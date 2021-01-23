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В ВОЗ объяснили рост смертности от COVID-19 в последние дни
Заболевание COVID-19, вызываемое коронавирусом с «британским» штаммом, распространяется быстрее и перегружает системы здравоохранения стран, заявила 22 января на брифинге глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове.
Она прокомментировала рост смертности от COVID-19 в последние дни, в том числе заявление, сделанное премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, который назвал мутацию коронавируса более смертоносной.
«Если у вас повышается скорость передачи вируса, у вас будет больше случаев (заражения — ред.) и вырастет растет число госпитализаций, — сказала Ван Керкхове. — В ситуации, когда есть перегрузка, у вас увеличится летальность, потому что система перегружена».
Ранее, напомним, Джонсон привёл данные, в соответствии с которыми при заражении обычным вариантом коронавируса из тысячи умирают около 10 человек, а в случае «британского» штамма смертность на тысячу зараженных доходит до 13−14.
Источник: ИА REGNUM
Ключевые слова: смертность, пандемия, коронавирус
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