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Главным трендом 2021 года назвали технологии борьбы с одиночеством
Главным технологическим брендом 2021 года, как это определили эксперты норвежской телекоммуникационной компании Telenor, будут технологии борьбы с одиночеством. Об этом 23 января говорится в сообщении компании, которое приводит РБК.
В обзоре Telenor уточняется, что в связи с пандемией коронавируса количество одиноких людей в мире увеличилось, что чревато проблемами с психикой.
«2020 год показал нам, что одиночество — фундаментальная проблема здоровья общества, на которую, как мы полагаем, будет беспрецедентный технологический ответ в 2021 году», — говорится в сообщении компании.
Также указывается, что в странах, в которых внедрены технологии 5G в скором времени, возможно, появятся первые примеры применения технологий дополненной и виртуальной реальности, и новое поколение чат-ботов, разработанных для помощи людям, которые страдают от одиночества.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что компания Google намерена отключить свою поисковую систему в Австралии, если власти этой страны не пересмотрят решения о принятии неудобного закона.
Источник: ИА REGNUM
Категории: общество, технологии
Ключевые слова: одиночество
Комментарии
Хх
23 января, 12:12
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Статистика говорит о значительном сокращении числа браков и рождений. Так с помощью пандемии борются с перенаселенностью мира?
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