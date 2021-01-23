Вена готова стать площадкой для переговоров России и США 🔊 Воспроизвести CC BY 2.0 / Christine Webster / Wien



Вена готова стать площадкой для стратегических переговоров РФ и США, если это будет необходимо, положительно оценивает сигнал из Вашингтона по продлению СНВ-3, заявил в пятницу глава МИД Австрии Александер Шалленберг, передает



Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что предложит России продлить СНВ-3, истекающий 5 февраля, на пятилетний срок.



"Я считаю положительным сигналом заявление Вашингтона. Мы как площадка для переговоров, конечно же, находимся в распоряжении. Здесь, в Вене, проходили стратегические переговоры между Россией и США. Если такие переговоры будут необходимы, если речь о продлении на пятилетний срок, само собой разумеется, мы будем в распоряжении", - заявил Шалленберг на пресс-конференции по случаю вступления в силу договора о запрещении ядерного оружия. Вена готова стать площадкой для стратегических переговоров РФ и США, если это будет необходимо, положительно оценивает сигнал из Вашингтона по продлению СНВ-3, заявил в пятницу глава МИД Австрии Александер Шалленберг, передает РИА Новости Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки сообщила, что предложит России продлить СНВ-3, истекающий 5 февраля, на пятилетний срок."Я считаю положительным сигналом заявление Вашингтона. Мы как площадка для переговоров, конечно же, находимся в распоряжении. Здесь, в Вене, проходили стратегические переговоры между Россией и США. Если такие переговоры будут необходимы, если речь о продлении на пятилетний срок, само собой разумеется, мы будем в распоряжении", - заявил Шалленберг на пресс-конференции по случаю вступления в силу договора о запрещении ядерного оружия. РИА Новости Категории: политика, в мире Ключевые слова: Россия, США, договор, ООН, ракеты, ДСНВ — статья прочитана 147 раз Комментарии