США сохранят военное присутствие в Литве в разных формах – посол 🔊 Воспроизвести



Во время президентства Джо Байдена отношения Литвы и Соединенных Штатов Америки (США) в области безопасности останутся прочными, военное присутствие американцев сохранится в разных формах, заявил в пятницу посол США в Литве Роберт Гилкрист.



"Думаю, что если что, то мы увидим больше присутствия США, а не меньше (...) Надеюсь в принципе на то же, что и было", - сказал посол на пресс-конференции.



По словам Р. Гилкриста, сотрудничество Литвы и США в области обороны и безопасности очень прочное - об этом свидетельствует и то, что в стране третий раз дислоцирован американский военный батальон.



И все же посол не мог ответить, удастся ли во время президентского срока полномочий Д. Байдена достичь соглашения, которое будет определять постоянное военное присутствие батальона в стране. В программе правительства Литвы говорится о необходимости добиваться такого двустороннего соглашения. Во время президентства Джо Байдена отношения Литвы и Соединенных Штатов Америки (США) в области безопасности останутся прочными, военное присутствие американцев сохранится в разных формах, заявил в пятницу посол США в Литве Роберт Гилкрист."Думаю, что если что, то мы увидим больше присутствия США, а не меньше (...) Надеюсь в принципе на то же, что и было", - сказал посол на пресс-конференции.По словам Р. Гилкриста, сотрудничество Литвы и США в области обороны и безопасности очень прочное - об этом свидетельствует и то, что в стране третий раз дислоцирован американский военный батальон.И все же посол не мог ответить, удастся ли во время президентского срока полномочий Д. Байдена достичь соглашения, которое будет определять постоянное военное присутствие батальона в стране. В программе правительства Литвы говорится о необходимости добиваться такого двустороннего соглашения. "Будет ли такое соглашение о постоянном военном присутствии достигнуто, думаю, зависит от того, как все будет развиваться в будущем", - прокомментировал он.



Посол подчеркнул, что США прекрасно понимают вызовы безопасности, с которыми сталкиваются страны Балтии и у них есть твердые обязательства по безопасности и обороне этого региона.



"Мы всегда будем (присутствовать - ред.) здесь в разных формах", - сказал посол.



"Перезагрузки" отношений с Россией не ожидает



Р. Гилкрист говорит, что в команде Д. Байдена работают люди, которые прекрасно понимают проблематику безопасности стран Балтии.



"Безопасность в этом регионе всегда была приоритетом США", - сказал посол.



По его словам, США не планируют "перезагрузку" отношений с Россией, однако определить взаимные отношения будет необходимо.



"Думаю, что будут определенные точки сотрудничества, но не думаю, что это можно назвать "перезагрузкой", - сказал он.



Посол подчеркнул, что члены администрации президента США высказываются за введение санкций для России из-за ее действий против оппозиционера Алексея Навального, часть из них участвовала в подготовке санкций за оккупацию Крыма.



Р. Гилкрист говорит, что хотя у Литвы все еще нет постоянного посла в Вашингтоне, ее голос слышен.



Он также обещал приложить все усилия для того, чтобы Литву посетили с визитом Д. Байден или кто-то из других высокопоставленных представителей США.



"Я был бы просто счастлив, если бы президент Д. Байден приехал сюда. Разумеется, пока еще рано об этом говорить, потому что у меня даже нет своего напосредственного начальника - госсекретаря США еще не утвердил Сенат. Но я могу обещать, что приложу все усилия", - сказал посол.



Р. Гилкрист назначен послом в Литве год назад. BNS Категории: в мире, политика Ключевые слова: США, посол, Заявление, отношения — статья прочитана 151 раз Комментарии