Главная >> Новости >> политика, здоровье, в странах Балтии >> Вакцинировать будут всех и как могут пропасть нацменьшинства: Литва за неделю

Вакцинировать будут всех и как могут пропасть нацменьшинства: Литва за неделю





Видеообзор наиболее значимых событий третьей недели жизни Литвы в 2021 году:

- Новый план президента Литвы: массовая вакцинация до лета;

- Какими вакцинами собираются прививать население страны – их сразу четыре;

- Как Литва по заболеваемости коронавирусом смотрится на фоне ЕС, что со смертностью;

- Сколько государство заплатило компенсаций за простой работников;

- Правоохранительные органы опасаются теневого рынка вакцин против COVID-19;

- Какие ограничения собираются смягчать;

- Латвия ввела условия для пересечения своей границы;

- Виртуальная перепись населения: чем она чревата для нацменьшинств страны;

- Как власти призывали ввести новые санкции против России;

- Попытка переманить Чемпионат мира по хоккею, кажется, не удалась;

- По какому критерию российских исполнителей будут записывать в «чёрные списки» и не пускать в Литву;

- Юношеским театральным студиям Вильнюса карантин не помешал провести фестиваль;

Всё это и ещё кое-что в обзоре главных событий Литвы за неделю в удобном, доступном и очень коротком блиц-формате.

Инф. «Обзора»
Категории: политика, здоровье, в странах Балтии
Ключевые слова: Литва за неделю
статья прочитана 351 раз
добавлена вчера, 22 января, 21:10

Комментарии

Авторские права на всю информацию, размещенную на веб-сайте Obzor.lt принадлежат редакции газеты «Обзор» и ЗАО «Flobis». Использование материалов сайта разрешено только с письменного разрешения ЗАО "Flobis". В противном случае любая перепечатка материалов (даже с установленной ссылкой на оригинал) является нарушением и влечет ответственность, предусмотренную законодательством ЛР о защите авторских прав. Газета «Обзор»: новости Литвы.
 Рейтинг@Mail.ru
Правовая информация  |  Контактная информация  |  Реклама  |  Техподдержка