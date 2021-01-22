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Страны Балтии призывают ЕС разрешить доставку вакцины AstraZeneca до ее подтверждения
Премьеры стран Балтии в пятницу призвали ведомства Евросоюза (ЕС) разрешить доставку по странами созданной англичанами вакцины AstraZeneca еще до ее формального утверждения.
Премьер-министр Ингрида Шимоните сообщила, что премьеры Литвы, Латвии и Эстонии присоединились к обращению, принятому ранее на этой неделе Данией, Грецией, Австрией и Чехией.
"Премьеры Эстонии, Латвии и Литвы присоединяются к призыву Австрии, Чехии, Греции и Дании к ведомствам ЕС подтвердить вакцину AstraZeneca и обеспечить ее незамедлительное распростраение еще до ее подтверждения. Точно придерживаться процедур важно. Но также важна и скорость. Промедление стоит жизней", - написала И. Шимоните в своем твиттере.
Европейское агентство по лекарственным средствам намерено принять решение по вакцине, созданной AstraZeneca вместе с Оксфордским университетом, 29 января. Ранее Еврокомиссия уже подтвердила вакцины Pfizer-BioNTech и Modernaю.
Вакцина AstraZeneca и Оксфордского университета дешевле, ее транспортировка проще.
Ключевые слова: вакцина, лечение, покупка, минздрав, коронавирус
География: Литва
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