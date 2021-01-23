Желание есть. Кравчук сообщил о намерении посетить Крым 🔊 Воспроизвести © РИА Новости / Стрингер



Первый президент Украины, глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук выразил желание посетить Крым, сообщает



В ходе интервью телеканалу "Крым24" журналисты спросили бывшего украинского лидера, хотел бы он лично посетить полуостров и оценить обстановку своими глазами.



"Вы знаете, я бы хотел, но честно скажу, сейчас езжу очень мало далеко", – ответил Кравчук.



Крым стал российским регионом по итогам референдума в марте 2014 года, который состоялся после госпереворота на Украине. Референдум прошел на самом полуострове и в Севастополе, 96,77 и 95,6 процента жителей высказались за вхождение в состав России.



Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".



Ранее радио Sputnik сообщало, что Кравчук пожелал России "более разнообразных" санкций. Первый президент Украины, глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук выразил желание посетить Крым, сообщает радио Sputnik В ходе интервью телеканалу "Крым24" журналисты спросили бывшего украинского лидера, хотел бы он лично посетить полуостров и оценить обстановку своими глазами."Вы знаете, я бы хотел, но честно скажу, сейчас езжу очень мало далеко", – ответил Кравчук.Крым стал российским регионом по итогам референдума в марте 2014 года, который состоялся после госпереворота на Украине. Референдум прошел на самом полуострове и в Севастополе, 96,77 и 95,6 процента жителей высказались за вхождение в состав России.Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".Ранее радио Sputnik сообщало, что Кравчук пожелал России "более разнообразных" санкций. radiosputnik.ria.ru Категории: политика, общество Ключевые слова: визит, Крым, Кравчук География: Украина — статья прочитана 144 раза Комментарии