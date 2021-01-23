Главная >> Новости >> в мире, история, образование >> Земле угрожает новый ледниковый период

Земле угрожает новый ледниковый период

© РИА Новости / Илья Тимин


Таяние айсбергов в Антарктике может вызвать цепную реакцию, которая погрузит Землю в новый ледниковый период. Об этом пишет Daily Mail и РИА Новости со ссылкой на данные исследователей из Кардиффского университета.

Ученые отмечают, что тающие айсберги постепенно перемещают пресную воду в Атлантический океан. Этот процесс вызывает изменения в циркуляции океана, что, в свою очередь, угрожает Земле новым похолоданием климата.

Исследователи установили, что связь между таянием айсбергов и циркуляцией океана присутствовала в начале каждого ледникового периода за последние 1,6 миллиона лет.

Ранее ученые предупредили, что таяние льдов и другие последствия глобального потепления приводят к постепенному повышению уровня Мирового океана, что в перспективе угрожает подтоплением освоенных человеком прибрежных территорий.
РИА Новости
Категории: в мире, история, образование
Ключевые слова: прогноз, климат, погода
статья прочитана 146 раз
добавлена сегодня, 23 января, 18:20

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка