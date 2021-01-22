Где живет Михаил Ходорковский и сколько стоят апартаменты в королевском парке? 🔊 Воспроизвести



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Через два года после освобождения из тюрьмы Михаил Ходорковский поселился с семьей в Лондоне в элитном жилом комплексе. Еще у него есть загородный дом в Великобритании, вилла в Швейцарии и особняк на Рублевке. Стоимость принадлежащей ему недвижимости больше десяти миллионов долларов.



Сразу после освобождения из тюрьмы Михаил Ходорковский вылетел в Германию, а оттуда в Швейцарию, где уже жила его жена с детьми. Через два года семья переехала в Великобританию.



Лондонский туман и разговоры о России



В 2015 г. Ходорковский с семьей переехал в Лондон, где живут многие известные русские бизнесмены, покинувшие РФ: Евгений Чичваркин, Елена Селиванова, Дина Бердникова. В Вестминстере, недалеко от парламента Великобритании, находится офис организации олигарха «Открытая Россия». Работа в ней – основное занятие Ходорковского в последние годы. Хотя он обещал больше не заниматься политикой, сугубо общественной его деятельность назвать сложно. (Материал MMF от 2019 года)Через два года после освобождения из тюрьмы Михаил Ходорковский поселился с семьей в Лондоне в элитном жилом комплексе. Еще у него есть загородный дом в Великобритании, вилла в Швейцарии и особняк на Рублевке. Стоимость принадлежащей ему недвижимости больше десяти миллионов долларов.Сразу после освобождения из тюрьмы Михаил Ходорковский вылетел в Германию, а оттуда в Швейцарию, где уже жила его жена с детьми. Через два года семья переехала в Великобританию.В 2015 г. Ходорковский с семьей переехал в Лондон, где живут многие известные русские бизнесмены, покинувшие РФ: Евгений Чичваркин, Елена Селиванова, Дина Бердникова. В Вестминстере, недалеко от парламента Великобритании, находится офис организации олигарха «Открытая Россия». Работа в ней – основное занятие Ходорковского в последние годы. Хотя он обещал больше не заниматься политикой, сугубо общественной его деятельность назвать сложно.



Вид с вертолета на St. Edmund’s Terrace



В комплексе есть:



-бассейн;



-тренажерный зал;



-подземный паркинг;



-круглосуточная охрана.



Как и в других элитных домах, дальше консьержа без согласия владельца квартиры не пройти.



Жилой комплекс St. Edmund’s Terrace



Ходорковский приобрел и загородный двухэтажный особняк в юго-восточной Англии, неподалеку от Уодхерста в Восточном Суссексе. Эта недвижимость дешевле лондонской, но там российского олигарха окружают британские миллионеры и звезды шоу-бизнеса. Средняя цена дома в этом районе – 1,5–3 млн фунтов.



Швейцарский воздух свободы



Сразу после приезда из России семья Ходорковских сняла жилье за 9500 евро/мес. в коммуне Рапперсвиль-Йона на побережье Цюрихского озера. От нее до бывшего офиса олигарха в швейцарской столице можно добраться на машине за 40 минут.



Виллы коммуны Рапперсвиль-Йона возле Цюрихского озера. Источник фото: wikimedia



Жене Ходорковского не понравилось жить в съемном доме, и вскоре они купили виллу. СМИ долго рассказывали о том, что переплата за недвижимость составила 30%, которые предыдущий владелец потратил на налоги. В итоге вилла обошлась Михаилу Борисовичу почти в два миллиона фунтов стерлингов.



Швейцария создана для спокойной респектабельной жизни вдали от интриг и скандалов. Прожить в этом райском месте бизнесмен смог всего два года после освобождения из тюрьмы, после чего переехал в Лондон.



Недвижимость Ходорковского в России



Михаил Борисович владеет недвижимостью не только в Швейцарии и Великобритании. Он остается владельцем особняка на Рублевке, который, по данным телеканала НТВ, сдается минимум за 800 тыс. рублей в месяц. В поселке Яблоневый сад в элитных особняках жили владельцы «ЮКОСа»: Ходорковский, Невзлин, Лебедев, а также Брудно и Дубов. Сейчас все собственники живут за границей, а недвижимость по высоким ценам сдается в аренду. Несмотря на это, свободных домов в поселке нет.



После освобождения из тюрьмы Ходорковский не приезжал в Россию. То, что он не продает недвижимость в РФ, может говорить о надежде когда-нибудь вернуться на родину.



Списки Forbes



К 2003 году Ходорковский был не только самым богатым предпринимателем России, но и одним из богатейших в мире. Его состояние оценивалось в 15 миллиардов долларов по данным Forbes. Вернуться в списки двухсот богатейших россиян он смог лишь в 2016 году с состоянием 600 миллионов долларов. Сегодня бизнесмен занимается частными инвестициями.







Таблица 1. Собственность для проживания



Недвижимость - Квартира в Лондоне (ЖК St. Edmund’s Terrace)- Примерная стоимость - 4,7–11,9 млн фунтов



Особняк в Суссексе, Англия - 1,5–3 млн фунтов



Вилла в Швейцарии на побережье Цюрихского озера - 2 млн фунтов



Недвижимость в пос. Яблоневый сад - Точная сумма неизвестна



Вероятно, это не единственное недвижимое имущество олигарха. Старший сын Михаила Павел живет с семьей в США, он президент некоммерческого фонда «Институт современной России». О личной жизни дочери Анастасии известно крайне мало. Два сына-близнеца на момент освобождения отца из тюрьмы жили и учились в Швейцарии. Для жизни Ходорковский выбрал район Regent’s Park. Он купил апартаменты в комплексе St. Edmund’s Terrace, где стоимость квартир достигает 12 миллионов фунтов. Здесь в трех шестиэтажных зданиях размещается 36 квартир площадью 250–300 метров.В комплексе есть:-бассейн;-тренажерный зал;-подземный паркинг;-круглосуточная охрана.Как и в других элитных домах, дальше консьержа без согласия владельца квартиры не пройти.Ходорковский приобрел и загородный двухэтажный особняк в юго-восточной Англии, неподалеку от Уодхерста в Восточном Суссексе. Эта недвижимость дешевле лондонской, но там российского олигарха окружают британские миллионеры и звезды шоу-бизнеса. Средняя цена дома в этом районе – 1,5–3 млн фунтов.Сразу после приезда из России семья Ходорковских сняла жилье за 9500 евро/мес. в коммуне Рапперсвиль-Йона на побережье Цюрихского озера. От нее до бывшего офиса олигарха в швейцарской столице можно добраться на машине за 40 минут.Жене Ходорковского не понравилось жить в съемном доме, и вскоре они купили виллу. СМИ долго рассказывали о том, что переплата за недвижимость составила 30%, которые предыдущий владелец потратил на налоги. В итоге вилла обошлась Михаилу Борисовичу почти в два миллиона фунтов стерлингов.Швейцария создана для спокойной респектабельной жизни вдали от интриг и скандалов. Прожить в этом райском месте бизнесмен смог всего два года после освобождения из тюрьмы, после чего переехал в Лондон.Михаил Борисович владеет недвижимостью не только в Швейцарии и Великобритании. Он остается владельцем особняка на Рублевке, который, по данным телеканала НТВ, сдается минимум за 800 тыс. рублей в месяц. В поселке Яблоневый сад в элитных особняках жили владельцы «ЮКОСа»: Ходорковский, Невзлин, Лебедев, а также Брудно и Дубов. Сейчас все собственники живут за границей, а недвижимость по высоким ценам сдается в аренду. Несмотря на это, свободных домов в поселке нет.После освобождения из тюрьмы Ходорковский не приезжал в Россию. То, что он не продает недвижимость в РФ, может говорить о надежде когда-нибудь вернуться на родину.К 2003 году Ходорковский был не только самым богатым предпринимателем России, но и одним из богатейших в мире. Его состояние оценивалось в 15 миллиардов долларов по данным Forbes. Вернуться в списки двухсот богатейших россиян он смог лишь в 2016 году с состоянием 600 миллионов долларов. Сегодня бизнесмен занимается частными инвестициями.Вероятно, это не единственное недвижимое имущество олигарха. Старший сын Михаила Павел живет с семьей в США, он президент некоммерческого фонда «Институт современной России». О личной жизни дочери Анастасии известно крайне мало. Два сына-близнеца на момент освобождения отца из тюрьмы жили и учились в Швейцарии. moneymakerfactory.ru Категории: экономика, общество, в мире Ключевые слова: недвижимость, оппозиция, Ходорковский География: Россия — статья прочитана 143 раза Комментарии