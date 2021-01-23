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Началась продажа квартир в первом в мире плавучем городе посреди Карибского моря /видео/
На мировом рынке недвижимости появилось уникальное предложение — квартиры посреди Карибского моря на искусственном острове, сообщает НТВ.
Остров будет состоять из бетонных модулей. Его площадь — один километр на полтора. Плавучему городу уже придумали название Blue Estate — «Голубое поместье». Остров можно будет убрать с пути надвигающегося шторма, а от сильных волн и течений Карибского моря защитят внешние стены в 50 метров высотой.
В городе на 15 тысяч жителей будут предприятия, клиника и школа. Все это еще предстоит построить, но квартиры уже можно приобрести. Маленькая студия обойдется всего в 25 тысяч долларов, это чуть меньше двух миллионов рублей. За роскошный дворец придется заплатить полтора миллиарда долларов.
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ntv.ru
Категории: общество, в мире, технологии, дом и быт
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