Загрузка... Началась продажа квартир в первом в мире плавучем городе посреди Карибского моря /видео/ 🔊 Воспроизвести



На мировом рынке недвижимости появилось уникальное предложение — квартиры посреди Карибского моря на искусственном острове, сообщает



Остров будет состоять из бетонных модулей. Его площадь — один километр на полтора. Плавучему городу уже придумали название Blue Estate — «Голубое поместье». Остров можно будет убрать с пути надвигающегося шторма, а от сильных волн и течений Карибского моря защитят внешние стены в 50 метров высотой.



В городе на 15 тысяч жителей будут предприятия, клиника и школа. Все это еще предстоит построить, но квартиры уже можно приобрести. Маленькая студия обойдется всего в 25 тысяч долларов, это чуть меньше двух миллионов рублей. За роскошный дворец придется заплатить полтора миллиарда долларов.



На мировом рынке недвижимости появилось уникальное предложение — квартиры посреди Карибского моря на искусственном острове, сообщает НТВ Остров будет состоять из бетонных модулей. Его площадь — один километр на полтора. Плавучему городу уже придумали название Blue Estate — «Голубое поместье». Остров можно будет убрать с пути надвигающегося шторма, а от сильных волн и течений Карибского моря защитят внешние стены в 50 метров высотой.В городе на 15 тысяч жителей будут предприятия, клиника и школа. Все это еще предстоит построить, но квартиры уже можно приобрести. Маленькая студия обойдется всего в 25 тысяч долларов, это чуть меньше двух миллионов рублей. За роскошный дворец придется заплатить полтора миллиарда долларов. Загрузка... ntv.ru Категории: общество, в мире, технологии, дом и быт Ключевые слова: квартиры, продажа, остров — статья прочитана 144 раза Комментарии