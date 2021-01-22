В Центр всемирного наследия ЮНЕСКО подана заявка по архитектуре модернизма Каунаса 🔊 Воспроизвести



В Центр всемирного наследия ЮНЕСКО в Париже подана заявка относительно внесения архитектуры модернизма Каунаса в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщило в четверг Министерство культуры.



Заявка называется "Модернистский Каунас: Архитектура оптимизма, 1919-1939 гг", ее должны оценить международные эксперты и Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО.



Ожидается, что этот процесс начнется в нынешнем году. Он занимает до полутора лет.



Каунасский модернизм сформировался в тридцатые годы прошлого века, когда город был временной столицей Литвы после оккупации Польшей Вильнюсского края.



В городе несколько десятков образцов экскплюзивной модернистской архитектуры.



В Литве уже четыре объекта включены в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО: исторический центр Вильнюса, археологическая местность Кернаве, Куршская коса и пункты геодезической "дуги Струве". В Центр всемирного наследия ЮНЕСКО в Париже подана заявка относительно внесения архитектуры модернизма Каунаса в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, сообщило в четверг Министерство культуры.Заявка называется "Модернистский Каунас: Архитектура оптимизма, 1919-1939 гг", ее должны оценить международные эксперты и Комитет Всемирного наследия ЮНЕСКО.Ожидается, что этот процесс начнется в нынешнем году. Он занимает до полутора лет.Каунасский модернизм сформировался в тридцатые годы прошлого века, когда город был временной столицей Литвы после оккупации Польшей Вильнюсского края.В городе несколько десятков образцов экскплюзивной модернистской архитектуры.В Литве уже четыре объекта включены в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО: исторический центр Вильнюса, археологическая местность Кернаве, Куршская коса и пункты геодезической "дуги Струве". BNS Категории: культура, в мире, история Ключевые слова: архитектура, ЮНЕСКО, город География: Литва, Каунас — статья прочитана 70 раз Комментарии