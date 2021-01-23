Г. Палуцкас уходит в отставку с должности председателя ЛСДП 🔊 Воспроизвести



Член сейма Литвы Гинтаутас Палуцкас подает в отставку с поста председателя Литовской социал-демократической партии (ЛСДП).



Это подтвердил BNS пресс-атташе партии Юстинас Аргустас.



О своем решении Г. Палуцкас в пятницу информировал совет ЛСДП.



Он решился на этот шаг после оценки советом партиии результатов парламентских выборов. Партсовет счел их плохими.



"Благодарю за оценку результатов выборов. Я беру на себя всю ответственность за результаты и сложившуюся ситуацию. Чтобы предотвратить дальнейшее снижение репутации партии в глазах общества, я принял решение подать в отставку с должности председателя партии", - говорится в обращении Г. Палуцкаса к членам совета ЛСДП.



На выборах в сейм в октябре прошлого года ЛСДП осталась на четвертом месте с 9,25% голосов избирателей. Социал-демократы получили восемь мандатов в многомандатном округе и еще пять в одномандатных округах.



Г. Палуцкас возглавляет ЛСДП с мая 2017 года.



Это самая многочисленная партия в Литве, в ней состоит 16,7 тыс. человек. Член сейма Литвы Гинтаутас Палуцкас подает в отставку с поста председателя Литовской социал-демократической партии (ЛСДП).Это подтвердил BNS пресс-атташе партии Юстинас Аргустас.О своем решении Г. Палуцкас в пятницу информировал совет ЛСДП.Он решился на этот шаг после оценки советом партиии результатов парламентских выборов. Партсовет счел их плохими."Благодарю за оценку результатов выборов. Я беру на себя всю ответственность за результаты и сложившуюся ситуацию. Чтобы предотвратить дальнейшее снижение репутации партии в глазах общества, я принял решение подать в отставку с должности председателя партии", - говорится в обращении Г. Палуцкаса к членам совета ЛСДП.На выборах в сейм в октябре прошлого года ЛСДП осталась на четвертом месте с 9,25% голосов избирателей. Социал-демократы получили восемь мандатов в многомандатном округе и еще пять в одномандатных округах.Г. Палуцкас возглавляет ЛСДП с мая 2017 года.Это самая многочисленная партия в Литве, в ней состоит 16,7 тыс. человек. BNS Категории: политика, общество Ключевые слова: выборы, глава, ответственность, соцдемы География: Литва — статья прочитана 145 раз Комментарии