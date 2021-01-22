Литва выступила за создание в ЕС сертификатов вакцинации от COVID-19 🔊 Воспроизвести © Photo : Facebook / Vilniaus miesto savivaldybė



Советник президента республики считает, что в случае их появления документы должны быть в цифровом формате. Литва поддерживает идею о выдаче сертификатов переболевшим COVID-19 или привившимся от инфекции в странах Евросоюза, которые бы подтверждали, что люди безопасны для общества, заявил советник президента Литвы по социально-экономической политике Симонас Крепшта. Об этом сообщает



"Идея достойна внимания и реализации. Тем самым мы обеспечим поступление информации, идентифицирующей лиц с иммунитетом к коронавирусу, что позволило бы безопасно передвигаться внутри ЕС", – сказал он. Советник президента республики считает, что в случае их появления документы должны быть в цифровом формате. Литва поддерживает идею о выдаче сертификатов переболевшим COVID-19 или привившимся от инфекции в странах Евросоюза, которые бы подтверждали, что люди безопасны для общества, заявил советник президента Литвы по социально-экономической политике Симонас Крепшта. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на ТАСС."Идея достойна внимания и реализации. Тем самым мы обеспечим поступление информации, идентифицирующей лиц с иммунитетом к коронавирусу, что позволило бы безопасно передвигаться внутри ЕС", – сказал он. Сам документ должен быть цифровым, считает советник. Крепшта уверен, что это позволило бы также контролировать распространение коронавирусной инфекции.



С предложением создать единый сертификат вакцинации от коронавируса, признаваемый во всем Евросоюзе, выступило правительство Греции. Как отметила официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант, введение таких документов стало бы "нормальной и естественной" медицинской мерой, однако ее влияние на свободу перемещения нуждается в оценке.



В Литве более 173 тысяч случаев COVID-19, выздоровели свыше 113 тысяч человек, а болеют – более 56,5 тысячи пациентов. От инфекции скончались 2554 человека.



Вакцинация от коронавируса началась в конце декабря, в первую очередь прививать стали медицинский персонал. Полностью вакцинированы уже 8262 жителя. lt.sputniknews.ru Категории: здоровье, общество Ключевые слова: путешествия, ЕС, вакцинация, ВОЗ География: Литва — статья прочитана 135 раз Комментарии