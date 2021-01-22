Половина стран ЕС поднимают вопрос санкций РФ в связи с арестом А. Навального – Науседа 🔊 Воспроизвести Президент Литвы Гитанас Науседа



Около половины стран Евросоюза поднимают вопрос о возможных санкция в отношении России за задержание оппозиционера Алексея Навального, сказал литовский президент Гитанас Науседа.



"По этому вопросу выступал я, главы других Балтийских государств, премьер Финляндии, а также руководители Германии, Голландии, и некоторые страны Центральной Европы. Поэтому вопрос Навального действительно обсуждался широко, говорили и о санкциях (...). Вероятно, что половина государств точно поднимали этот вопрос", – сказал Г. Науседа на пресс-конференции в пятницу.



По его словам, дальнейшие обсуждения санкций ЕС продолжатся на следующей неделе на уровне министров иностранных дел.



"В этом смысле ждем предстоящего в следующий понедельник совещания министров иностранных дел, на котором может быть рассмотрена возможность санкций", – сказал он. Около половины стран Евросоюза поднимают вопрос о возможных санкция в отношении России за задержание оппозиционера Алексея Навального, сказал литовский президент Гитанас Науседа."По этому вопросу выступал я, главы других Балтийских государств, премьер Финляндии, а также руководители Германии, Голландии, и некоторые страны Центральной Европы. Поэтому вопрос Навального действительно обсуждался широко, говорили и о санкциях (...). Вероятно, что половина государств точно поднимали этот вопрос", – сказал Г. Науседа на пресс-конференции в пятницу.По его словам, дальнейшие обсуждения санкций ЕС продолжатся на следующей неделе на уровне министров иностранных дел."В этом смысле ждем предстоящего в следующий понедельник совещания министров иностранных дел, на котором может быть рассмотрена возможность санкций", – сказал он. По его словам, к ситуации с задержанием А. Навального "нельзя относиться терпимо", она сигнализирует о том, что оппозиционный деятель надолго может быть лишен свободы.



"Та информация, которая до нас дошла, свидетельствует о том, что человека намерены заточить в тюрьму на долгие годы. Это совершенно не соответствует духу тех отношений, которые должны складываться между Евросоюзом и Россией, США и Россией. Поэтому мы должны быть принципиальными и не кутать слова в вату: то, что происходит неприемлемо", – заверил Г. Науседа.



Российское тюремное ведомство сообщило, что А. Навальный был задержан в московском аэропорту Шереметьево по возвращении из Берлина, так как нарушил условия, назначенного ему условного наказания по делу о мошенничестве в 2014 году. Оппозиционер находился в Германии на лечении после того, как его пытались отравить. А. Навальный сказал, что его пытались отравить сотрудники ФСБ России по указанию президента РФ Владимира Путина.



Сразу же после задержания известного российского оппозиционера главы МИД Латвии, Литвы и Эстонии обнародовали совместное заявление и призвали ЕС "рассмотреть введение ограничительных мер".



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Литовский президент Гитанас Науседа сказал, что получил заверения главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен в том, что Литва к лету сможет вакцинировать около 70% взрослого населения.



"Президент ЕК заверила, что Литва в первом и втором кварталах этого года, то есть практически до начала лета, сможет привить минимум 70% взрослого населения страны, поскольку поставляемое нам количество вакцин в первом и втором полугодии составит 4 млн доз, то это значительно больше, чем мы сейчас вакцинируем", – сказал Г. Науседа в пятницу после заседания Совета руководителей ЕС.



По его словам, вакцинация 70% взрослого населения может быть достигнута к "празднику коронации короля Миндаугаса".



Г. Науседа утверждает, что для достижения такого уровня вакцинирования будет необходимо, чтобы в феврале вакцинировали в среднем по 10 тыс. человек в день, а во втором квартале – до 34–35 тыс. человек в день.



"Иными словами, если в выходные дни по тем или иным причинам темпы вакцинации снижаются, то мы должны компенсировать это в другие дни недели, в противном случае математика будет безжалостной", – отметил глава государства.



Он сказал, что центры вакцинирования уже создаются, они должны будут быть во всех регионах, а в крупных городах их будет по несколько.



"В ближайшем будущем важнейшими вызовами будет не нехватка вакцины, а способность массово прививать наших людей для того, чтобы оптимально использовать время и полностью полагаться на коллективной иммунитет", – сказал президент.



Г. Науседа информировал, что уже на следующей неделе Европейское фармагентство рассмотрит вопрос о регистрации вакцины AstraZeneca, и после получения разрешения вакцинирование ею в Литве можно будет начать уже в середине февраля.



Евросоюз пока утвердил две вакцины от коронавируса. В декабре жителей ЕС начали прививать вакциной BionTech и Pfizer, а в начале января была утверждена и вакцина компании Moderna.



Литва вместе с другими странами Евросоюза приобретает вакцины от коронавируса у шести компаний – Moderna, AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica NV, Sanofi и GSK, BioNTech и Pfizer, а также CureVac. BNS Категории: политика, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: президент, арест, санкции, МИД, аэропорт, Навальный, осуждение — статья прочитана 153 раза Комментарии