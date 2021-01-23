В России незаконное задержание компенсируют деньгами 🔊 Воспроизвести ©Shutterstock/ Fotodom



Незаконно задержанные на срок до 48 часов смогут получить компенсацию морального вреда за счет казны. Сейчас это почти невозможно сделать из-за неопределенности формулировок закона. Между тем в России за сутки выносится порядка 1,5 тысячи решений об административном задержании. Очень часто они происходят с нарушениями закона, отмечают адвокаты. Обжалуют же их единицы – это достаточно долгая и сложная процедура, а суммы компенсации, назначаемые судом, невелики.



В Госдуме разработали законопроект о компенсации морального вреда за незаконное административное задержание на срок до 48 часов (статья 27.5 КоАП РФ). Это самая распространенная в России мера ограничения свободы. Между тем право на личную неприкосновенность человека охраняется Конституцией, подчеркивает автор инициативы, зампредседателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко («Единая Россия»). Незаконно задержанные на срок до 48 часов смогут получить компенсацию морального вреда за счет казны. Сейчас это почти невозможно сделать из-за неопределенности формулировок закона. Между тем в России за сутки выносится порядка 1,5 тысячи решений об административном задержании. Очень часто они происходят с нарушениями закона, отмечают адвокаты. Обжалуют же их единицы – это достаточно долгая и сложная процедура, а суммы компенсации, назначаемые судом, невелики.В Госдуме разработали законопроект о компенсации морального вреда за незаконное административное задержание на срок до 48 часов (статья 27.5 КоАП РФ). Это самая распространенная в России мера ограничения свободы. Между тем право на личную неприкосновенность человека охраняется Конституцией, подчеркивает автор инициативы, зампредседателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко («Единая Россия»).



Дело в том, что в Гражданском кодексе (ГК) РФ предусмотрена ответственность за вред, причиненный гражданину или компании в результате незаконных действий (бездействия) органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры или суда (статья 1070 ГК РФ). Основания для компенсации морального вреда прописаны в статье 1100 ГК РФ. Среди них вред, причиненный гражданину в результате его незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного заключения под стражу или подписку о невыезде. Незаконного задержания (решение принимают следователи или дознаватели, а не суд) в этом перечне нет, что и стало основанием для отказов в удовлетворении исков.



Конституционный суд еще в 2009 году признал право незаконно задержанных требовать компенсацию морального вреда, но на практику это никак не повлияло.



Проблема актуальна не только в случае задержания на 48 часов, отмечается в пояснительной записке к законопроекту, но и в отношении незаконного задержания в качестве подозреваемого, а также незаконного помещения в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.



Чтобы решить проблему, Костенко предлагает внести поправки в статьи 1070 и 1100 ГК РФ. Для этого в закон вводится родовое понятие «незаконное лишение (ограничение) свободы», к которому отнесен полный комплекс ограничительных мер. Среди них: осуждение, привлечение к уголовной ответственности, заключение под стражу или подписку о невыезде, задержание в качестве подозреваемого, арест и административное задержание. Более того, в статье указывается, что данный перечень не является исчерпывающим, сюда входят и «другие действия органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда, повлекшие незаконное лишение (ограничение) свободы гражданина».



Автор законопроекта убеждена, что поправки лишат судей возможности отказывать в компенсации гражданам, которых без должных оснований посадили в «обезьянник» на ночь или на двое суток.



Впрочем, процедура, предшествующая непосредственному получению денег, достаточно долгая и сложная, а суммы, назначаемые судом, небольшие, предупреждают юристы.



Непопулярная практика



Административное задержание применяется в России наиболее часто, а обжалуют эту меру довольно редко, говорит член Ассоциации юристов России Ольга Эттлер. Так, в 2019 году было вынесено 547 854 таких решений, – а это более 1,5 тысячи задержанных в сутки.



Чаще всего после освобождения в суд обращаются оппозиционеры, например, задержанные на митинге. Сумму же компенсации назначает суд. Как правило, она незначительна. Например, недавно в Санкт-Петербурге суд назначил гражданину, проведшему в отделе полиции двое суток, 50 тыс. рублей. А могут назначить всего 10 тыс. рублей.



Каждая выплата из бюджета влечет за собой служебную проверку, по результатам которой виновных привлекают к ответственности. Речь не обязательно идет об увольнении, полицейскому могут объявить дисциплинарное взыскание и взыскать с него выплаченную из бюджета компенсацию.



По прямому указанию закона, административное задержание может применяться в исключительных случаях, подчеркивает советник Федеральной палаты адвокатов РФ Евгений Рубинштейн. Но, несмотря на это, оно является наиболее распространенной мерой ограничения конституционных прав граждан.



При этом достаточно распространены случаи нарушений закона во время таких задержаний. Среди наиболее распространенных – отсутствие оснований для применения этой меры. Во многих случаях решение принимается при наличии подозрений, но без доказательств совершения гражданином правонарушения. Как правило, для этого достаточно рапорта должностного лица. Когда же задержанный высказывает иную версию события, у правоохранителей часто не находится доказательств, чтобы ее опровергнуть.



Кроме того, распространены случаи отказа в уведомлении родственников, сотрудников по месту работы или защитников. Известны ситуации, когда такое уведомление происходит ближе к окончанию срока задержания, несмотря на то, что закон требует сделать это в кратчайшие сроки.



Немало вопросов возникает и к исчислению срока административного задержания. Он должен исчисляться с момента доставления гражданина в полицию, но на практике началом считается момент записи в журнале учета. Между этими событиями может проходить несколько часов.



Часто задержанные сообщают об умышленном искажении сведений о времени и месте задержания, а также основаниях для него.



Адвокат отмечает, что практика возмещения вреда, причиненного незаконным задержанием, сопровождается длительными правовыми процедурами.



«Сначала необходимо признать нарушения при административном задержании, затем в гражданско-правовом порядке получить решение о возмещении вреда, после чего получить само возмещение в денежной форме. А поскольку компенсация несоразмерна затраченному времени и расходам на представителя, то далеко не все пострадавшие проходят этот путь до конца», – пояснил он.



Законопроект вряд ли поможет «воскресить» институт возмещения ущерба за незаконное ограничение свободы, полагает Рубинштейн. Для этого требуется упрощение процедуры обжалования, детальная и планомерная работа по формированию устойчивой практики признания административных задержаний (или действий при задержаниях) незаконными, а также повышение размера компенсаций за причиненный вред.



Автор: Марина Юршина для издания В теории закон разрешает гражданам требовать компенсацию морального вреда за незаконное задержание. Однако на практике суды, как правило, отказывают в удовлетворении таких исков.Дело в том, что в Гражданском кодексе (ГК) РФ предусмотрена ответственность за вред, причиненный гражданину или компании в результате незаконных действий (бездействия) органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры или суда (статья 1070 ГК РФ). Основания для компенсации морального вреда прописаны в статье 1100 ГК РФ. Среди них вред, причиненный гражданину в результате его незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной ответственности, незаконного заключения под стражу или подписку о невыезде. Незаконного задержания (решение принимают следователи или дознаватели, а не суд) в этом перечне нет, что и стало основанием для отказов в удовлетворении исков.Конституционный суд еще в 2009 году признал право незаконно задержанных требовать компенсацию морального вреда, но на практику это никак не повлияло.Проблема актуальна не только в случае задержания на 48 часов, отмечается в пояснительной записке к законопроекту, но и в отношении незаконного задержания в качестве подозреваемого, а также незаконного помещения в центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей.Чтобы решить проблему, Костенко предлагает внести поправки в статьи 1070 и 1100 ГК РФ. Для этого в закон вводится родовое понятие «незаконное лишение (ограничение) свободы», к которому отнесен полный комплекс ограничительных мер. Среди них: осуждение, привлечение к уголовной ответственности, заключение под стражу или подписку о невыезде, задержание в качестве подозреваемого, арест и административное задержание. Более того, в статье указывается, что данный перечень не является исчерпывающим, сюда входят и «другие действия органов дознания, предварительного следствия, прокуратуры и суда, повлекшие незаконное лишение (ограничение) свободы гражданина».Автор законопроекта убеждена, что поправки лишат судей возможности отказывать в компенсации гражданам, которых без должных оснований посадили в «обезьянник» на ночь или на двое суток.Впрочем, процедура, предшествующая непосредственному получению денег, достаточно долгая и сложная, а суммы, назначаемые судом, небольшие, предупреждают юристы.Административное задержание применяется в России наиболее часто, а обжалуют эту меру довольно редко, говорит член Ассоциации юристов России Ольга Эттлер. Так, в 2019 году было вынесено 547 854 таких решений, – а это более 1,5 тысячи задержанных в сутки.Чаще всего после освобождения в суд обращаются оппозиционеры, например, задержанные на митинге. Сумму же компенсации назначает суд. Как правило, она незначительна. Например, недавно в Санкт-Петербурге суд назначил гражданину, проведшему в отделе полиции двое суток, 50 тыс. рублей. А могут назначить всего 10 тыс. рублей.Каждая выплата из бюджета влечет за собой служебную проверку, по результатам которой виновных привлекают к ответственности. Речь не обязательно идет об увольнении, полицейскому могут объявить дисциплинарное взыскание и взыскать с него выплаченную из бюджета компенсацию.По прямому указанию закона, административное задержание может применяться в исключительных случаях, подчеркивает советник Федеральной палаты адвокатов РФ Евгений Рубинштейн. Но, несмотря на это, оно является наиболее распространенной мерой ограничения конституционных прав граждан.При этом достаточно распространены случаи нарушений закона во время таких задержаний. Среди наиболее распространенных – отсутствие оснований для применения этой меры. Во многих случаях решение принимается при наличии подозрений, но без доказательств совершения гражданином правонарушения. Как правило, для этого достаточно рапорта должностного лица. Когда же задержанный высказывает иную версию события, у правоохранителей часто не находится доказательств, чтобы ее опровергнуть.Кроме того, распространены случаи отказа в уведомлении родственников, сотрудников по месту работы или защитников. Известны ситуации, когда такое уведомление происходит ближе к окончанию срока задержания, несмотря на то, что закон требует сделать это в кратчайшие сроки.Немало вопросов возникает и к исчислению срока административного задержания. Он должен исчисляться с момента доставления гражданина в полицию, но на практике началом считается момент записи в журнале учета. Между этими событиями может проходить несколько часов.Часто задержанные сообщают об умышленном искажении сведений о времени и месте задержания, а также основаниях для него.Адвокат отмечает, что практика возмещения вреда, причиненного незаконным задержанием, сопровождается длительными правовыми процедурами.«Сначала необходимо признать нарушения при административном задержании, затем в гражданско-правовом порядке получить решение о возмещении вреда, после чего получить само возмещение в денежной форме. А поскольку компенсация несоразмерна затраченному времени и расходам на представителя, то далеко не все пострадавшие проходят этот путь до конца», – пояснил он.Законопроект вряд ли поможет «воскресить» институт возмещения ущерба за незаконное ограничение свободы, полагает Рубинштейн. Для этого требуется упрощение процедуры обжалования, детальная и планомерная работа по формированию устойчивой практики признания административных задержаний (или действий при задержаниях) незаконными, а также повышение размера компенсаций за причиненный вред.Автор: Марина Юршина для издания ПРОФИЛЬ profile.ru Категории: общество, чп и криминал, в России Ключевые слова: компенсация, закон, полиция, задержание География: Россия — статья прочитана 150 раз Комментарии