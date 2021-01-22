А как же санаторий? Минфин Литвы заявил о важности сохранения рабочих мест 🔊 Воспроизвести © Photo : Lietuvos Respublikos Seimas



Глава ведомства призвала поддерживать экономику, поскольку это поможет сохранить рабочие места и бизнес, а также попыталась объяснить заем средств, сообщает



По оценке министра, сейчас на мировом уровне поощряется потребление для того, чтобы поддержать экономику.



"Все международные организации призывают поддерживать экономику в это время и не экономить, поскольку это будет иметь последствия в виде потерянных рабочих мест и провалившегося бизнеса. Это принесет еще больше проблем, чем если мы займем еще немного", – заявила Скайсте, отметив, что "возможности для заимствований действительно хорошие". Глава ведомства призвала поддерживать экономику, поскольку это поможет сохранить рабочие места и бизнес, а также попыталась объяснить заем средств, сообщает Sputnik Литва . Во время кризиса, вызванного пандемией коронавируса, самым важным является сохранение рабочих мест, заявила министр финансов Литвы Гитаре Скайсте.По оценке министра, сейчас на мировом уровне поощряется потребление для того, чтобы поддержать экономику."Все международные организации призывают поддерживать экономику в это время и не экономить, поскольку это будет иметь последствия в виде потерянных рабочих мест и провалившегося бизнеса. Это принесет еще больше проблем, чем если мы займем еще немного", – заявила Скайсте, отметив, что "возможности для заимствований действительно хорошие". Как подчеркнула министр, главное, о чем надо подумать сейчас, – это о сохранении рабочих мест.



"В то же время все международные организации подчеркивают, что любые меры, которые мы принимаем с помощью заимствованных средств, должны быть очень серьезно взвешены, какой эффект дают, и все же мы не должны раздавать деньги слишком долго и тогда, когда это не нужно", – отметила министр.



По словам главы ведомства, чиновники "держат руку на пульсе, чтобы меры были адресными, и мы не тратим деньги там, где это не нужно".



"Мы получили несколько уроков со времен прошлой волны [коронавируса], когда мы видели, что депозиты росли, а некоторые компании, которые в действительности не пострадали, все равно брали деньги от государства. Без повторения этих ошибок мы учимся на том, что было, и стараемся, чтобы меры были точными и эффективными", – сказала Скайсте.



Ситуация с санаторием Belorus



При этом около 400 жителей Литвы, которые работают в санатории Belorus в Друскининкае, рискуют остаться без работы и без средств к существованию.



Случай с санаторием Belorus – первый в истории Литвы, когда к действующей в стране компании применяются международные санкции. Перед Новым годом учреждение оказалось в ситуации, когда не смогло выплатить зарплаты и выполнить другие долговые обязательства по оплате остальных счетов. Люди сразу стали обращаться за разъяснениями и искать выходы из ситуации. Однако Сейм Литвы отказал в выплате субсидий, поскольку организация находится под санкциями, а работники могут рассчитывать лишь на единовременную выплату в случае увольнения.



Поддержку санаторию оказывают администрация и власти Друскининкая. Сами работники собирают деньги на адвоката, чтобы тот смог отстаивать их интересы в суде. Кроме того, сотрудники привлекают внимание к ситуации с санаторием, устраивая акции протеста и автопробеги. Власти никаких четких заявлений не сделали и ни работникам, ни местным чиновникам не ответили.



Госдолг Литвы в этом году должен составить 51,9 процента ВВП, когда в прошлом году он достигал 47,5 процента. При этом до пандемии, в конце 2019 года, он составлял 36,3 процента ВВП.



Сейчас в госбюджете заложен семипроцентный дефицит, в основном это обусловлено дополнительными расходами на контроль над пандемией коронавируса. lt.sputniknews.ru Категории: экономика, общество Ключевые слова: безработица, минфин, министр, занятость География: Литва — статья прочитана 162 раза Комментарии