательная нарезка с котятами и глупыми падениями. Это – единое повествование, цельный объект, сшитый непрерывной нитью выводов, следующих друг за другом.



Нельзя просто посмотреть 18% ролика и все понять. Это ведь как курс математики – пропустил один урок, а дальше уже ничего не понятно. Вот здесь – то же самое. Если ты не посмотрел ролик полностью, ты не можешь утверждать, что "Навальный доказал!" или "Теперь я знаю правду!".



Вот я, например, посмотрел видео полностью, от начала и до конца. Плюс прочитал всю текстовую версию и пощелкал по большинству ссылок. Так вот, безотносительно моих выводов по содержанию, могу сказать – это был адский труд. Цифр там очень много. Под конец голова просто кругом идет (а я, вроде, не совсем тупой – серебряная медаль и красный диплом университета).



Поэтому я очень сильно сомневаюсь, что из того 1 миллиона досмотревших до конца, хотя бы 100 000 действительно вникли и проанализировали.



Большинство ведь как делают? Просто механистически смотрят, особо не подвергая информацию внутренней критике. Либо вообще – включают видео, а сами занимаются своими делами (лишь бы помочь продвижению ролика).



Короче говоря, 100 000 человек – этот предельное количество людей, посмотревших полностью и вникших. Из них, я уверен, много иностранных просмотров (из Украины, особенно), а также просмотров таких как я, которые смотрят лишь бы удивиться очередным бредням берлинского пациента.



Думаю, реальных оппозиционных россиян из этих 100 000 – от силы половина. То есть, 0,1% от всех просмотров.



Что из этого следует?



А из этого следует, что 99,9 процентов тех, кто сейчас орут на весь интернет, – ничего толком не смотрели и ничего толком не поняли. Но им это и не нужно. Ведь им же ясно сказали, что "Навальный все доказал!", а потому своей головой думать не обязательно.



– Не думай, распространяй, – это знаменитый лозунг самого Навального. И он, как мы видим, прекрасно работает.



Посткриптум



Многие скажут. Ну, ты здесь тоже ничего не доказал. Все это лишь твои домыслы – "Я думаю, я считаю, я полагаю...".



Полностью согласен! Но мои слова опираются хоть на какую-то статистику и здравый смысл. Если же внимательно посмотреть расследование Навального, то вы не найдете там ни одного доказательства причастности Путина, кроме двух:



1. Спонсоры строительства дворца знакомы с Путиным



2. Дворец охраняет ФСБ



Всё! Вы представляете? Это действительно всё. На основании этого Навальный делает вывод:



– Ну, а кого еще может охранять ФСБ? Конечно же Путина!



Интересный вывод. А почему не Медведева? Не Сечина? Не Миллера? Не Чубайса какого-нибудь? Ведь вы сами говорите, что там все заодно, там все друзья. Так почему ФСБ не может охранять никого другого, кроме Путина?



Всё это расследование – чистые манипуляции и домыслы. На их фоне моё "мини расследование" выглядит просто образцом логики. Хотя на истину в последней инстанции я и не претендую...



P.P.S. Прошу простить, что пока не пишу о истории и географии, просто не могу молчать, когда народу впихивают вот такое. А про географию у нас еще много будет.



Объясню на пальцах,



Яндекс.Дзен Я пишу "всего", потому что если мы разделим 17,4 миллиона часов на 50 миллионов просмотров, то убедимся, что среднее время просмотра ролика составитНапомню, общая продолжительность видео – 1 час 52 минуты. То есть, средний человек смотрит лишь 18% ролика Навального. Остальное – пропускает мимо.При этом, будучи Ютуб-блогером (в прошлом) я могу сказать, что среднее время просмотра ролика – это как средняя зарплата по стране, где начальник получает миллион, а 30 работников – минималку. В среднем же получается неплохо.Вот и здесь также. На каждого человека, досмотревшего ролик до конца, приходится 10-20 человек, посмотревших лишь первые 10 минут.Иными словами, из 50 миллионов просмотров полностью досмотрели от начала до конца –. Это я прям с запасом говорю.Нет, я не утверждаю, что остальные 49 миллионов – накрученные боты. Просто, позвольте, ведь ролик с расследованием – это же не развлекательная нарезка с котятами и глупыми падениями. Это –, цельный объект, сшитый непрерывной нитью выводов, следующих друг за другом.Нельзя просто посмотреть 18% ролика и все понять. Это ведь как курс математики – пропустил один урок, а дальше уже ничего не понятно. Вот здесь – то же самое. Если ты не посмотрел ролик полностью, ты не можешь утверждать, чтоилиВот я, например, посмотрел видео полностью, от начала и до конца. Плюс прочитал всю текстовую версию и пощелкал по большинству ссылок. Так вот, безотносительно моих выводов по содержанию, могу сказать – это был адский труд. Цифр там очень много. Под конец голова просто кругом идет (а я, вроде, не совсем тупой – серебряная медаль и красный диплом университета).Поэтому я очень сильно сомневаюсь, что из того 1 миллиона досмотревших до конца,действительно вникли и проанализировали.Большинство ведь как делают? Просто механистически смотрят, особо не подвергая информацию внутренней критике. Либо вообще – включают видео, а сами занимаются своими делами (лишь бы помочь продвижению ролика).Короче говоря, 100 000 человек – этот предельное количество людей, посмотревших полностью и вникших. Из них, я уверен, много иностранных просмотров (из Украины, особенно), а также просмотров таких как я, которые смотрят лишь бы удивиться очередным бредням берлинского пациента.А из этого следует, что 99,9 процентов тех, кто сейчас орут на весь интернет, – ничего толком не смотрели и ничего толком не поняли. Но им это и не нужно. Ведь им же ясно сказали, что "Навальный все доказал!", а потому своей головой думать не обязательно.Многие скажут. Ну, ты здесь тоже ничего не доказал. Все это лишь твои домыслы – "Я думаю, я считаю, я полагаю...".Полностью согласен! Но мои слова опираются хоть на какую-то статистику и здравый смысл. Если же внимательно посмотреть расследование Навального, то вы не найдете там ни одного доказательства причастности Путина, кроме двух:Всё! Вы представляете? Это действительно всё. На основании этого Навальный делает вывод:Интересный вывод. А почему не Медведева? Не Сечина? Не Миллера? Не Чубайса какого-нибудь? Ведь вы сами говорите, что там все заодно, там все друзья. Так почему ФСБ не может охранять никого другого, кроме Путина?Всё это расследование – чистые манипуляции и домыслы. На их фоне моё "мини расследование" выглядит просто образцом логики. Хотя на истину в последней инстанции я и не претендую...Прошу простить, что пока не пишу о истории и географии, просто не могу молчать, когда народу впихивают вот такое. А про географию у нас еще много будет. Категории: в России Ключевые слова: Путин, дворец, Навальный — статья прочитана 173 раза Комментарии