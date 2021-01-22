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Стоимость биткоина снизилась более чем на 10%
Накануне стоимость биткоина снизилась более чем на 10% — до отметки $31 тыс. Об этом свидетельствуют данные торгов, опубликованные на сайте CoinDesk, сообщает RT.
В ходе торгов 21 января цена биткоина снижалась на 10,65% — до $31 242.
8 января стоимость биткоина побила исторический рекорд, превысив отметку в $41 тыс.
Блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов в беседе с НСН оценил способность биткоина вытеснить золото на инвестиционном рынке.
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russian.rt.com
Категории: в мире, технологии, экономика
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