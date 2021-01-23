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На Украине заявили о критической ситуации в атомной энергетике

Фото: Николай Лазаренко/РИА Новости


Украинские предприятия обратились к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю и и. о. министра энергетики Юрию Витренко с письмами, где заявили о критической ситуации в атомной энергетике из-за долгов, сообщает ВЗГЛЯД со ссылкой на пресс-службу НАЭК «Энергоатом».

Авторы обращения попросили правительство Украины посодействовать выполнению постановления Национальной комиссии, в соответствии с которым ГП «Гарантированный покупатель» должен направлять на погашение долгов перед ГП «НАЭК «Энергоатом» не менее половины средств, которые он получает от НЭК «Укрэнерго» в рамках кредитов, предоставленных банками под гарантии государства, передает РИА «Новости».
Речь идет о сумме не менее 180,5 млн долларов (из общего долга 849 млн долларов), благодаря чему «Энергоатом» сможет частично рассчитаться с предприятиями, продукция и услуги которых являются критически важными для функционирования атомной генерации. Компании смогут своевременно выплатить заработную плату своим работникам, оплатить налоги и не останавливать деятельность.

«Руководители всех предприятий отмечают: в атомно-промышленном комплексе сложилась критическая ситуация», – подчеркивается в сообщении.

Ранее Ассоциация ветеранов атомной энергетики и промышленности Украины в письме к властям страны заявила, что атомная отрасль Украины находится в угрожающем состоянии, что грозит повторением чернобыльской катастрофы.

Бывший депутат Рады Евгений Мураев заявил, что на Украине может произойти катастрофа из-за ситуации с неудовлетворительным состоянием объектов атомной энергетики страны.
vz.ru
Категории: экономика, чп и криминал, технологии
Ключевые слова: Россия, АЭС, санкции, закупка, детали
География: Украина
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добавлена сегодня, 23 января, 09:00

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