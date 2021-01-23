Главным трендом 2021 года назвали технологии борьбы с одиночеством 🔊 Воспроизвести Фото из архива "Обзора"







Главным технологическим брендом 2021 года, как это определили эксперты норвежской телекоммуникационной компании Telenor, будут технологии борьбы с одиночеством. Об этом 23 января говорится в сообщении компании, которое приводит РБК.



В обзоре Telenor уточняется, что в связи с пандемией коронавируса количество одиноких людей в мире увеличилось, что чревато проблемами с психикой.



«2020 год показал нам, что одиночество — фундаментальная проблема здоровья общества, на которую, как мы полагаем, будет беспрецедентный технологический ответ в 2021 году», — говорится в сообщении компании.



Также указывается, что в странах, в которых внедрены технологии 5G в скором времени, возможно, появятся первые примеры применения технологий дополненной и виртуальной реальности, и новое поколение чат-ботов, разработанных для помощи людям, которые страдают от одиночества.



Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что компания Google намерена



Источник: ИА REGNUM Главным технологическим брендом 2021 года, как это определили эксперты норвежской телекоммуникационной компании Telenor, будут технологии борьбы с одиночеством. Об этом 23 января говорится в сообщении компании, которое приводит РБК.В обзоре Telenor уточняется, что в связи с пандемией коронавируса количество одиноких людей в мире увеличилось, что чревато проблемами с психикой.«2020 год показал нам, что одиночество — фундаментальная проблема здоровья общества, на которую, как мы полагаем, будет беспрецедентный технологический ответ в 2021 году», — говорится в сообщении компании.Также указывается, что в странах, в которых внедрены технологии 5G в скором времени, возможно, появятся первые примеры применения технологий дополненной и виртуальной реальности, и новое поколение чат-ботов, разработанных для помощи людям, которые страдают от одиночества.Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что компания Google намерена отключить свою поисковую систему в Австралии , если власти этой страны не пересмотрят решения о принятии неудобного закона. Категории: общество, технологии Ключевые слова: одиночество — статья прочитана 135 раз Комментарии