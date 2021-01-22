Загрузка... Стоимость биткоина снизилась более чем на 10% 🔊 Воспроизвести РИА Новости



Накануне стоимость биткоина снизилась более чем на 10% — до отметки $31 тыс. Об этом свидетельствуют данные торгов, опубликованные на сайте CoinDesk, сообщает



В ходе торгов 21 января цена биткоина снижалась на 10,65% — до $31 242.



8 января стоимость биткоина побила исторический рекорд, превысив отметку в $41 тыс.



Блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов в беседе с НСН оценил способность биткоина вытеснить золото на инвестиционном рынке. Накануне стоимость биткоина снизилась более чем на 10% — до отметки $31 тыс. Об этом свидетельствуют данные торгов, опубликованные на сайте CoinDesk, сообщает RT В ходе торгов 21 января цена биткоина снижалась на 10,65% — до $31 242.8 января стоимость биткоина побила исторический рекорд, превысив отметку в $41 тыс.Блокчейн-консультант и исследователь криптовалют Денис Смирнов в беседе с НСН оценил способность биткоина вытеснить золото на инвестиционном рынке. Загрузка... russian.rt.com Категории: в мире, технологии, экономика Ключевые слова: курс, биткоин, падение — статья прочитана 104 раза Комментарии