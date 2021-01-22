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В Центр всемирного наследия ЮНЕСКО подана заявка по архитектуре модернизма Каунаса
В Центр всемирного наследия ЮНЕСКО в Париже подана заявка относительно внесения архитектуры модернизма Каунаса в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщило в четверг Министерство культуры.
Заявка называется "Модернистский Каунас: Архитектура оптимизма, 1919-1939 гг", ее должны оценить международные эксперты и Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Ожидается, что этот процесс начнется в нынешнем году. Он занимает до полутора лет.
Каунасский модернизм сформировался в тридцатые годы прошлого века, когда город был временной столицей Литвы после оккупации Польшей Вильнюсского края.
В городе несколько десятков образцов экскплюзивной модернистской архитектуры.
В Литве уже четыре объекта включены в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО: исторический центр Вильнюса, археологическая местность Кернаве, Куршская коса и пункты геодезической "дуги Струве".
Ключевые слова: архитектура, ЮНЕСКО, город
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