Россиянка четыре года меняла настоящие купюры на билеты банка приколов и похитила почти 10 миллионов рублей 🔊 Воспроизвести



Поймать её удалось с поличным прямо в хранилище денег, а помогла в этом установленная там видеокамера.



В Ростове-на-Дону правоохранители задержали сотрудницу частной фирмы, которая предоставляла услуги по инкассации и промежуточному хранению денег. Как сообщили



Уточняется, что подозреваемая, являясь начальником операционной кассы, имела свободный доступ к хранилищу с деньгами. В МВД уточнили, что на протяжении последних четырёх лет женщина меняла настоящие купюры на билеты "банка приколов". Таким образом она похитила почти 9,5 миллиона рублей. Поймать её удалось с поличным прямо в хранилище денег, а помогла в этом установленная там видеокамера.В Ростове-на-Дону правоохранители задержали сотрудницу частной фирмы, которая предоставляла услуги по инкассации и промежуточному хранению денег. Как сообщили ЛАЙФ в пресс-службе ГУ МВД по региону, женщина подозревается в мошенничестве в особо крупном размере.Уточняется, что подозреваемая, являясь начальником операционной кассы, имела свободный доступ к хранилищу с деньгами. В МВД уточнили, что на протяжении последних четырёх лет женщина меняла настоящие купюры на билеты "банка приколов". Таким образом она похитила почти 9,5 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Подозреваемой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование дела продолжается.



При этом, как сообщает КП, именно руководство фирмы и выявило махинации своей сотрудницы. Подмену денег обнаруживали случайно — то в банкомате, то в ТЦ. Во время разбирательства стало понятно, что фальшивые купюры связаны с так называемым складом резервного фонда денежного хранилища. Как уточняется, сначала подобные случаи были редкостью, однако за последние годы их число значительно увеличилось. Любопытно, но с самого склада деньги не пропадали, а все цифры учёта были в строгом соответствии. Исходя из этого, владельцы фирмы и сделали вывод, что кто-то из сотрудников менял настоящие деньги на фальшивые.



Заподозрили в этом ту самую сотрудницу. По словам знакомых, в последние годы она стала заметно лучше выглядеть и покупала дорогие вещи. После начала разбирательств подозреваемая меняла деньги осторожно и выдерживала временные интервалы. В итоге в хранилище установили скрытую видеокамеру, которая, вероятно, и зафиксировала факт подмены денежных средств. Женщину задержали с поличным. Добавим, что ранее она не была замечена в криминальных историях. life.ru Категории: экономика, чп и криминал, в России Ключевые слова: мошенничество, банк, купюры — статья прочитана 99 раз Комментарии