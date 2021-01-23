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МГФ «Мир» в Республике Армения организовывает первый гуманитарно-культурный центр «Россия – наш Дом»





Недавние события в Нагорном Карабахе привели к спаду не только в государственных сферах, но и в обществе. Одной из мер, которая поможет преодолеть сложившуюся кризисную ситуацию будет организация первого гуманитарно-культурного центра «Россия – наш Дом», деятельность которого направлена на повышение культурного уровня населения и уровня образования, помощь социально незащищенным слоям населения, а также организацию мероприятий в различных сферах деятельности современного общества.

Цель проекта «Россия – наш дом» – это создание культурного центра для укрепления российско-армянских отношений.

Проект разработан и будет реализовываться Международным Гуманитарным Фондом «МИР», представители которого имеют обширные знания и опыт организации подобных центров.
«Русский язык играет особую роль в нашей жизни и является ее неотъемлемой частью. Поэтому создание центра «Россия – наш Дом» поможет укрепить российско-армянские отношения и станет уникальной площадкой по культурному обогащению нашей молодежи, т.к. задачи центра направлены на развитие творческих способностей, воспитание гражданско-патриотических чувств, любви к Родине, организации досуговых и спортивных мероприятий. Важной задачей также является подготовка высококвалифицированных кадров в социально-значимых сферах. Другими словами, деятельность центра направлена на улучшение социальной жизни и является знаковым событием для общества», - комментирует руководитель МГФ «Мир» Андраник Никогосян.
Василий ГОРОДИН, специально для «Обзора»
Категории: в Европе
Ключевые слова: Армения, гуманитарно-культурный центр, «Россия – наш Дом»
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добавлена сегодня, 23 января, 09:21

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