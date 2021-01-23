Японские власти думают об отмене Олимпиады из-за коронавируса - СМИ 🔊 Воспроизвести



Японские власти, как утверждает газета Times, думают об отмене Олимпиады и в этом году из-за коронавируса, сообщает



Правительство Японии ищет путь для объявления об отмене Олимпийских игр этим летом «без потери лица», сохранив при этом возможность все же провести их в будущем в Токио, пишет Times со ссылкой на источник в кабмине. По его данным, первым никто об этом объявлять не хочет, но есть консенсус относительно того, что провести Олимпиаду в текущих условиях будет слишком сложно. Если соревнования все же отменят, Токио рассчитывает стать хозяйкой игр уже в 2032 году – это ближайшая свободная дата. В правительстве Японии поспешили опровергнуть сообщение Times. Премьер-министр страны Есихидэ Суга подчеркнул, что Олимпиада должна стать символом победы человечества над коронавирусом, и в Токио работают над обеспечением безопасности уччастников. При этом в оргкомитете игр отмечали, что рассматриваются «самые разные варианты худших сценариев», и решение примут в конце марта, когда начнется эстафета Олимпийского огня. Позже агентству ТАСС там сообщили, что все стороны сосредоточены на проведении игр этим летом. Напомню, что ранее глава МОК Томас Бах исключил перенос или отмену соревнований. Японские власти, как утверждает газета Times, думают об отмене Олимпиады и в этом году из-за коронавируса, сообщает НЕЗАВИСИМАЯ ГАЗЕТА . При этом в Токио это опровергают.Правительство Японии ищет путь для объявления об отмене Олимпийских игр этим летом «без потери лица», сохранив при этом возможность все же провести их в будущем в Токио, пишет Times со ссылкой на источник в кабмине. По его данным, первым никто об этом объявлять не хочет, но есть консенсус относительно того, что провести Олимпиаду в текущих условиях будет слишком сложно. Если соревнования все же отменят, Токио рассчитывает стать хозяйкой игр уже в 2032 году – это ближайшая свободная дата. В правительстве Японии поспешили опровергнуть сообщение Times. Премьер-министр страны Есихидэ Суга подчеркнул, что Олимпиада должна стать символом победы человечества над коронавирусом, и в Токио работают над обеспечением безопасности уччастников. При этом в оргкомитете игр отмечали, что рассматриваются «самые разные варианты худших сценариев», и решение примут в конце марта, когда начнется эстафета Олимпийского огня. Позже агентству ТАСС там сообщили, что все стороны сосредоточены на проведении игр этим летом. Напомню, что ранее глава МОК Томас Бах исключил перенос или отмену соревнований. Олимпиада в Токио должна была состояться летом прошлого года, однако из-за пандемии ее отложили на год, сохранив при этом название «Токио-2020». ng.ru Категории: спорт, в мире, чп и криминал, здоровье Ключевые слова: бюджет, перенос, Токио, Олимпиада-2021 — статья прочитана 125 раз Комментарии