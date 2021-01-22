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Карантин в Литве может быть продлен до начала марта – минздрав

Министр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис


Карантин может быть продлен до начала марта, а послабления в нем будут зависеть от числа случаев, говорит минимстр здравоохранения Литвы Арунас Дулькис.

Его позицию передала в пятницу BNS пресс-атташе Айсте Шукшта.

"Я бы прогнозировал, что карантинные ограничения могли бы быть продлена еще на месяц", - говорится в комментарии министра.

Пока карантин действует до конца января, решение о его продлении примет правительство.

Министр не стал прогнозировать, когда конкретно можно было бы смягчить условия карантина.

"Это зависит от числа случаев (заражения коронавирусом - ред.). Сейчас у нас прирост - более 500 случаев в день на 100 тыс. жителей в течение двух недель. Когда число случаев заметно снизится и будет оставаться стабильным 14 дней, тогда можно ожидать постепенного смягчения ограничений", - говорит А. Дулькис.

В интервью деловой газете Verslo zinios в пятницу министр спрогнозировал, что карантин будет продлен еще на месяц, а его смягчение возможно только ближе к середине февраля.
BNS
Категории: общество, здоровье
Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус
География: Литва
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добавлена сегодня, 22 января, 17:38

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