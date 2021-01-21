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Г. Науседа призывает ЕС ввести санкции для ответственных за задержание А. Навального лиц



Литовский президент Гитанас Науседа призывает Евросоюз (ЕС) применить санкции к лицам, ответственным за задержание российского оппозиционера Алексея Навального.

Перед онлайн-заседанием Европейского совета в четверг Г. Науседа подчеркнул, что и сам факт задержания А. Навального, и "фарсовый процесс", начавшийся в его отношении "не позволяют нам оставаться равнодушными и продолжать наблюдать за этой эрозией прав человека в соседнем государстве".

"Поэтому на уровне министров иностранных дел, на исполнительном уровне нужно применить практику глобальных прав человека и применить прежде всего санкционные меры к тем лицам, которые виновны в задержании господина А. Навального. Только таким образом можно показать, что ситуация недопустима и что российская сторона должна ответить за те действия, которые предприняты", - сказал Г. Науседа в распространенной СМИ видеозаписи.
Он еще раз подчеркнул сформулированную ранее позицию, что "это задержание отражает истинную ситуацию с правами человека в России", а также напомнил о резких заявлениях представителей других государств ЕС по этому вопросу. Эта реакция, по его словам, "не позволяет сомневаться, что последствия должны быть".

Сразу после задержания российского оппозиционера в московском аэропорту Шереметьево министры ИД Литвы, Латвии и Эстонии приняли совместное заявление и призвали ЕС "рассмотреть введение ограничительных мер", осудила арест А. Навального и премьер Ингрида Шимоните.

Российское тюремное ведомство сообщило, что А. Навальный был задержан в московском аэропорту Шереметьево, так как нарушил условия назначенного ему условного наказания по делу о мошенничестве в 2014 году.
BNS
Категории: политика, в Европе
Ключевые слова: президент, арест, санкции, ЕС, МИД, аэропорт, Навальный, осуждение
География: Литва
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добавлена сегодня, 21 января, 17:10

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