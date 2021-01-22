Sina Китай : самая мощная межконтинентальная ракета России стоимостью более 70 миллиардов рублей. Американские военные: только 500 ракет могут перехватить 🔊 Воспроизвести © Минобороны РФ



Одной этой российской ракеты хватит, чтобы стереть с лица земли Францию, а десять таких ракет обеспечат полное уничтожение всех американцев, констатирует пользователь «Сины». Не скрывая восхищения, он рассказывает читателям о ее «невероятной мощи», которая заставляет США прикусить язык. Они знают: перехватить ракету практически невозможно.



РС-28 «Сармат» — это последнее поколение межконтинентальных баллистических ракет (МБР) в России, и, возможно, каждый должен иметь о ней более четкое представление. Будучи самым ценным оружием России, она обеспечивает ядерное сдерживание НАТО.



Российские военные ранее публиковали фотографии ракеты, а также заявляли, что вскоре будут проведены первые испытательные пуски, но процесс не был гладким, потому что были обнаружены некоторые неисправности, и испытания пришлось отложить. РС-28 «Сармат» — это последнее поколение межконтинентальных баллистических ракет (МБР) в России, и, возможно, каждый должен иметь о ней более четкое представление. Будучи самым ценным оружием России, она обеспечивает ядерное сдерживание НАТО.Российские военные ранее публиковали фотографии ракеты, а также заявляли, что вскоре будут проведены первые испытательные пуски, но процесс не был гладким, потому что были обнаружены некоторые неисправности, и испытания пришлось отложить.



Из информации, представленной Россией, известно, что «Сармат» имеет общий вес около 100 тонн, дальность стрельбы составляет не менее 10 тысяч километров, ракета может нести до 16 управляемых боеголовок, в том числе новейшие гиперзвуковые боеголовки, разработанные Россией. Согласно сведениям, этот вид боеголовки может комбинироваться с обычными боеприпасами, а также может нести ядерные бомбы. Подобная ударная сила является беспрецедентно большой. Самая мощная межконтинентальная ракета российских вооруженных сил стоит более 70 миллиардов рублей. Американские военные заявили, что ее можно перехватить только 500 ракетами, благодаря чему она обеспечивает ядерное сдерживание НАТО.



Хотя вес «Сармата» составляет лишь половину веса МБР «Воевода» (по классификации НАТО: «Сатана», прим. пер.), но вес полезной нагрузки у нее выше, чем у ранних моделей «Сатаны». Кроме того, она лучше преодолевает системы ПВО. Подобная сила заставила США прикусить язык. Даже если будет использована самая мощная американская система противоракетной обороны, особого эффекта это не принесет.



В 2009 году Россия инициировала научно-исследовательский проект «Сармат». Следил за проектом лично министр обороны. Правительство России выделило более 70 миллиардов рублей на исследования и разработки, и это говорит о том, что она возлагала большие надежды на новую ракету. На самом деле, нетрудно заметить, что в противостоянии России и США «Сармат» станет ключевым моментом для изменения соотношения сил.



Межконтинентальная баллистическая ракета «Воевода» была принята на вооружение в России в 1970-х годах, и сейчас она является устаревшей. Основная цель ракеты «Сармат» — заменить свою предшественницу. Сейчас ракеты «Сармат» уже заступили на боевое дежурство. Мощные характеристики МБР сильно беспокоят Пентагон, поскольку перехватить поднявшийся в воздух «Сармат» практически невозможно.



Первый официальный полет «Сармата» состоялся в 2015 году. В ракете используются самые современные двигатели — жидкостные ракетные двигатели на двух ступенях «утоплены» в бак с горючим. Это самая новая разработка российских военных. Хотя Россия не использует более совершенные твердотопливные двигатели в этой ракете, она имеет достаточный опыт в разработке и обслуживании жидкостных ракетных двигателей.



Сообщается, что у «Сармата» есть две версии: одна предназначена для Соединенных Штатов, а другая нацелена на Европу. Разница в основном заключается в дальности стрельбы и стартовой массе, но обе модификации могут нести ядерные боеголовки с раздельным наведением. Круговое вероятное отклонение ракеты составляет около 150 метров. Нужна всего одна ракета, чтобы такая большая страна, как Франция, исчезла с лица земли. Десять подобных ракет обеспечат полное уничтожение американцев. Обо всем этом даже страшно подумать.



Редакционная статья Sina.com, Китай, перевод Позже из-за проблемы с шахтной пусковой установкой план испытательных стрельб был снова отложен. Несмотря на все перипетии, пробные запуски «Сармата» по-прежнему привлекали внимание многих стран. Причина в том, что мощь ракеты беспрецедентна. Даже Соединенные Штаты еще какое-то время вряд ли смогут придумать хороший план реагирования на нее.Из информации, представленной Россией, известно, что «Сармат» имеет общий вес около 100 тонн, дальность стрельбы составляет не менее 10 тысяч километров, ракета может нести до 16 управляемых боеголовок, в том числе новейшие гиперзвуковые боеголовки, разработанные Россией. Согласно сведениям, этот вид боеголовки может комбинироваться с обычными боеприпасами, а также может нести ядерные бомбы. Подобная ударная сила является беспрецедентно большой. Самая мощная межконтинентальная ракета российских вооруженных сил стоит более 70 миллиардов рублей. Американские военные заявили, что ее можно перехватить только 500 ракетами, благодаря чему она обеспечивает ядерное сдерживание НАТО.Хотя вес «Сармата» составляет лишь половину веса МБР «Воевода» (по классификации НАТО: «Сатана», прим. пер.), но вес полезной нагрузки у нее выше, чем у ранних моделей «Сатаны». Кроме того, она лучше преодолевает системы ПВО. Подобная сила заставила США прикусить язык. Даже если будет использована самая мощная американская система противоракетной обороны, особого эффекта это не принесет.В 2009 году Россия инициировала научно-исследовательский проект «Сармат». Следил за проектом лично министр обороны. Правительство России выделило более 70 миллиардов рублей на исследования и разработки, и это говорит о том, что она возлагала большие надежды на новую ракету. На самом деле, нетрудно заметить, что в противостоянии России и США «Сармат» станет ключевым моментом для изменения соотношения сил.Межконтинентальная баллистическая ракета «Воевода» была принята на вооружение в России в 1970-х годах, и сейчас она является устаревшей. Основная цель ракеты «Сармат» — заменить свою предшественницу. Сейчас ракеты «Сармат» уже заступили на боевое дежурство. Мощные характеристики МБР сильно беспокоят Пентагон, поскольку перехватить поднявшийся в воздух «Сармат» практически невозможно.Первый официальный полет «Сармата» состоялся в 2015 году. В ракете используются самые современные двигатели — жидкостные ракетные двигатели на двух ступенях «утоплены» в бак с горючим. Это самая новая разработка российских военных. Хотя Россия не использует более совершенные твердотопливные двигатели в этой ракете, она имеет достаточный опыт в разработке и обслуживании жидкостных ракетных двигателей.Сообщается, что у «Сармата» есть две версии: одна предназначена для Соединенных Штатов, а другая нацелена на Европу. Разница в основном заключается в дальности стрельбы и стартовой массе, но обе модификации могут нести ядерные боеголовки с раздельным наведением. Круговое вероятное отклонение ракеты составляет около 150 метров. Нужна всего одна ракета, чтобы такая большая страна, как Франция, исчезла с лица земли. Десять подобных ракет обеспечат полное уничтожение американцев. Обо всем этом даже страшно подумать.Редакционная статья Sina.com, Китай, перевод ИноСМИ inosmi.ru Категории: экономика, политика, в мире, технологии Ключевые слова: Россия, нато, ракеты, гиперзвук — статья прочитана 138 раз Комментарии