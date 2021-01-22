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Экс-глава МИД Украины хочет «выключить лампочки в Кремле»

Киев. Фото из архива "Обзора"




Экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко заявил, что цель украинской военной стратегии должна формулироваться в том, чтобы "выключить лампочки в Кремле".

Он отметил, что Украина способна предоставить помощь американским вооруженным силам в том, чтобы "чувствовать себя в полной мере" в Черном море, сообщает Радио Sputnik.

"Мы можем предложить американцам возможности в сфере киберактивности, которые на самом деле для американцев сегодня являются чрезвычайно важными", – заявил Огрызко, слова которого приводит РИА Новости.


Экс-глава МИД подчеркнул, что думал над тем, чтобы повлиять на Россию в этой сфере.

"Наша цель должна формулироваться не в том, что вести какие-то военные действия, а в том, чтобы выключить лампочки в Кремле", – резюмировал Огрызко, добавив, что это способно вызвать энергетический коллапс в центре Москвы на несколько дней. По его словам, именно так формулировал задачу экс-министр обороны Великобритании.
Украинские государственные деятели и различные эксперты регулярно выступают с воинственными антироссийскими заявлениями. Так, советник по информационной политике украинской делегации в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что Киев "перейдет в наступление" в случае войны с Россией. По его словам, Украина стала бы для России Афганистаном, "только покруче". Дипломат добавил, что лучше украинских ракет может быть только ядерное оружие. А политолог, доктор социальной экономики Зиновий Свереда, в свою очередь, призывал взорвать Крымский мост и устроить России "новый Перл-Харбор".

При этом последние годы украинская оборонная промышленность и вооруженные силы испытывают серьезные проблемы. Старое оружие постепенно выходит из строя, а на новое не хватает средств. При этом Киев активно закупает списанное и бывшее в употреблении вооружение.

В России, напротив, неоднократно говорили об отсутствии агрессивных намерений в отношении других стран. В Госдуме назвали слова о "российской угрозе" фантазией в воображении киевских чиновников, продающих этот контент кураторам на Западе. Об этом сообщает "Рамблер".

Фото из архива "Обзора"




В Крыму резко ответили на слова украинского дипломата о борьбе с Россией

Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT высказывания бывшего министра иностранных дел Украины Владимира Огрызко о борьбе с Россией.

Ранее украинский дипломат призвал предоставить территорию страны США в качестве плацдарма для борьбы с Москвой, а также рассказал о планах Киева "выключить лампочки" в Кремле.

Бальбек напомнил, что дипломатическая карьера Огрызко закончилась более десяти лет назад. "Сейчас попытка возвращения на медиаарену одного из ярых русофобов времен (президента Украины Виктора. — Прим. ред.) Ющенко выглядит, на мой взгляд, нелепо", — отметил депутат.

По его мнению, экс-глава украинского МИД готов отдать все, лишь бы "испортить настроение" Москве.

"Сколько бы ни плясал гопака перед Вашингтоном экс-министр, никто с нами на открытый конфликт не пойдет, а к мелким пакостям и подлостям со стороны официального Киева мы уже привыкли. Договариваться нам есть о чем, вот только не с кем", — сказал парламентарий. Он добавил, что России остается только ждать.

Украинские государственные деятели и различные эксперты регулярно выступают с воинственными антироссийскими заявлениями. При этом в последние годы украинская оборонная промышленность и вооруженные силы испытывают серьезные проблемы.

В России неоднократно говорили об отсутствии агрессивных намерений в отношении других стран, сообщает РИА Новости
Категории: политика, в Европе
Ключевые слова: Россия, Украина, Крым, Огрызко
География: Украина, Киев
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добавлена сегодня, 22 января, 11:40

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