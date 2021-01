Загрузка... The Telegraph Великобритания : возможно, Алексей Навальный — тот человек, который свергнет Путина 🔊 Воспроизвести © РИА Новости, Михаил Воскресенский



Лидер российской оппозиции представляет беспрецедентную угрозу для власти стареющего президента, уверяет автор, не сравнивая при этом Путина с новым президентом США. И считает, что если Навального убьют, это будет фатальным ударом для репутации Путина. Он прав: ради свержения Путина Запад может пойти и на такое. Навального надо охранять, даже если его посадят в тюрьму.



Без личного мужества политические принципы — просто пустой звук. Решение Алексея Навального вернуться в Россию, где в августе его отравили, резко контрастирует с трусостью американских конгрессменов, которые прятались от безумной толпы на Капитолийском холме 6 января.



Но, решив вернуться в логово льва, лидер российской оппозиции, — который не давал покоя Владимиру Путина и агентам российских служб безопасности с того момента, когда его доставили на лечение в Германию после отравления «Новичком», — поднял ставки для самого себя, для президента России и для Запада. Без личного мужества политические принципы — просто пустой звук. Решение Алексея Навального вернуться в Россию, где в августе его отравили, резко контрастирует с трусостью американских конгрессменов, которые прятались от безумной толпы на Капитолийском холме 6 января.Но, решив вернуться в логово льва, лидер российской оппозиции, — который не давал покоя Владимиру Путина и агентам российских служб безопасности с того момента, когда его доставили на лечение в Германию после отравления «Новичком», — поднял ставки для самого себя, для президента России и для Запада.



Действия Кремля — от перенаправления самолета, на борту которого находился Навальный, в другой аэропорт до попыток устроить ему импровизированное заседание суда на следующее утро после прилета — свидетельствуют о том, что Путин в панике. Реакция российского президента на появление Навального в России — президента, которого долго время называли мастером глобальной игры в шахматы, — доказывает, что он теряет хватку.



Сейчас стоит приготовиться к новым жестким мерам в отношении сторонников Навального в Москве, в том числе к тому, что власти будут использовать эпидемиологическую ситуацию в качестве предлога для запрета массовых демонстраций. Однако реальная угроза для Путина заключается в том, что недовольство, возможно, уже распространилось далеко за пределы столицы России. Предпосылкой для отравления Навального в августе стало то, что он переключил свое внимание на Сибирь — с процветающей столицы, где недовольство действиями режима традиционно было самым сильным. В сытые годы путинского правления многие российские регионы так и не увидели существенного повышения уровня жизни, и их жители начинают волноваться, потому что их зарплаты уменьшились вследствие пандемии covid-19. На Дальнем Востоке арест губернатора Хабаровского края вылился в несколько месяцев акций протеста в регионе, который прежде последовательно поддерживал Путина. Решение Навального переключиться на другие регионы в попытке настроить отдельные области против Путина стало таким вызовом, который Кремль не смог проигнорировать.



Многие комментаторы зачастую предпочитают не поднимать тему русского национализма Навального, однако это весьма заметная составляющая имиджа российского оппозиционера. Российские либералы 1990-х годов придерживались раболепно прозападных взглядов, и их катастрофическая программа шоковой терапии, позаимствованная со страниц гарвардских учебников, оттолкнула от них целое поколение россиян, которые увидели в Путине своего спасителя. Таким образом, смешивая свои призывы к свободным и честным выборам с большой дозой «Снова сделаем Россию великой», Навальный закладывает мины под тем участком базы поддержки, который прежде всецело принадлежал Путину.



Даже внешний вид Навального — крепкий мужчина с выраженным рельефом мышц — это своего рода пародия на то, как пропаганда изображает Путина, борющегося с тигром или разъезжающего на лошади без седла. Больше всего президента беспокоит то, что он уже давно достиг пенсионного возраста и что подобные трюки уже не вызывают отклика в сердцах представителей нового поколения.



Скука может иметь фатальные последствия для правителей, которые слишком долго остаются у власти. Два десятилетия пребывания Путина в Кремле породили бы стремление к переменам среди россиян и даже среди амбициозных подчиненных президента, даже если бы все было хорошо. Стагнация в экономике и то недовольство, которое у людей вызывает коррумпированное бюрократическое болото, окружающее Кремль, способствуют уменьшению уровня поддержки Путина среди россиян.



Путин пытался игнорировать Навального, приказал российским СМИ уничтожить оппозиционера молчанием, однако интернет позволил Навальному обойти цензуру в СМИ. Когда американские компании заблокировали аккаунты Дональда Трампа, Навальный назвал это опасным прецедентом, которым теперь сможет воспользоваться Путин. Пока Навальный может демонстрировать в режиме реального времени такие события, как его возвращение на родину, все больше и больше россиян будут переходить на его сторону.



Теперь, если Навального убьют, это станет фатальным ударом по репутации Путина в России, не говоря уже о мире. Даже если Навального посадят в тюрьму, это не заставит его замолчать и не остановит его движение. Навальный в тюрьме — это почти так же плохо, как Путин в Кремле.



Автор: Марк Алмонд (Mark Almond) для The Telegraph UK, Великобритания, перевод ИноСМИ