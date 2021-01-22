О коронавирусе в Литве сегодня, 22 января 🔊 Воспроизвести



За минувшие сутки в Литве подтверждено 1032 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались 29 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.



За минувшие сутки от COVID-19 выздоровели 1453 человека.



Кроме того, в общую статистику смертей включены восемь смертей от коронавируса, когда фактическая дата смерти имела место раньше.



В целом с начала пандемии в Литве зарегистрированы 174 тыс. 846 случаев COVID-19, 114 тыс. 925 человек выздоровели, 56 тыс. 006 – продолжают болеть.



От коронавируса в Литве скончался 2591 человек.



Первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве привиты 57 тыс. 405 человек, двумя дозами – 8739 человек.



За минувшие сутки было взято 9568 проб на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 млн 850 тыс. 397. За минувшие сутки в Литве подтверждено 1032 новых случая коронавируса, от этого заболевания скончались 29 человек, сообщил в пятницу Департамент статистики.За минувшие сутки от COVID-19 выздоровели 1453 человека.Кроме того, в общую статистику смертей включены восемь смертей от коронавируса, когда фактическая дата смерти имела место раньше.В целом с начала пандемии в Литве зарегистрированы 174 тыс. 846 случаев COVID-19, 114 тыс. 925 человек выздоровели, 56 тыс. 006 – продолжают болеть.От коронавируса в Литве скончался 2591 человек.Первой дозой вакцины от COVID-19 в Литве привиты 57 тыс. 405 человек, двумя дозами – 8739 человек.За минувшие сутки было взято 9568 проб на коронавирус, общее количество тестов, сделанных с начала пандемии в Литве, составляет 1 млн 850 тыс. 397.



Для поездки в Латвию обязательно наличие отрицательного теста на COVID-19, сообщила Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).



СОГГЛ получила информацию о новом порядке, введенном неделю назад.



Отрицательный тест должен быть выполнен не позднее, чем за 72 часа до поездки.



Кроме того, продолжают действовать установленные ранее требования о самоизоляции заполнения специальных анкет.



Лицам, прибывающим в Латвию обязательна изоляция на десять дней, а для медработников – 14 дней.



По информации СОГГЛ, усиленный контроль далее проводится на въезде в Латвию через шесть основных дорог на границе с Литвой. Это бывшие пограничные контрольно-пропускные посты Бутинге-Руцава, Кальвяй-Мейтене, Салочай-Гренцтале, Греманшискис – Скайскальне, Обеляй – Субате и Смелине – Медуми.



* * *Для поездки в Латвию обязательно наличие отрицательного теста на COVID-19, сообщила Служба охраны госграницы Литвы (СОГГЛ).СОГГЛ получила информацию о новом порядке, введенном неделю назад.Отрицательный тест должен быть выполнен не позднее, чем за 72 часа до поездки.Кроме того, продолжают действовать установленные ранее требования о самоизоляции заполнения специальных анкет.Лицам, прибывающим в Латвию обязательна изоляция на десять дней, а для медработников – 14 дней.По информации СОГГЛ, усиленный контроль далее проводится на въезде в Латвию через шесть основных дорог на границе с Литвой. Это бывшие пограничные контрольно-пропускные посты Бутинге-Руцава, Кальвяй-Мейтене, Салочай-Гренцтале, Греманшискис – Скайскальне, Обеляй – Субате и Смелине – Медуми. инф."Обзор" BNS Категории: общество, здоровье, в странах Балтии Ключевые слова: контроль, умершие, карантин, распространение, коронавирус, заболевшие География: Литва — статья прочитана 176 раз Комментарии