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В ВОЗ объяснили рост смертности от COVID-19 в последние дни





Заболевание COVID-19, вызываемое коронавирусом с «британским» штаммом, распространяется быстрее и перегружает системы здравоохранения стран, заявила 22 января на брифинге глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мария Ван Керкхове.

Она прокомментировала рост смертности от COVID-19 в последние дни, в том числе заявление, сделанное премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, который назвал мутацию коронавируса более смертоносной.

«Если у вас повышается скорость передачи вируса, у вас будет больше случаев (заражения — ред.) и вырастет растет число госпитализаций, — сказала Ван Керкхове. — В ситуации, когда есть перегрузка, у вас увеличится летальность, потому что система перегружена».

Ранее, напомним, Джонсон привёл данные, в соответствии с которыми при заражении обычным вариантом коронавируса из тысячи умирают около 10 человек, а в случае «британского» штамма смертность на тысячу зараженных доходит до 13−14.

Источник: ИА REGNUM
Категории: в мире, здоровье
Ключевые слова: смертность, пандемия, коронавирус
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добавлена сегодня, 23 января, 13:50

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