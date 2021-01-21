Загрузка... Литва по заболеваемости COVID-19 – шестая в Европе, по смертности - четвертая 🔊 Воспроизвести



Литва по приросту заболеваемости коронавирусом в течение двух последних недель оказалась на шестом месте среди европейских государств, мониторинг которых осуществляет Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ), по смертности от ковида Литва занимает четвертое место.



На минувшей неделе Литва была на 4-м и 2-м местах соответственно.



Как показывают обновленные в четверг данные центра, заболеваемость в стране в течение двух недель составляет почти 716 случаев на 100 тыс. жителей.



По этому показателю первой в списке занчится Ирландия, где на 100 тыс. жителей приходится 1444 случая, второе место занимает Чехия с показателем 1363 случая, третье - Португалия с 1215 случаями.



За последние две недели на 1 млн жителей Литвы пришлось почти 186 смертей от COVID-19. По этому показателю Литва находится на 4-м месте. Литва по приросту заболеваемости коронавирусом в течение двух последних недель оказалась на шестом месте среди европейских государств, мониторинг которых осуществляет Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ЕЦПКЗ), по смертности от ковида Литва занимает четвертое место.На минувшей неделе Литва была на 4-м и 2-м местах соответственно.Как показывают обновленные в четверг данные центра, заболеваемость в стране в течение двух недель составляет почти 716 случаев на 100 тыс. жителей.По этому показателю первой в списке занчится Ирландия, где на 100 тыс. жителей приходится 1444 случая, второе место занимает Чехия с показателем 1363 случая, третье - Португалия с 1215 случаями.За последние две недели на 1 млн жителей Литвы пришлось почти 186 смертей от COVID-19. По этому показателю Литва находится на 4-м месте. На первом месте - Лихтенштейн с 391 смертью на 1 млн жителей.



Ученые ВУ создали метод тестирования на COVID-19, наполовину сокращающий время проверки



Ученые Вильнюсского университета (ВУ) создали метод тестирования на COVID-19, который наполовину сокращает время проверки, сообщил в четверг университет.



Профессор Альгирдас Уткус сказал для пресс-релиза, что создан специальный набор детекции, который позволяет устанавливать вирусы прямо из пробы, без дополнительной ее обработки.



По его словам, сейчас во всем мире золотым стандартом при диагностике коронавируса является ПЦР-тест (ПЦР - Полимеразная цепная реакция), когда берется мазок из носоглотки и в нем ищут рибонуклеиновую кислоту (РНК) вируса.



А. Уткус говорит, что своевременный ПЦР-тест точен, однако его результаты нужно ждать шесть часов или даже сутки, так как нужна подготовительная работа. Разработанный учеными ВУ метод может сократить время исследования наполовину.



В отличие от ПЦР-теста на анализ берется не мазок из носоглотки, а кровь, моча или кал.



По словам профессора, если метод будет успешно действовать и "в рабочих условиях", то в марте или апреле можно будет его запатентовать и начать применение.



А. Уткус говорит, что новый метод тестирования на COVID-19, возможно, и не станет основным, но наряду с используемыми сейчас станет весьма эффективным.



Профессор говорит, что этот метод можно применять и для тестирования на другие вирусы дыхательных путей, которые циркулируют ежегодно, например, гриппа А, B. Загрузка... BNS Категории: здоровье, в Европе, образование Ключевые слова: граница, контроль, карантин, распространение, коронавирус География: Литва — статья прочитана 131 раз Комментарии