Главная >> Новости >> политика, в России >> МИД РФ раскритиковал посольство США за размещение данных о протестах

МИД РФ раскритиковал посольство США за размещение данных о протестах

Фото из архива "Обзора". Автор - Александр Шахов




Подробная информация о несанкционированных протестах в городах России, которая размещена на сайте посольства США, будет рассматриваться как грубое вмешательство во внутренние дела нашей страны. Об этом 23 января сообщает пресс-служба МИД РФ

«Посольство США вновь подробно «информирует» на своём сайте, где и когда намечаются массовые несанкционированные мероприятия. Столь исчерпывающие данные выходят за рамки «заботы» о собственных гражданах в России», — говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале российского МИД.

Также подчёркивается, что такие действия совпадают с провокационными установками доктрин американских властей по стимулированию «протестов в странах с неугодными им правительствами».

«Любые попытки подобного «освещения» несанкционированных митингов будут рассматриваться как грубое вмешательство во внутренние дела нашей страны и вызовут соответствующую реакцию», — подчеркивается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Генеральной прокуратуре России предупредили, что полиция будет пресекать попытки провести незаконные акции протеста, а призывы к ним в интернете будут блокироваться путём ограничения доступа к сайтам.

Источник: ИА REGNUM
Категории: политика, в России
Ключевые слова: МИД РФ, посольство США
статья прочитана 175 раз
добавлена сегодня, 23 января, 10:40

Комментарии

Гость
23 января, 10:42
#
Таких свиней надо вышвыривать.
ответить
Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка