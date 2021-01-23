Не стоит спешить с прогнозами

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Каунасский «Жальгирис» в 21-м туре регулярного чемпионата Евролиги дома принимал греческий «Олимпиакос».



Перед этим матчем практически все литовские специалисты и СМИ, интересующиеся баскетболом, упоминали о том, что греческий клуб – удобный соперник для каунасской команды (выиграны практически все последние очные встречи), но при этом, как правило, подчёркивали, что все победы, как правило, каунасские баскетболисты добыли с большим трудом.



Новая встреча старых соперников лишь подтвердила это. Мало того, она оказалась с более закрученным сюжетом.



Почти весь матч впереди был «Жальгирис», но в последней четверти инициативу перехватили гости и вышли вперёд, оставив хозяевам лишь призрачные шансы на то, чтобы перевести игру в овертайм. Однако, «Жальгирис» сумел-таки организовать спурт (8:0) и сравнял счёт, а за пару секунд до финальной сирены Томас в центре поля перехватил мяч у Костаса Слукаса и помчался к кольцу соперника. Его дважды пытались сбить, но Томас за 0,8 секунды до конца поединка забросил победный мяч. Перед этим матчем практически все литовские специалисты и СМИ, интересующиеся баскетболом, упоминали о том, что греческий клуб – удобный соперник для каунасской команды (выиграны практически все последние очные встречи), но при этом, как правило, подчёркивали, что все победы, как правило, каунасские баскетболисты добыли с большим трудом.Новая встреча старых соперников лишь подтвердила это. Мало того, она оказалась с более закрученным сюжетом.Почти весь матч впереди был «Жальгирис», но в последней четверти инициативу перехватили гости и вышли вперёд, оставив хозяевам лишь призрачные шансы на то, чтобы перевести игру в овертайм. Однако, «Жальгирис» сумел-таки организовать спурт (8:0) и сравнял счёт, а за пару секунд до финальной сирены Томас в центре поля перехватил мяч у Костаса Слукаса и помчался к кольцу соперника. Его дважды пытались сбить, но Томас за 0,8 секунды до конца поединка забросил победный мяч.



Немецкая «Бавария», недавно ещё находившаяся в тройке лидеров, умудрилась показать худшую результативность за всю историю выступления в Евролиге. Ранее «Бавария» набирала минимум 55 очков в 2014 и 2019 годах.



«Бавария» проиграла в третий раз в четырёх последних играх.



И ещё: пресс-служба «Химок» на официальном сайте клуба сообщила о расставании с опытным центровым Грегом Монро, а также ещё с одним экс-игроком НБА, форвардом Юнасом Йеребко. «Химки» уже махнули рукой на этот сезон и начинают строить команду для следующего?



Баскетбол. Евролига сезона 2020/2021



Регулярный чемпионат



Отложенные матчи 20 тура



«Реал Мадрид» (Испания) – «Црвена Звезда» (Сербия) – 77:79 (21:23, 19:22, 18:21, 19:13).



«Асвел» (Франция) – «Олимпиакос» (Греция) – 93:101 ОТ (15:23, 22:21, 24:19, 25:23, 7:15)



«Олимпиакос»: К.Слукас (23 очка + 6 передач).







21-й тур



«Зенит» (Россия) – «Анадолу Эфес» (Турция) – 85:78 (28:15, 25:16, 11:24, 21:23)



«Зенит»: А.Гудайтис (11 + 10 подборов).



«Панатинаикос» (Греция) – «Химки» (Россия) – 94:78 (23:20, 23:13, 24:18, 24:27)



«Панатинаикос»: К.Митоглу (29 + 12 подборов),



«Химки»: Дж.Микки (25 + 7 подборов).



«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) – «Реал Мадрид» (Испания) – 86:84 (24:33, 21:13, 18:20, 23:18)



«Маккаби»: Т.Дорси (30),



«Реал»: Т.Томпкинс (20 + 6 подборов).



«Асвел» (Франция) – «Валенсия» (Испания) – 90:77 (17:17, 23:17, 21:20, 29:23).



«Олимпия Милан» (Италия) – «Бавария» (Германия) – 75:51 (20:10, 22:10, 21:15, 12:16).



ЦСКА (Россия) – «Фенербахче» (Турция) – 83:89 (21:15, 17:23, 28:25, 17:26)



«Фенербахче»: Я.Веселы (24 + 6 подборов), Н. де Коло (22 + 9 передач), Э.Улановас (0 + 3 подбора + 3 передачи).







«Жальгирис» (Литва) – «Олимпиакос» (Греция) – 81:79 (26:20, 19:24, 18:16, 18:19)



«Жальгирис»: Ж.Ловернь (21 + 7 подборов), А.Милакнис (11), О.Рабит (10 + 5 подборов),



«Олимпиакос»: К.Слукас (16 + 6 передач), Г.Принтезис (16).



«Црвена Звезда» (Сербия) – «Барселона» (Испания) – 60:72 (11:21, 20:14, 14:22, 15:15).



«Баскония» (Испания) – «Альба» (Германия) – 77:84 (18:21, 32:25, 11:21, 16:17)



«Баскония»: Р.Гедрайтис (10), Т.Седекерскис (8).







Турнирное положение: 1. «Барселона» – 15 побед после 21 матча, 2. ЦСКА – 15 (21), 3. «Зенит» – 13 (19), 4. «Олимпия Милан» - 13 (20), 5. «Реал Мадрид» - 13 (21), 6. «Жальгирис» – 12 (21), 7. «Бавария» – 12 (21), 7. «Анадолу Эфес» - 11 (21), 9. «Валенсия» – 11 (21), 10. «Олимпиакос» – 11 (21), 11. «Фенербахче» – 11 (21), 12. «Маккаби» – 10 (21), 13. «Баскония» – 9 (21), 14. «Альба» - 8 (21), 15. «Панатинаикос» - 7 (20), 16. «Црвена Звезда» – 7 (21), 17. «Асвел» – 7 (21), 18. «Химки» - 2 (21). Из других событий тура стоит отметить победу «Фенербахче», уже шестую подряд в регулярном чемпионате Евролиги. Похоже, что те, кто говорил, что матч 20 тура между ЦСКА и «Барселоной» - это генеральная репетиция финала турнира, немного поспешили.Немецкая «Бавария», недавно ещё находившаяся в тройке лидеров, умудрилась показать худшую результативность за всю историю выступления в Евролиге. Ранее «Бавария» набирала минимум 55 очков в 2014 и 2019 годах.«Бавария» проиграла в третий раз в четырёх последних играх.И ещё: пресс-служба «Химок» на официальном сайте клуба сообщила о расставании с опытным центровым Грегом Монро, а также ещё с одним экс-игроком НБА, форвардом Юнасом Йеребко. «Химки» уже махнули рукой на этот сезон и начинают строить команду для следующего?«Реал Мадрид» (Испания) – «Црвена Звезда» (Сербия) – 77:79 (21:23, 19:22, 18:21, 19:13).«Асвел» (Франция) – «Олимпиакос» (Греция) – 93:101 ОТ (15:23, 22:21, 24:19, 25:23, 7:15)К.Слукас (23 очка + 6 передач).«Зенит» (Россия) – «Анадолу Эфес» (Турция) – 85:78 (28:15, 25:16, 11:24, 21:23)А.Гудайтис (11 + 10 подборов).«Панатинаикос» (Греция) – «Химки» (Россия) – 94:78 (23:20, 23:13, 24:18, 24:27)К.Митоглу (29 + 12 подборов),Дж.Микки (25 + 7 подборов).«Маккаби» (Тель-Авив, Израиль) – «Реал Мадрид» (Испания) – 86:84 (24:33, 21:13, 18:20, 23:18)Т.Дорси (30),Т.Томпкинс (20 + 6 подборов).«Асвел» (Франция) – «Валенсия» (Испания) – 90:77 (17:17, 23:17, 21:20, 29:23).«Олимпия Милан» (Италия) – «Бавария» (Германия) – 75:51 (20:10, 22:10, 21:15, 12:16).ЦСКА (Россия) – «Фенербахче» (Турция) – 83:89 (21:15, 17:23, 28:25, 17:26)Я.Веселы (24 + 6 подборов), Н. де Коло (22 + 9 передач), Э.Улановас (0 + 3 подбора + 3 передачи).«Жальгирис» (Литва) – «Олимпиакос» (Греция) – 81:79 (26:20, 19:24, 18:16, 18:19)Ж.Ловернь (21 + 7 подборов), А.Милакнис (11), О.Рабит (10 + 5 подборов),К.Слукас (16 + 6 передач), Г.Принтезис (16).«Црвена Звезда» (Сербия) – «Барселона» (Испания) – 60:72 (11:21, 20:14, 14:22, 15:15).«Баскония» (Испания) – «Альба» (Германия) – 77:84 (18:21, 32:25, 11:21, 16:17)Р.Гедрайтис (10), Т.Седекерскис (8).1. «Барселона» – 15 побед после 21 матча, 2. ЦСКА – 15 (21), 3. «Зенит» – 13 (19), 4. «Олимпия Милан» - 13 (20), 5. «Реал Мадрид» - 13 (21), 6. «Жальгирис» – 12 (21), 7. «Бавария» – 12 (21), 7. «Анадолу Эфес» - 11 (21), 9. «Валенсия» – 11 (21), 10. «Олимпиакос» – 11 (21), 11. «Фенербахче» – 11 (21), 12. «Маккаби» – 10 (21), 13. «Баскония» – 9 (21), 14. «Альба» - 8 (21), 15. «Панатинаикос» - 7 (20), 16. «Црвена Звезда» – 7 (21), 17. «Асвел» – 7 (21), 18. «Химки» - 2 (21). Инф. «Обзора» Категории: спорт Ключевые слова: баскетбол, Евролига, "Жальгирис", Результаты, результаты матчей, "Зенит", "Химки" — статья прочитана 99 раз Комментарии