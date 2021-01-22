Президент Литвы сомневается в том, что у бывших министров иностранных дел и обороны нужная «политическая температура» 🔊 Воспроизвести Линас Линкявичюс







Президент Литвы Гитанас Науседа сегодня сделал любопытное заявление, сказав, что в данный момент не видит возможности назначить бывшего главу МИД Литвы Линаса Линкявичюса и экс-министра обороны Раймундаса Кароблиса послами в Вашингтоне и Брюсселе, поскольку им требуется "период политического охлаждения".



Глава Литовского государства отмечает, что пауза от политических должностей требуется для деполитизирования дипслужбы.



"Этот вопрос сейчас оброс какими-то слухами, поэтому я хочу очень ясно сказать, что в данный момент не вижу возможности для этих людей, совсем недавно бывших министрами, занять должности послов в упомянутых государствах по очень простой причине – им необходимо политическое охлаждение", – сказал Г. Науседа журналистам в пятницу. Глава Литовского государства отмечает, что пауза от политических должностей требуется для деполитизирования дипслужбы."Этот вопрос сейчас оброс какими-то слухами, поэтому я хочу очень ясно сказать, что в данный момент не вижу возможности для этих людей, совсем недавно бывших министрами, занять должности послов в упомянутых государствах по очень простой причине – им необходимо политическое охлаждение", – сказал Г. Науседа журналистам в пятницу. "Если мы точно не словами, а делами и своими действиями хотим добиваться деполитизации дипломатической службы, то мы должны применять такой период политического охлаждения", – добавил он.



У главы Литовского государства не претензий к работе бывших министров.



"У меня нет никаких претензий их работе в качестве бывших министров. Более того, если вы вспомните, то я очень активно участвовал в том, чтобы господин Р. Кароблис был назначен министром обороны в то время, когда правительство Саулюса Сквернялиса отдала свои полномочия и одна из партий претендовала на пост министра обороны", – сказал президент.



Л. Линкявичюс и Р. Кароблис в ближайшее время займут должности послов по особым поручениям в Департаменте по делам ЕС МИД Литвы, который нынче возглавляет консерватор Габриэлюс Ландсбергис.



Л. Линкявичюс, прославившийся прежде всего своими антироссийскими заявлениями, вернулся на дипломатическую службу 11 января, а Р. Кароблис должен начать работу в следующий понедельник, 25 января, сообщили BNS в МИДе Литвы.



Должности министров многолетние дипломаты занимали до 11 декабря, когда дало присягу новое правительство ещё одного консерватора - Ингриды Шимоните. Инф. «Обзора», BNS Категории: политика, в странах Балтии Ключевые слова: Президент Литвы, МИД Литвы, министр обороны, Линас Линкявичюс, Гитанас Науседа, Раймундас Кароблис — статья прочитана 197 раз Комментарии