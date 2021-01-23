В кабинете Джо Байдена белые мужчины составляют только треть. Почему это важно 🔊 Воспроизвести GETTY IMAGES Подпись к фото, (слева направо) Джанет Йеллен, Ллойд Остин и Деб Холанн



Когда президент Джордж Вашингтон 230 лет назад созвал первый кабинет (хотя тогда эта группа чиновников при президенте так не называлась), он заложил в основу властной структуры идею равного сосуществования разных точек зрения на управление страной. В 1791 году, разумеется, все эти точки зрения представляли белые мужчины, сообщает Когда президент Джордж Вашингтон 230 лет назад созвал первый кабинет (хотя тогда эта группа чиновников при президенте так не называлась), он заложил в основу властной структуры идею равного сосуществования разных точек зрения на управление страной. В 1791 году, разумеется, все эти точки зрения представляли белые мужчины, сообщает ВВС



Со всей вероятностью в 2021 году секретарями президентского кабинета США впервые станут коренная американка и открытый гей, а национальную разведку возглавит женщина.



Президент Байден испытывает прессинг со всех сторон. Он обещал сформировать кабинет, который действительно будет представлять американский народ, а не просто представить линейку давно знакомых политиков.



Номинанты Байдена







"Этот кабинет будет представлять американский народ лучше, чем любой другой президентский кабинет в истории", - заявил Байден репортерам в декабре.



Первой в истории коренной американкой на посту секретаря станет Деб Холанн. Мигель Кардона, пуэрториканец по происхождению, будет номинирован на пост секретаря по образованию.



Кабинет Байдена будет более разнообразным, чем у Барака Обамы. В ближнем круге Обамы было 16 мужчин и семь женщин, и только один темнокожий секретарь.



Выбором Байдена довольны не все. Когда появилась информация о номинации на должность главы Пентагона генерала Ллойда Остина (он, вероятно, станет первым афроамериканцем, который возглавит ведомство) часть активистов возмутилась тем, что выбор пал на мужчину.



Прогрессивные группы хотели видеть на должностях министров сельского хозяйства и главы Госдепа темнокожих женщин, но должности ушли белым мужчинам - Тому Вилсаку и Энтони Блинкену.



Прогрессивные либеральные активисты в США критикуют Байдена за излишнюю умеренность и верность истеблишменту.



Некоторые считают, что в кабинете мало молодых политиков. Многие из поддержавших Байдена избирателей сегодня уверены, что президент их подвел.



11 из 14 лидеров США, избранных с 1933 года, назначали женщин в свои кабинеты. Ни один кабинет в истории США не соответствовал гендерным и расовым пропорциям населения страны.



В зависимости от администрации размер кабинета может варьироваться. Обычно это примерно 15 чиновников. За последние 30 лет этническое и гендерное разнообразие кабинетов росло. По крайней мере до администрации Трампа.



1993 год - Клинтон







В день инаугурации Билла Клинтона газета Washington Post написала, что лидер демократов собрал самый разнообразный кабинет в истории: пять женщин, четыре афроамериканца и двое латиноамериканцев.



Главой администрации Клинтона по малому бизнесу была Айда Альварес, первая в истории латиноамериканка, назначенная на должность, аналогичную секретарю кабинета.



2001 год - Буш







Кабинет Джорджа Буша-младшего New York Times описывала как "команду управленцев, нисколько не уступающую в этническом и расовом разнообразии команде президента Клинтона".



Буш впервые назначил на должность госсекретаря темнокожего человека - сына ямайских иммигрантов Колина Пауэлла. Норман Минета, ставший первым американцем азиатского происхождения в кабинете еще при Клинтоне, при Буше вернулся в его состав и курировал транспорт.



В команду Буша вошла Кондолиза Райс - первая афроамериканка, занявшая пост госсекретаря, а позже получившая должность советника по национальной безопасности. При Буше в кабинет впервые вошла азиатка, Элейн Чао, занявшая пост секретаря по труду.



2009 - Обама







Исторический кабинет Барака Обамы называли "большинством меньшинств". В него входили семь женщин, восемь представителей этнических меньшинств и восемь белых мужчин.



Администрация Обамы впервые назначила афроамериканку, Сьюзан Райс, послом при ООН. Первым чернокожим генеральным секретарем США стал Эрик Холдер.



2016 - Трамп







Кабинет Дональда Трампа напоминал об эпохе Рейгана и состоял главным образом из богатых белых мужчин, хотя в администрации Трампа в целом женщин было больше, чем у его предшественников-республиканцев.



Трамп редко назначал женщин на ключевые позиции, однако при нем послом в ООН впервые стала американка индийского происхождения, Никки Хейли.



Медленное движение вперед



Почему путь женщин и представителей меньшинств к дверям комнаты, где принимаются решения, был таким долгим?



"Если задуматься том, как люди получают такие должности, один из путей к ним лежит через выборные посты", - говорит профессор Центра исследований американских женщин и политики Ратгерского университета Келли Диттмар.



"И если на выборных постах мало женщин и мало женщин не с белым цветом кожи, а именно там президенты как правило ищут членов кабинета, то неравенство начинается уже с общего пула кандидатур", - говорит она.



Женщина впервые стала членом Конгресса США в 1916 году, объясняет Диттмар, но в составе кабинета женщины появились только двадцать лет спустя: при Франклине Рузвельте должность секретаря по труду заняла Фрэнсис Перкинс.



В случае с афроамериканцами и другими этническими меньшинствами этот путь был еще дольше.



Первый темнокожий мужчина занял кресло в Конгрессе в 1870-м году, а в кабинет афроамериканец вошел только в 1966-м. Это был Роберт Уивер, министр жилищного строительства и городского развития в администрации Линдона Джонсона.



Первая женщина-афроамериканка была избрана в Конгресс два года спустя, в 1968-м. А первой чернокожей женщиной в кабинете в 1977 году стала Патриция Харрис, секретарь по жилищному строительству.



В США нет законов, требующих пропорционального представительства гендерных и этнических групп в правительстве.



В некоторых странах такие законы существуют и помогают добиться равной репрезентации. Например, в Руанде благодаря этим квотам к 2018 году 61% членов парламента составляли женщины.



Исключения



Три ключевых ведомства - Пентагон, Казначейство и Департамент по делам ветеранов - женщины не возглавляли никогда.



Профессор Диттмар отмечает, что стереотип представляет женщин менее квалифицированными в вопросах обороны и национальной безопасности.



Существование таких стереотипов показывают опросы общественного мнения. Женщинам в США до 1948 года запрещалось служить в вооруженных силах.



"Несмотря на то, что мы безусловно видим больше разнообразия, в этих областях по-прежнему доминируют мужчины, особенно на высоких уровнях, - говорит профессор. - Я уверена, в этих структурах действует множество предрассудков, ограничивающих продвижение женщин. Это помогаетпонять, хотя бы в историческом смысле, почему остаются такие пробелы."



В случае с Казначейством вероятная ставленница Байдена Джанет Йеллен, кажется, станет первой, пробившей в своей карьере так называемый стеклянный потолок.



Предрассудки в этом секторе уже не так сильны. Опросы показывают, что люди в США примерно одинаково оценивают способности мужчин и женщин в управлении экономикой.



Важность разнообразия в кабинете



Профессор политологии и гендерных исследований Уэнди Смуз из университета Огайо говорит, что назначения Байдена отсылают к идеям и ценностям, выходящим за рамки управления государством, - в область идентичности.



"Для администрации каждого нового президента состав кабинета - это один из доступных на раннем этапе способов показать, что она хочет соблюдать свою ответственность перед избирателями", - говорит профессор Смуз.



"Это одно из первых действий, демонстрирующих намерения администрации, ее дух и ценности. Это момент определения идентичности. Администрация показывает и то, чем является, и то, с какой частью народа США она будет вести диалог", - добавляет профессор.



Оценить символическое значение непросто, но переворот с ног на голову общепринятых представлений о лидерстве может иметь очень ощутимые последствия.



"Если вы впервые видите женщину на посту министра обороны, подвергаются ли сомнению ваши установки о том, что мужчины более компетентны в вопросах обороны? Да, неизбежно подвергаются", - говорит профессор Диттмар.



То же относится к вице-президенту Камале Харрис и ее историческому назначению.



"Я надеюсь, что после ее срока, когда в следующий раз женщина баллотируется на пост президента, вопросов об избираемости, квалификации и способностях женщин будет меньше", - говорит исследователь.



Анализ работы Конгресса на фоне повышения в нем гендерного разнообразия показывает, что женщины часто поднимают вопросы, которые без них бы игнорировались. "Это в конечном итоге служит созданию таких правил, которые лучше отвечают опыту их избирателей", - говорит Диттмар.



"Если только вы не убедите меня, что жизнь женщины, чернокожей женщины или женщины из Южной Азии в США - это то же самое, что жизнь белого мужчины, то я не понимаю, почему мы не должны изменить оптику, через которую люди смотрят на политику", - добавляет профессор.



Ситуация в мире



-В ноябре премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн тоже сформировала уникальный в истории страны кабинет. Из 20 его членов пятеро - представители коренного народа Маори, восемь - женщины. Одна из них, Нанайя Махута, стала первой женщиной, возглавившей МИД страны. -Заместитель премьер-министра Грант Робертсон - первый открытый гей на этой должности.



-Британский премьер Борис Джонсон в прошлом году назначил рекордное количество министров из числа представителей этнических меньшинств.



-В 2015 году премьер-министр Канады Джастин Трюдо впервые создал кабинет с равной долей мужчин и женщин, мотивировав это тем, что на дворе уже 2015 год. В Конституции США никакого кабинета не упоминается, но первый президент понимал ценность советников, способных привнести в процесс управления несколько разных точек зрения.Со всей вероятностью в 2021 году секретарями президентского кабинета США впервые станут коренная американка и открытый гей, а национальную разведку возглавит женщина.Президент Байден испытывает прессинг со всех сторон. Он обещал сформировать кабинет, который действительно будет представлять американский народ, а не просто представить линейку давно знакомых политиков."Этот кабинет будет представлять американский народ лучше, чем любой другой президентский кабинет в истории", - заявил Байден репортерам в декабре.Первой в истории коренной американкой на посту секретаря станет Деб Холанн. Мигель Кардона, пуэрториканец по происхождению, будет номинирован на пост секретаря по образованию.Кабинет Байдена будет более разнообразным, чем у Барака Обамы. В ближнем круге Обамы было 16 мужчин и семь женщин, и только один темнокожий секретарь.Выбором Байдена довольны не все. Когда появилась информация о номинации на должность главы Пентагона генерала Ллойда Остина (он, вероятно, станет первым афроамериканцем, который возглавит ведомство) часть активистов возмутилась тем, что выбор пал на мужчину.Прогрессивные группы хотели видеть на должностях министров сельского хозяйства и главы Госдепа темнокожих женщин, но должности ушли белым мужчинам - Тому Вилсаку и Энтони Блинкену.Прогрессивные либеральные активисты в США критикуют Байдена за излишнюю умеренность и верность истеблишменту.Некоторые считают, что в кабинете мало молодых политиков. Многие из поддержавших Байдена избирателей сегодня уверены, что президент их подвел.11 из 14 лидеров США, избранных с 1933 года, назначали женщин в свои кабинеты. Ни один кабинет в истории США не соответствовал гендерным и расовым пропорциям населения страны.В зависимости от администрации размер кабинета может варьироваться. Обычно это примерно 15 чиновников. За последние 30 лет этническое и гендерное разнообразие кабинетов росло. По крайней мере до администрации Трампа.В день инаугурации Билла Клинтона газета Washington Post написала, что лидер демократов собрал самый разнообразный кабинет в истории: пять женщин, четыре афроамериканца и двое латиноамериканцев.Главой администрации Клинтона по малому бизнесу была Айда Альварес, первая в истории латиноамериканка, назначенная на должность, аналогичную секретарю кабинета.Кабинет Джорджа Буша-младшего New York Times описывала как "команду управленцев, нисколько не уступающую в этническом и расовом разнообразии команде президента Клинтона".Буш впервые назначил на должность госсекретаря темнокожего человека - сына ямайских иммигрантов Колина Пауэлла. Норман Минета, ставший первым американцем азиатского происхождения в кабинете еще при Клинтоне, при Буше вернулся в его состав и курировал транспорт.В команду Буша вошла Кондолиза Райс - первая афроамериканка, занявшая пост госсекретаря, а позже получившая должность советника по национальной безопасности. При Буше в кабинет впервые вошла азиатка, Элейн Чао, занявшая пост секретаря по труду.Исторический кабинет Барака Обамы называли "большинством меньшинств". В него входили семь женщин, восемь представителей этнических меньшинств и восемь белых мужчин.Администрация Обамы впервые назначила афроамериканку, Сьюзан Райс, послом при ООН. Первым чернокожим генеральным секретарем США стал Эрик Холдер.Кабинет Дональда Трампа напоминал об эпохе Рейгана и состоял главным образом из богатых белых мужчин, хотя в администрации Трампа в целом женщин было больше, чем у его предшественников-республиканцев.Трамп редко назначал женщин на ключевые позиции, однако при нем послом в ООН впервые стала американка индийского происхождения, Никки Хейли.Почему путь женщин и представителей меньшинств к дверям комнаты, где принимаются решения, был таким долгим?"Если задуматься том, как люди получают такие должности, один из путей к ним лежит через выборные посты", - говорит профессор Центра исследований американских женщин и политики Ратгерского университета Келли Диттмар."И если на выборных постах мало женщин и мало женщин не с белым цветом кожи, а именно там президенты как правило ищут членов кабинета, то неравенство начинается уже с общего пула кандидатур", - говорит она.Женщина впервые стала членом Конгресса США в 1916 году, объясняет Диттмар, но в составе кабинета женщины появились только двадцать лет спустя: при Франклине Рузвельте должность секретаря по труду заняла Фрэнсис Перкинс.В случае с афроамериканцами и другими этническими меньшинствами этот путь был еще дольше.Первый темнокожий мужчина занял кресло в Конгрессе в 1870-м году, а в кабинет афроамериканец вошел только в 1966-м. Это был Роберт Уивер, министр жилищного строительства и городского развития в администрации Линдона Джонсона.Первая женщина-афроамериканка была избрана в Конгресс два года спустя, в 1968-м. А первой чернокожей женщиной в кабинете в 1977 году стала Патриция Харрис, секретарь по жилищному строительству.В США нет законов, требующих пропорционального представительства гендерных и этнических групп в правительстве.В некоторых странах такие законы существуют и помогают добиться равной репрезентации. Например, в Руанде благодаря этим квотам к 2018 году 61% членов парламента составляли женщины.Три ключевых ведомства - Пентагон, Казначейство и Департамент по делам ветеранов - женщины не возглавляли никогда.Профессор Диттмар отмечает, что стереотип представляет женщин менее квалифицированными в вопросах обороны и национальной безопасности.Существование таких стереотипов показывают опросы общественного мнения. Женщинам в США до 1948 года запрещалось служить в вооруженных силах."Несмотря на то, что мы безусловно видим больше разнообразия, в этих областях по-прежнему доминируют мужчины, особенно на высоких уровнях, - говорит профессор. - Я уверена, в этих структурах действует множество предрассудков, ограничивающих продвижение женщин. Это помогаетпонять, хотя бы в историческом смысле, почему остаются такие пробелы."В случае с Казначейством вероятная ставленница Байдена Джанет Йеллен, кажется, станет первой, пробившей в своей карьере так называемый стеклянный потолок.Предрассудки в этом секторе уже не так сильны. Опросы показывают, что люди в США примерно одинаково оценивают способности мужчин и женщин в управлении экономикой.Профессор политологии и гендерных исследований Уэнди Смуз из университета Огайо говорит, что назначения Байдена отсылают к идеям и ценностям, выходящим за рамки управления государством, - в область идентичности."Для администрации каждого нового президента состав кабинета - это один из доступных на раннем этапе способов показать, что она хочет соблюдать свою ответственность перед избирателями", - говорит профессор Смуз."Это одно из первых действий, демонстрирующих намерения администрации, ее дух и ценности. Это момент определения идентичности. Администрация показывает и то, чем является, и то, с какой частью народа США она будет вести диалог", - добавляет профессор.Оценить символическое значение непросто, но переворот с ног на голову общепринятых представлений о лидерстве может иметь очень ощутимые последствия."Если вы впервые видите женщину на посту министра обороны, подвергаются ли сомнению ваши установки о том, что мужчины более компетентны в вопросах обороны? Да, неизбежно подвергаются", - говорит профессор Диттмар.То же относится к вице-президенту Камале Харрис и ее историческому назначению."Я надеюсь, что после ее срока, когда в следующий раз женщина баллотируется на пост президента, вопросов об избираемости, квалификации и способностях женщин будет меньше", - говорит исследователь.Анализ работы Конгресса на фоне повышения в нем гендерного разнообразия показывает, что женщины часто поднимают вопросы, которые без них бы игнорировались. "Это в конечном итоге служит созданию таких правил, которые лучше отвечают опыту их избирателей", - говорит Диттмар."Если только вы не убедите меня, что жизнь женщины, чернокожей женщины или женщины из Южной Азии в США - это то же самое, что жизнь белого мужчины, то я не понимаю, почему мы не должны изменить оптику, через которую люди смотрят на политику", - добавляет профессор.-В ноябре премьер Новой Зеландии Джасинда Ардерн тоже сформировала уникальный в истории страны кабинет. Из 20 его членов пятеро - представители коренного народа Маори, восемь - женщины. Одна из них, Нанайя Махута, стала первой женщиной, возглавившей МИД страны. -Заместитель премьер-министра Грант Робертсон - первый открытый гей на этой должности.-Британский премьер Борис Джонсон в прошлом году назначил рекордное количество министров из числа представителей этнических меньшинств.-В 2015 году премьер-министр Канады Джастин Трюдо впервые создал кабинет с равной долей мужчин и женщин, мотивировав это тем, что на дворе уже 2015 год. bbc.com Категории: политика, общество, в мире Ключевые слова: США, Президенты, администрация, гендерное равенство — статья прочитана 119 раз Комментарии