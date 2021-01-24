Хороший повод – день рождения Вильнюса 🔊 Воспроизвести







25 января исполняется 698 лет первому упоминанию Вильнюса, и по этому поводу столичные власти приглашают горожан отпраздновать это событие вместе, но исключительно безопасными в нынешней ситуации способами.



Несмотря на то, что в этом году день рождения Вильнюса придётся встретить в домашней обстановке, горожан не только в этот праздничный день ждут приятные сюрпризы, например, угощения из ресторанов кафе Вильнюса по особым праздничным ценам, но и некоторые развлечения. Так, освещение телебашни будет танцевать в такт музыки.



Вечером 25 января четыре столичных моста - Жверинский, Белый, Зелёный и Миндаугаса - украсятся праздничным освещением, а по инициативе организаторов перенесённого, как уже писал «Обзор», на лето Вильнюсского фестиваля огней примерят световые «наряды» замок Гедиминаса и меч памятника Гедиминасу. Несмотря на то, что в этом году день рождения Вильнюса придётся встретить в домашней обстановке, горожан не только в этот праздничный день ждут приятные сюрпризы, например, угощения из ресторанов кафе Вильнюса по особым праздничным ценам, но и некоторые развлечения. Так, освещение телебашни будет танцевать в такт музыки.Вечером 25 января четыре столичных моста - Жверинский, Белый, Зелёный и Миндаугаса - украсятся праздничным освещением, а по инициативе организаторов перенесённого, как уже писал «Обзор», на лето Вильнюсского фестиваля огней примерят световые «наряды» замок Гедиминаса и меч памятника Гедиминасу.



Для любителей музыки к дню рождения главного города Литвы приготовлен и



21-31 января общий праздник каждый сможет отпраздновать за своим собственным столом: вас ждут специальные предложения столичных ресторанов, которые можно найти в приложениях Wolt и Bolt Food. На следующей неделе получателям «Абонемента на ужин» будет приготовлен вкусный сюрприз.



Платформа знакомства с городом «Neakivaizdinis Vilnius» («Неочевидный Вильнюс») тоже приготовила сюрпризы, среди них - викторина для знатоков Вильнюса, особая «Карта настроения Вильнюса» - как бы выглядела столица, если бы жители Вильнюса выбрали цвет своего настроения. Всё это – в соцсети Facebook, на странице



26 января на канале LRT состоится игра эрудитов «Prototo», во время которой прозвучат вопросы о Вильнюсе, а один из победителей получит приз Вильнюсского городского самоуправления.











Приготовлены подарки и для каждого ребёнка, который родится в понедельник: по традиции им достанутся ползунки с надписью «Вильнюс любит тебя». Ожидается, что в день рождения Вильнюса город станет богаче где-то на 30 новорожденных.



А вот коллектив одной из крупнейших вильнюсских компаний - AО «Vilniaus šilumos tinklai» - решил выступить в роли не получателя, а дарителя: в день рождения Вильнюса работники этого предприятия поделятся своей кровью с теми, кто в ней больше всего нуждается. Накануне дня рождения Вильнюса полсотни сотрудников компании, часть которых уже переболели Covid-19, станут донорами. В воскресенье, 24 января, и в понедельник, 25 января, с 18:30. можно будет также увидеть, как телебашня каждый час будет «танцевать» под популярные литовские песни. Всё это можно будет наблюдать в прямом эфире на сайте www.m-1.fm. Для любителей музыки к дню рождения главного города Литвы приготовлен и специальный плейлист , который можно найти и на сайте «Обзора» www.obzor.lt.21-31 января общий праздник каждый сможет отпраздновать за своим собственным столом: вас ждут специальные предложения столичных ресторанов, которые можно найти в приложениях Wolt и Bolt Food. На следующей неделе получателям «Абонемента на ужин» будет приготовлен вкусный сюрприз.Платформа знакомства с городом «Neakivaizdinis Vilnius» («Неочевидный Вильнюс») тоже приготовила сюрпризы, среди них - викторина для знатоков Вильнюса, особая «Карта настроения Вильнюса» - как бы выглядела столица, если бы жители Вильнюса выбрали цвет своего настроения. Всё это – в соцсети Facebook, на странице «Neakivaizdinis Vilnius» 26 января на канале LRT состоится игра эрудитов «Prototo», во время которой прозвучат вопросы о Вильнюсе, а один из победителей получит приз Вильнюсского городского самоуправления.Приготовлены подарки и для каждого ребёнка, который родится в понедельник: по традиции им достанутся ползунки с надписью «Вильнюс любит тебя». Ожидается, что в день рождения Вильнюса город станет богаче где-то на 30 новорожденных.А вот коллектив одной из крупнейших вильнюсских компаний - AО «Vilniaus šilumos tinklai» - решил выступить в роли не получателя, а дарителя: в день рождения Вильнюса работники этого предприятия поделятся своей кровью с теми, кто в ней больше всего нуждается. Накануне дня рождения Вильнюса полсотни сотрудников компании, часть которых уже переболели Covid-19, станут донорами. Инф. «Обзора» Категории: в странах Балтии Ключевые слова: Вильнюс, день рождения — статья прочитана 185 раз Комментарии