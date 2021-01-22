Карантин в Литве может быть продлен до начала марта – минздрав 🔊 Воспроизвести Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис



Карантин может быть продлен до начала марта, а послабления в нем будут зависеть от числа случаев, говорит минимстр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис.



Его позицию передала в пятницу BNS пресс-атташе Айсте Шукшта.



"Я бы прогнозировал, что карантинные ограничения могли бы быть продлена еще на месяц", - говорится в комментарии министра.



Пока карантин действует до конца января, решение о его продлении примет правительство.



Министр не стал прогнозировать, когда конкретно можно было бы смягчить условия карантина.



"Это зависит от числа случаев (заражения коронавирусом - ред.). Сейчас у нас прирост - более 500 случаев в день на 100 тыс. жителей в течение двух недель. Когда число случаев заметно снизится и будет оставаться стабильным 14 дней, тогда можно ожидать постепенного смягчения ограничений", - говорит А. Дулькис.



В интервью деловой газете Verslo zinios в пятницу министр спрогнозировал, что карантин будет продлен еще на месяц, а его смягчение возможно только ближе к середине февраля. Карантин может быть продлен до начала марта, а послабления в нем будут зависеть от числа случаев, говорит минимстр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис.Его позицию передала в пятницу BNS пресс-атташе Айсте Шукшта."Я бы прогнозировал, что карантинные ограничения могли бы быть продлена еще на месяц", - говорится в комментарии министра.Пока карантин действует до конца января, решение о его продлении примет правительство.Министр не стал прогнозировать, когда конкретно можно было бы смягчить условия карантина."Это зависит от числа случаев (заражения коронавирусом - ред.). Сейчас у нас прирост - более 500 случаев в день на 100 тыс. жителей в течение двух недель. Когда число случаев заметно снизится и будет оставаться стабильным 14 дней, тогда можно ожидать постепенного смягчения ограничений", - говорит А. Дулькис.В интервью деловой газете Verslo zinios в пятницу министр спрогнозировал, что карантин будет продлен еще на месяц, а его смягчение возможно только ближе к середине февраля. BNS Категории: общество, здоровье Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 155 раз Комментарии