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Литва выступила за создание в ЕС сертификатов вакцинации от COVID-19

© Photo : Facebook / Vilniaus miesto savivaldybė


Советник президента республики считает, что в случае их появления документы должны быть в цифровом формате. Литва поддерживает идею о выдаче сертификатов переболевшим COVID-19 или привившимся от инфекции в странах Евросоюза, которые бы подтверждали, что люди безопасны для общества, заявил советник президента Литвы по социально-экономической политике Симонас Крепшта. Об этом сообщает Sputnik Литва со ссылкой на ТАСС.

"Идея достойна внимания и реализации. Тем самым мы обеспечим поступление информации, идентифицирующей лиц с иммунитетом к коронавирусу, что позволило бы безопасно передвигаться внутри ЕС", – сказал он.
Сам документ должен быть цифровым, считает советник. Крепшта уверен, что это позволило бы также контролировать распространение коронавирусной инфекции.

С предложением создать единый сертификат вакцинации от коронавируса, признаваемый во всем Евросоюзе, выступило правительство Греции. Как отметила официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант, введение таких документов стало бы "нормальной и естественной" медицинской мерой, однако ее влияние на свободу перемещения нуждается в оценке.

В Литве более 173 тысяч случаев COVID-19, выздоровели свыше 113 тысяч человек, а болеют – более 56,5 тысячи пациентов. От инфекции скончались 2554 человека.

Вакцинация от коронавируса началась в конце декабря, в первую очередь прививать стали медицинский персонал. Полностью вакцинированы уже 8262 жителя.
lt.sputniknews.ru
Категории: здоровье, общество
Ключевые слова: путешествия, ЕС, вакцинация, ВОЗ
География: Литва
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добавлена сегодня, 22 января, 08:30

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