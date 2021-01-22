Загрузка... Ядерная мечта Эрдогана. Когда Турция создаст ядерную бомбу 🔊 Воспроизвести Фото © Kayhan Ozer / Anadolu Agency / Getty Images



Эксперты полагают, что в среднесрочной перспективе, ближе к 2050 году, Анкара вполне может заполучить собственные системы ядерного оружия первого поколения.



На сегодняшний день ядерное оружие становится главенствующим фактором в мировой политике, и страны Ближнего Востока уже не исключение. Так, на прямые вопросы МАГАТЭ о наличии ядерного оружия Израиль уклоняется от ответа, а Иран задаётся вопросом, каким образом промышленность страны получит "металлический плутоний", из которого, кстати, можно собрать ядерную боеголовку. Неудивительно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, признавая отсутствие ядерного оружия, высказал несогласие со складывающейся ситуацией. Он считает неприемлемым то, что Турция не может иметь ядерное оружие. Эксперты полагают, что в среднесрочной перспективе, ближе к 2050 году, Анкара вполне может заполучить собственные системы ядерного оружия первого поколения.На сегодняшний день ядерное оружие становится главенствующим фактором в мировой политике, и страны Ближнего Востока уже не исключение. Так, на прямые вопросы МАГАТЭ о наличии ядерного оружия Израиль уклоняется от ответа, а Иран задаётся вопросом, каким образом промышленность страны получит "металлический плутоний", из которого, кстати, можно собрать ядерную боеголовку. Неудивительно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, признавая отсутствие ядерного оружия, высказал несогласие со складывающейся ситуацией. Он считает неприемлемым то, что Турция не может иметь ядерное оружие.



Известный израильский политолог Яков Кедми высказал предположение, что Турция рано или поздно обзаведётся ядерным арсеналом. Лайф поговорил с экспертами, которые оценили реальную возможность и необходимость для Эрдогана получить свой ядерный чемоданчик.



Фото © Omer Yasin Ergin / Anadolu Agency via Getty Images



Военный эксперт Константин Сивков полагает, что произвести собственное ядерное оружие Турция, скорее всего, не в состоянии, так как не обладает необходимым научным и технологическим потенциалом.



— Для того чтобы создать своё ядерное оружие, нужно производство по обогащению урана. Необходима собственная научная школа, которая позволяет воспитывать поколения учёных, готовить специалистов. Достаточно вспомнить, что атомную станцию "Аккую" в Турции строит Россия, чтобы понять, что такой школы нет. Поэтому в ближайшей перспективе, лет через 10–15, бомбы у них не будет, — отметил он.



Эксперт также добавил, что кроме самой бомбы нужны и средства доставки, с которыми у Анкары тоже есть определённые проблемы. У Турции нет ракет для доставки ядерных боеприпасов или самолётов-носителей. А поскольку существует Договор о нераспространении ядерного оружия, получить стороннюю помощь в достижении таких целей у турецкого руководства вряд ли получится.



— Если даже предположить, что они действительно пойдут к этой цели напролом, в среднесрочной перспективе, лет через 25–30, теоретически у них что-то получиться может. Однако в случае успеха они разработают системы лишь первого поколения, в то время как у других стран будут уже системы четвёртого поколения. Стоит учитывать и такой момент — современный политический режим существует благодаря Эрдогану. Как долго он будет у власти — вопрос. Но вряд ли он останется на срок 10–15 лет. Скорее всего, он уйдёт значительно раньше. Те, кто придёт ему на смену, наверняка будут сильно отличаться от него самого, а значит, они-то уж точно не решатся на создание своей атомной бомбы. Поэтому, с моей точки зрения, ядерная угроза со стороны Турции на сегодняшний день неактуальна, — подчеркнул Константин Сивков.



Фото © Huseyin Demirci / Anadolu Agency via Getty Images



В сегодняшней Турции и так есть запас американского ядерного оружия на авиабазе Инджирлик, которое может служить сдерживающим фактором, чтобы Турция не пыталась создать своё, полагает военный эксперт Дмитрий Литовкин.



— У нас на сегодняшний день есть целый ряд стран, которые, не являясь членами ядерного клуба, имеют своё ядерное оружие, это Пакистан, ЮАР, Израиль, Индия, санкций к ним не применяют. Вопрос в том, нужно ли это ядерное оружие? С одной стороны, это гарантия безопасности. У Северной Кореи вроде оно есть — и её никто не трогает. А у Саддама Хусейна, например, не было. С другой стороны, малый арсенал всё равно не решит проблему независимости. Опыт России и США — это длительный эволюционный путь, в ходе которого огромными затратами была создана атомная отрасль, а также системы хранения и обеспечения безопасности. Всё это очень дорого, нужно ли это Турции — большой вопрос, — пояснил Литовкин.



Публицист Анатолий Вассерман считает, что у Турции просто нет объективной необходимости в обладании ядерным оружием.



— Эрдогана сегодня интересуют многие страны ближневосточного региона, зачастую связанные с Израилем, отчего у Тель-Авива и Анкары достаточно натянутые отношения. На мой взгляд, ядерное оружие Турции могло бы понадобиться только против Израиля, для всех остальных стран региона у неё хватает и обычного оружия с избытком. Кроме того, специфика арабских стран, которые Эрдоган хочет вернуть под турецкий контроль, в том, что там очень невысокая плотность населения, ядерное оружие будет бессмысленно. А если его использовать против тех мест, где она высока, то ничего, что могло бы в них заинтересовать Анкару, не останется. Поэтому с учётом всех обстоятельств получается, что Турции в ближайшее время ядерное оружие не понадобится, — заявил эксперт.



Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ведёт крайне агрессивную внешнюю политику как на территории Ближнего Востока, так и на постсоветском пространстве. В частности, под его руководством Турция активно поддерживала Азербайджан в войне за Нагорный Карабах, а до этого — формирования боевиков в Сирии и Ливане. Турецкие спецслужбы выделяют средства на содержание радикальных организаций крымских татар, а также пропагандируют "тюркский мир" в странах Средней Азии.



Автор: Никита Юрченко для издания — У некоторых стран есть ракеты с ядерными боеголовками, и не одна или две. Но мы не можем иметь их. Это я не могу принять, — выразил свою позицию турецкий лидер ещё в сентябре 2019-го на экономическом форуме в Сивасе. — Нет ни одной развитой страны в мире, которая не имела бы их, — добавил он.Известный израильский политолог Яков Кедми высказал предположение, что Турция рано или поздно обзаведётся ядерным арсеналом. Лайф поговорил с экспертами, которые оценили реальную возможность и необходимость для Эрдогана получить свой ядерный чемоданчик.Военный эксперт Константин Сивков полагает, что произвести собственное ядерное оружие Турция, скорее всего, не в состоянии, так как не обладает необходимым научным и технологическим потенциалом.— Для того чтобы создать своё ядерное оружие, нужно производство по обогащению урана. Необходима собственная научная школа, которая позволяет воспитывать поколения учёных, готовить специалистов. Достаточно вспомнить, что атомную станцию "Аккую" в Турции строит Россия, чтобы понять, что такой школы нет. Поэтому в ближайшей перспективе, лет через 10–15, бомбы у них не будет, — отметил он.Эксперт также добавил, что кроме самой бомбы нужны и средства доставки, с которыми у Анкары тоже есть определённые проблемы. У Турции нет ракет для доставки ядерных боеприпасов или самолётов-носителей. А поскольку существует Договор о нераспространении ядерного оружия, получить стороннюю помощь в достижении таких целей у турецкого руководства вряд ли получится.— Если даже предположить, что они действительно пойдут к этой цели напролом, в среднесрочной перспективе, лет через 25–30, теоретически у них что-то получиться может. Однако в случае успеха они разработают системы лишь первого поколения, в то время как у других стран будут уже системы четвёртого поколения. Стоит учитывать и такой момент — современный политический режим существует благодаря Эрдогану. Как долго он будет у власти — вопрос. Но вряд ли он останется на срок 10–15 лет. Скорее всего, он уйдёт значительно раньше. Те, кто придёт ему на смену, наверняка будут сильно отличаться от него самого, а значит, они-то уж точно не решатся на создание своей атомной бомбы. Поэтому, с моей точки зрения, ядерная угроза со стороны Турции на сегодняшний день неактуальна, — подчеркнул Константин Сивков.В сегодняшней Турции и так есть запас американского ядерного оружия на авиабазе Инджирлик, которое может служить сдерживающим фактором, чтобы Турция не пыталась создать своё, полагает военный эксперт Дмитрий Литовкин.— У нас на сегодняшний день есть целый ряд стран, которые, не являясь членами ядерного клуба, имеют своё ядерное оружие, это Пакистан, ЮАР, Израиль, Индия, санкций к ним не применяют. Вопрос в том, нужно ли это ядерное оружие? С одной стороны, это гарантия безопасности. У Северной Кореи вроде оно есть — и её никто не трогает. А у Саддама Хусейна, например, не было. С другой стороны, малый арсенал всё равно не решит проблему независимости. Опыт России и США — это длительный эволюционный путь, в ходе которого огромными затратами была создана атомная отрасль, а также системы хранения и обеспечения безопасности. Всё это очень дорого, нужно ли это Турции — большой вопрос, — пояснил Литовкин.Публицист Анатолий Вассерман считает, что у Турции просто нет объективной необходимости в обладании ядерным оружием.— Эрдогана сегодня интересуют многие страны ближневосточного региона, зачастую связанные с Израилем, отчего у Тель-Авива и Анкары достаточно натянутые отношения. На мой взгляд, ядерное оружие Турции могло бы понадобиться только против Израиля, для всех остальных стран региона у неё хватает и обычного оружия с избытком. Кроме того, специфика арабских стран, которые Эрдоган хочет вернуть под турецкий контроль, в том, что там очень невысокая плотность населения, ядерное оружие будет бессмысленно. А если его использовать против тех мест, где она высока, то ничего, что могло бы в них заинтересовать Анкару, не останется. Поэтому с учётом всех обстоятельств получается, что Турции в ближайшее время ядерное оружие не понадобится, — заявил эксперт.Напомним, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ведёт крайне агрессивную внешнюю политику как на территории Ближнего Востока, так и на постсоветском пространстве. В частности, под его руководством Турция активно поддерживала Азербайджан в войне за Нагорный Карабах, а до этого — формирования боевиков в Сирии и Ливане. Турецкие спецслужбы выделяют средства на содержание радикальных организаций крымских татар, а также пропагандируют "тюркский мир" в странах Средней Азии.Автор: Никита Юрченко для издания ЛАЙФ Загрузка... life.ru Категории: политика, в мире, технологии Ключевые слова: нато, ядерное оружие, Турция, армия, Эрдоган — статья прочитана 146 раз Комментарии