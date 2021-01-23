Google пригрозил отключить интернет-поиск в Австралии 🔊 Воспроизвести © AP Photo / Jens Meyer



Google пригрозил отключить свой интернет-поиск в Австралии, власти которой планируют принять не устраивающий компанию закон, пишет



В Австралии разрабатывается законодательство, согласно которому технологические гиганты будут обязаны обсуждать с местными издателями и вещателями выплаты за контент. В случае отсутствия договоренности цену определит назначенный государством арбитр.



"После изучения законодательства мы должны заключить, что мы не видим способа, при котором мы могли бы в этом случае продолжать предоставлять свои услуги в Австралии", — заявила на слушаниях в австралийском сенате Мел Сильва, региональный директор Google — крупнейшего в мире интернет-поисковика.



"Это не угроза, это реальность", — добавила она.



В свою очередь, премьер-министр страны Скотт Моррисон заявил, что правительство не будет реагировать на угрозы.



Представитель Facebook также заявил о возможности блокировки в Австралии новостного раздела соцсети. Google пригрозил отключить свой интернет-поиск в Австралии, власти которой планируют принять не устраивающий компанию закон, пишет РИА Новости со ссылкой на газету Sydney Morning Herald.В Австралии разрабатывается законодательство, согласно которому технологические гиганты будут обязаны обсуждать с местными издателями и вещателями выплаты за контент. В случае отсутствия договоренности цену определит назначенный государством арбитр."После изучения законодательства мы должны заключить, что мы не видим способа, при котором мы могли бы в этом случае продолжать предоставлять свои услуги в Австралии", — заявила на слушаниях в австралийском сенате Мел Сильва, региональный директор Google — крупнейшего в мире интернет-поисковика."Это не угроза, это реальность", — добавила она.В свою очередь, премьер-министр страны Скотт Моррисон заявил, что правительство не будет реагировать на угрозы.Представитель Facebook также заявил о возможности блокировки в Австралии новостного раздела соцсети. РИА Новости Категории: общество, в мире, чп и криминал, технологии Ключевые слова: конфликт, Австралия, Google — статья прочитана 145 раз Комментарии