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Г. Палуцкас уходит в отставку с должности председателя ЛСДП
Член сейма Литвы Гинтаутас Палуцкас подает в отставку с поста председателя Литовской социал-демократической партии (ЛСДП).
Это подтвердил BNS пресс-атташе партии Юстинас Аргустас.
О своем решении Г. Палуцкас в пятницу информировал совет ЛСДП.
Он решился на этот шаг после оценки советом партиии результатов парламентских выборов. Партсовет счел их плохими.
"Благодарю за оценку результатов выборов. Я беру на себя всю ответственность за результаты и сложившуюся ситуацию. Чтобы предотвратить дальнейшее снижение репутации партии в глазах общества, я принял решение подать в отставку с должности председателя партии", - говорится в обращении Г. Палуцкаса к членам совета ЛСДП.
На выборах в сейм в октябре прошлого года ЛСДП осталась на четвертом месте с 9,25% голосов избирателей. Социал-демократы получили восемь мандатов в многомандатном округе и еще пять в одномандатных округах.
Г. Палуцкас возглавляет ЛСДП с мая 2017 года.
Это самая многочисленная партия в Литве, в ней состоит 16,7 тыс. человек.
Ключевые слова: выборы, глава, ответственность, соцдемы
География: Литва
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