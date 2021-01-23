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Google пригрозил отключить интернет-поиск в Австралии

© AP Photo / Jens Meyer


Google пригрозил отключить свой интернет-поиск в Австралии, власти которой планируют принять не устраивающий компанию закон, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Sydney Morning Herald.

В Австралии разрабатывается законодательство, согласно которому технологические гиганты будут обязаны обсуждать с местными издателями и вещателями выплаты за контент. В случае отсутствия договоренности цену определит назначенный государством арбитр.

"После изучения законодательства мы должны заключить, что мы не видим способа, при котором мы могли бы в этом случае продолжать предоставлять свои услуги в Австралии", — заявила на слушаниях в австралийском сенате Мел Сильва, региональный директор Google — крупнейшего в мире интернет-поисковика.

"Это не угроза, это реальность", — добавила она.

В свою очередь, премьер-министр страны Скотт Моррисон заявил, что правительство не будет реагировать на угрозы.

Представитель Facebook также заявил о возможности блокировки в Австралии новостного раздела соцсети.
РИА Новости
Категории: общество, в мире, чп и криминал, технологии
Ключевые слова: конфликт, Австралия, Google
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добавлена сегодня, 23 января, 09:40

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