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Google пригрозил отключить интернет-поиск в Австралии
Google пригрозил отключить свой интернет-поиск в Австралии, власти которой планируют принять не устраивающий компанию закон, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Sydney Morning Herald.
В Австралии разрабатывается законодательство, согласно которому технологические гиганты будут обязаны обсуждать с местными издателями и вещателями выплаты за контент. В случае отсутствия договоренности цену определит назначенный государством арбитр.
"После изучения законодательства мы должны заключить, что мы не видим способа, при котором мы могли бы в этом случае продолжать предоставлять свои услуги в Австралии", — заявила на слушаниях в австралийском сенате Мел Сильва, региональный директор Google — крупнейшего в мире интернет-поисковика.
"Это не угроза, это реальность", — добавила она.
В свою очередь, премьер-министр страны Скотт Моррисон заявил, что правительство не будет реагировать на угрозы.
Представитель Facebook также заявил о возможности блокировки в Австралии новостного раздела соцсети.
РИА Новости
Категории: общество, в мире, чп и криминал, технологии
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