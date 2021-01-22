А. Романовскис хочет отсудить у Литвы 228 тыс. евро в связи с действиями правоохраны 🔊 Воспроизвести Президент Литовской конфедерации бизнеса (ЛКБ) Андрюс Романовскис фото: delfi.lt



Президент Литовской конфедерации бизнеса (ЛКБ) Андрюс Романовскис обратился в суд с иском, в котором требует присудить ему более 200 тыс. евро за незаконные, по его мнению, действия сотрудников правоохранительных органов.



В этом деле литовское государство представляют Генпрокуратура, Служба спецрасследований (ССР) и Министерство юстиции.



Как сообщили BNS в Вильнюсском окружном суде, в поданном иске А. Романовскис указывает, что в 2008-2017 годах испытал незаконные действия оперативного расследования и уголовного преследования, по причине которых его материальные убытки превысили 128 тыс. евро, а нематериальные - 100 тыс. евро. Президент Литовской конфедерации бизнеса (ЛКБ) Андрюс Романовскис обратился в суд с иском, в котором требует присудить ему более 200 тыс. евро за незаконные, по его мнению, действия сотрудников правоохранительных органов.В этом деле литовское государство представляют Генпрокуратура, Служба спецрасследований (ССР) и Министерство юстиции.Как сообщили BNS в Вильнюсском окружном суде, в поданном иске А. Романовскис указывает, что в 2008-2017 годах испытал незаконные действия оперативного расследования и уголовного преследования, по причине которых его материальные убытки превысили 128 тыс. евро, а нематериальные - 100 тыс. евро. Адвокат Сольвейга Палявичене, представляющая главу ЛКБ подтвердила BNS, что иск подан по поводу, по ее словам, незаконного, необоснованно начатого и слишком долго затянувшегося уголовного преследования, необоснованного задержания и прочих насильственных процессуальных действий.



Она отметила, что такими действиями правоохранительные органы нарушили права А. Романовскиса на частную жизнь, свободу, презумпцию невиновности и прочие базовые права человека.



Сам президент ЛКБ сказал BNS, что решение потребовать возмещения ущерба от правоохранительных органов далось ему нелегко.



"Прежде всего, я всегда верил, что то или иное должностное лицо не является Литовским государством, хотя оно и действовало от его имени. С другой стороны, меня публично закидали грязью, необоснованными обвинениями, тягали по судам", – сказал А. Романовскис.



Он сказала, что самым болезненным было то, что действия должностных лиц затронули его членов семьи и здоровье.



"До сих пор я так и не получил никаких извинений или сожалений, однако и далее чувствую желание любыми средствами меня сломить и осудить", – сказал президент ЛКБ.



"Я считаю, что мне, как и каждому гражданину, важно верить, что несправедливость должна быть исправлена, а ошибки искуплены.(...) Поэтому я и сейчас верю, что у государства есть обязанность вернуть мне его долг чести", – добавил А. Романовскис.



В октябре 2017 года Верховный суд Литвы принял окончательное и не подлежащие решение о законном оправдательном приговоре в отношении А. Романовскиса по делу о злоупотреблениях и мошенничестве.



Оправдательные приговоры по этому делу также принимали Вильнюсский окружной и Апелляционный суды Литвы. Прокуратура пыталась доказать лоббистскую деятельность А. Романовскиса через благотворительный фонд с целью влияния на решения сейма. BNS Категории: экономика, общество, чп и криминал, в странах Балтии Ключевые слова: суд, бизнес, Служба спецрасследований, Генпрокуратура, подозрения География: Литва — статья прочитана 98 раз Комментарии