МГФ «Мир» в Республике Армения организовывает первый гуманитарно-культурный центр «Россия – наш Дом» 🔊 Воспроизвести







Недавние события в Нагорном Карабахе привели к спаду не только в государственных сферах, но и в обществе. Одной из мер, которая поможет преодолеть сложившуюся кризисную ситуацию будет организация первого гуманитарно-культурного центра «Россия – наш Дом», деятельность которого направлена на повышение культурного уровня населения и уровня образования, помощь социально незащищенным слоям населения, а также организацию мероприятий в различных сферах деятельности современного общества.



Цель проекта «Россия – наш дом» – это создание культурного центра для укрепления российско-армянских отношений.



Проект разработан и будет реализовываться Международным Гуманитарным Фондом «МИР», представители которого имеют обширные знания и опыт организации подобных центров. Недавние события в Нагорном Карабахе привели к спаду не только в государственных сферах, но и в обществе. Одной из мер, которая поможет преодолеть сложившуюся кризисную ситуацию будет организация первого гуманитарно-культурного центра «Россия – наш Дом», деятельность которого направлена на повышение культурного уровня населения и уровня образования, помощь социально незащищенным слоям населения, а также организацию мероприятий в различных сферах деятельности современного общества.Цель проекта «Россия – наш дом» – это создание культурного центра для укрепления российско-армянских отношений.Проект разработан и будет реализовываться Международным Гуманитарным Фондом «МИР», представители которого имеют обширные знания и опыт организации подобных центров. «Русский язык играет особую роль в нашей жизни и является ее неотъемлемой частью. Поэтому создание центра «Россия – наш Дом» поможет укрепить российско-армянские отношения и станет уникальной площадкой по культурному обогащению нашей молодежи, т.к. задачи центра направлены на развитие творческих способностей, воспитание гражданско-патриотических чувств, любви к Родине, организации досуговых и спортивных мероприятий. Важной задачей также является подготовка высококвалифицированных кадров в социально-значимых сферах. Другими словами, деятельность центра направлена на улучшение социальной жизни и является знаковым событием для общества», - комментирует руководитель МГФ «Мир» Андраник Никогосян. Василий ГОРОДИН , специально для «Обзора» Категории: в Европе Ключевые слова: Армения, гуманитарно-культурный центр, «Россия – наш Дом» — статья прочитана 59 раз Комментарии