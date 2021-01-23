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Вакцинировать будут всех и как могут пропасть нацменьшинства: Литва за неделю
Видеообзор наиболее значимых событий третьей недели жизни Литвы в 2021 году:
- Новый план президента Литвы: массовая вакцинация до лета;
- Какими вакцинами собираются прививать население страны – их сразу четыре;
- Как Литва по заболеваемости коронавирусом смотрится на фоне ЕС, что со смертностью;
- Сколько государство заплатило компенсаций за простой работников;
- Правоохранительные органы опасаются теневого рынка вакцин против COVID-19;
- Какие ограничения собираются смягчать;
- Латвия ввела условия для пересечения своей границы;
- Виртуальная перепись населения: чем она чревата для нацменьшинств страны;
- Как власти призывали ввести новые санкции против России;
- Попытка переманить Чемпионат мира по хоккею, кажется, не удалась;
- По какому критерию российских исполнителей будут записывать в «чёрные списки» и не пускать в Литву;
- Юношеским театральным студиям Вильнюса карантин не помешал провести фестиваль;
Всё это и ещё кое-что в обзоре главных событий Литвы за неделю в удобном, доступном и очень коротком блиц-формате.
Инф. «Обзора»
Категории: политика, здоровье, в странах Балтии
Ключевые слова: Литва за неделю
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