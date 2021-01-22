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Европа сохранит открытые границы, но обозначит «тёмно-красные» зоны
Внутренние границы Европы будут открыты, но необязательные поездки нужно ограничивать. С таким заявлением выступил глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции по итогам онлайн-саммита ЕС.
Мы согласились, что границы должны быть открытыми, но все несущественные поездки должны быть строго ограничены, — сказал он.
Мишель подчеркнул, что члены ЕС должны прийти к единой позиции по сертификатам вакцинации.
Лидеры Евросоюза провели видеоконференцию по вопросам борьбы с COVID-19 21 января. На ней было принято решение о введении нового понятия — «тёмно-красные» зоны пандемии в Европе. Так будут называть очаги с самым высоким показателем распространения инфекции, сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
В отношении этих зон могут вводить «целевые меры по ограничению перемещений, чтобы не допустить полного закрытия границ», добавила она.
Впрочем, признала дер Ляйен, Евросоюз сейчас почти целиком - одна большая «красная» эпидемическая зона.
Как ранее сообщал NEWS.ru, Евросоюз пообещал Киеву помочь с получением вакцины от COVID-19. В 2021 году Соглашение об ассоциации Украины и Европейского союза будет всецело пересмотрено. Об этом сообщает "Рамблер" со ссылкой на news.ru.
Категории: в Европе
Ключевые слова: «тёмно-красные» зоны
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