Китайский профессор назвал Россию и Китай главными угрозами для США при любой партии у власти 🔊 Воспроизвести



Россия и Китай останутся для США главными угрозами вне зависимости от того, какая партия будет у власти - демократическая или республиканская. Об этом заявил китайский эксперт – профессор Шаньдунского университета Цзя Вэньшань, сообщает



По мнению Вэньшаня, для республиканской партии США главной угрозой является Китай, а для демократической партии - Россия. В этом и заключаются разногласия между двумя партиями США. При этом то, что Китай и Россия - это основные угрозы для США, у обеих партий разногласий нет.



Однако беспокоиться о том, кто является угрозой «номер один» или «номер два» ни России, ни Китаю не нужно – нужно решать собственные проблемы, - подчеркнул китайский эксперт. Россия и Китай останутся для США главными угрозами вне зависимости от того, какая партия будет у власти - демократическая или республиканская. Об этом заявил китайский эксперт – профессор Шаньдунского университета Цзя Вэньшань, сообщает ВНЕШПОЛ По мнению Вэньшаня, для республиканской партии США главной угрозой является Китай, а для демократической партии - Россия. В этом и заключаются разногласия между двумя партиями США. При этом то, что Китай и Россия - это основные угрозы для США, у обеих партий разногласий нет.Однако беспокоиться о том, кто является угрозой «номер один» или «номер два» ни России, ни Китаю не нужно – нужно решать собственные проблемы, - подчеркнул китайский эксперт. Демократ Джо Байден вступил в должность президента 20 января.



"Судя по инаугурационной речи 46-го президента США, главным приоритетом для администрации Байдена будет решение внутренних проблем, а дипломатия отойдет на второй план", - считает эксперт.



По его словам, встреча лидеров США и Китая, учитывая объективные и субъективные причины, состоится не скоро. Для Вашингтона будет выгоднее подождать, пока США преодолеют раскол в обществе и восстановят порядок и силы, поэтому Байдену некоторые люди не советуют торопиться со встречей с китайским руководством.



"Руководству КНР также не стоит стремиться к встрече с Байденом, а лучше сосредоточиться на развитии собственного государства", - считает Вэньшань.



После инаугурации Байдена посол РФ в Вашингтоне Виталий Антонов заявил, что Россия открыта к диалогу с новой администрацией США, в том числе, по устранению накопившихся во время президентства Дональда Трампа проблем в двусторонних отношениях.



"Однако в Москве далеки от радужных ожиданий и прекрасно осознают, что сдерживание России остается для США одним из приоритетов внешней политики", - отметил глава российской дипмиссии в США. vneshpol.ru Категории: политика, в мире Ключевые слова: Россия, США, аналитика, Китай, запад — статья прочитана 147 раз Комментарии