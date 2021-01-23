Вакцинировать будут всех и как могут пропасть нацменьшинства: Литва за неделю 🔊 Воспроизвести







Видеообзор наиболее значимых событий третьей недели жизни Литвы в 2021 году:



- Новый план президента Литвы: массовая вакцинация до лета;



- Какими вакцинами собираются прививать население страны – их сразу четыре;



- Как Литва по заболеваемости коронавирусом смотрится на фоне ЕС, что со смертностью;



- Сколько государство заплатило компенсаций за простой работников;



- Правоохранительные органы опасаются теневого рынка вакцин против COVID-19;



- Какие ограничения собираются смягчать;



- Латвия ввела условия для пересечения своей границы;



- Виртуальная перепись населения: чем она чревата для нацменьшинств страны;



- Как власти призывали ввести новые санкции против России;



- Попытка переманить Чемпионат мира по хоккею, кажется, не удалась;



- По какому критерию российских исполнителей будут записывать в «чёрные списки» и не пускать в Литву;



- Юношеским театральным студиям Вильнюса карантин не помешал провести фестиваль;



Всё это и ещё кое-что в обзоре главных событий Литвы за неделю в удобном, доступном и очень коротком блиц-формате.



- Новый план президента Литвы: массовая вакцинация до лета;- Какими вакцинами собираются прививать население страны – их сразу четыре;- Как Литва по заболеваемости коронавирусом смотрится на фоне ЕС, что со смертностью;- Сколько государство заплатило компенсаций за простой работников;- Правоохранительные органы опасаются теневого рынка вакцин против COVID-19;- Какие ограничения собираются смягчать;- Латвия ввела условия для пересечения своей границы;- Виртуальная перепись населения: чем она чревата для нацменьшинств страны;- Как власти призывали ввести новые санкции против России;- Попытка переманить Чемпионат мира по хоккею, кажется, не удалась;- По какому критерию российских исполнителей будут записывать в «чёрные списки» и не пускать в Литву;- Юношеским театральным студиям Вильнюса карантин не помешал провести фестиваль;Всё это и ещё кое-что в обзоре главных событий Литвы за неделю в удобном, доступном и очень коротком блиц-формате. Инф. «Обзора» Категории: политика, здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: Литва за неделю — статья прочитана 351 раз Комментарии