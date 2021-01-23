Браво, Россия! Французы высказались о регистрации Спутник V в ЕС 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Алексей Куденко



Читатели французской газеты Le Figaro приветствовали сообщения о том, что Российский фонд прямых инвестиций подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" в Евросоюзе, сообщает



Один из читателей отметил, что у России уже есть не одна, а две вакцины: "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" и последняя находится в третьей фазе испытаний, тогда как Pfizer завершит ее только в 2022 году.



"Какие предрассудки! В России много великих ученых в разных областях. До недавнего времени только русские доставляли астронавтов на МКС. Это стало обычным явлением", — отметил один из комментаторов. Читатели французской газеты Le Figaro приветствовали сообщения о том, что Российский фонд прямых инвестиций подал заявку на регистрацию вакцины "Спутник V" в Евросоюзе, сообщает РИА Новости Один из читателей отметил, что у России уже есть не одна, а две вакцины: "Спутник V" и "ЭпиВакКорона" и последняя находится в третьей фазе испытаний, тогда как Pfizer завершит ее только в 2022 году."Какие предрассудки! В России много великих ученых в разных областях. До недавнего времени только русские доставляли астронавтов на МКС. Это стало обычным явлением", — отметил один из комментаторов. "Интересно увидеть обзор этой вакцины, вроде бы это сделано по всем правилам. Браво, Россия!" — написал другой.



Еще один читатель заявил, что в случае отказа в регистрации российской вакцины в Евросоюзе можно говорить о политической подоплеке:



"Вы ничего не знаете о научных российских исследованиях, но уже не доверяете им. Вакцинация от оспы началась в России на 30 лет раньше, чем в США. Честнее было бы признать, что здесь замешана политика".



"Они запрещают нам покупать российский газ, чтобы продать сланцевый. Байден примет решение за Евросоюз", — написал пользователь.



Кроме того, читатели отметили дефицит вакцины от COVID-19 в Европе, поэтому, по их мнению, регистрация "Спутник V" необходима.



"Спутник V" — первый в мире зарегистрированный препарат для профилактики COVID-19. Его создали в Центре имени Гамалеи совместно с РФПИ. Содержит неспособный размножаться аденовирус и фрагмент коронавируса. Прививка ставится дважды с интервалом в 21 день. Испытания показали эффективность и безопасность. В декабре в России стартовала массовая вакцинация "Спутником V".



Агентство по лекарственным средствам Евросоюза в конце декабря одобрило первую вакцину — от американского фармгиганта Pfizer и немецкого стартапа BioNTech. В январе зарегистрировали второй препарат — разработанный компанией Moderna. Теперь одобрения ожидает вакцина AstraZeneca, созданная в сотрудничестве с Оксфордским университетом. РИА Новости Категории: общество, в мире, технологии, здоровье Ключевые слова: Россия, вакцина, ЕС, регистрация, Спутник V — статья прочитана 158 раз Комментарии