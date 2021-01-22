Польша может принять меры против Pfizer за срыв поставок вакцины 🔊 Воспроизвести © REUTERS / FABRIZIO BENSCH



Ранее Варшава получала около 360 тысяч доз вакцины в неделю. Недавно производитель наполовину снизил поставки, объясняя это реконструкцией фабрики в Бельгии, передает



Ранее Польша получала около 360 тысяч доз вакцины Pfizer в неделю. Недавно производитель наполовину снизил поставки, объясняя это реконструкцией фабрики в Бельгии. Ранее Варшава получала около 360 тысяч доз вакцины в неделю. Недавно производитель наполовину снизил поставки, объясняя это реконструкцией фабрики в Бельгии, передает Sputnik Литва . Польша может предпринять правовые меры в отношении производителя вакцины от коронавируса Pfizer за невыполнение обязательств по поставкам, заявил пресс-секретарь правительства Польши Петр Мюллер в эфире Польского радио.Ранее Польша получала около 360 тысяч доз вакцины Pfizer в неделю. Недавно производитель наполовину снизил поставки, объясняя это реконструкцией фабрики в Бельгии. "Я думаю, что такое решение может быть принято в следующем месяце, если эти поставки не будут восполнены в соответствии с заявлением производителя", – сказал Мюллер, отвечая на вопрос о возможности юридических действий в отношении Pfizer.



"Прямо сейчас у нас такая ситуация, что производитель заявляет, что эти недостатки будут покрыты. Поэтому мы рассчитываем, что это действительно произойдет", – цитирует Мюллера РИА Новости.



"Но если этого не произойдет, тогда, конечно, придется рассматривать правовые меры", – добавил Мюллер.



В конце прошлой недели стало известно, что производители вакцины BioNTech и Pfizer доставят в Литву вдвое меньше препарата, чем планировалось. Сообщалось, что плановые поставки во все страны ЕС будут сокращены вдвое. В ближайшие четыре недели планировалось доставить в Литву 108810 доз вакцины, однако всего будет доставлено 54405 доз.



После этого Литва, Латвия, Эстония, Дания, Финляндия и Швеция призвали Еврокомиссию ускорить доставку вакцины от BioNTech и Pfizer. Министры здравоохранения шести стран подписали совместное письмо, в котором выразили "серьезную озабоченность" из-за задержек доставки. Они назвали ситуацию "неприемлемой", которая "снижает доверие к процессу вакцинации". lt.sputniknews.ru Категории: политика, общество, здоровье, в Европе Ключевые слова: вакцина, США, поставки, коронавирус, Pfizer География: Польша — статья прочитана 153 раза Комментарии