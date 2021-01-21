ЕСПЧ не признал обвинения Грузии в адрес России по событиям 2008 года 🔊 Воспроизвести РИА Новости



Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал необоснованными обвинения Грузии в адрес России по событиям в Южной Осетии и Абхазии в августе 2008 года, сообщает



«По результатам почти 12-летнего рассмотрения дела ЕСПЧ пришёл к выводу, что на Россию не может возлагаться ответственность по Конвенции о защите прав человека и основных свобод за инциденты, произошедшие в ходе отражения российскими военнослужащими нападения грузинской армии на миротворческий контингент и местное гражданское население в период с 8 по 12 августа 2008 года», — говорится в пресс-релизе. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал необоснованными обвинения Грузии в адрес России по событиям в Южной Осетии и Абхазии в августе 2008 года, сообщает RT со ссылкой на российское Министерство юстиции.«По результатам почти 12-летнего рассмотрения дела ЕСПЧ пришёл к выводу, что на Россию не может возлагаться ответственность по Конвенции о защите прав человека и основных свобод за инциденты, произошедшие в ходе отражения российскими военнослужащими нападения грузинской армии на миротворческий контингент и местное гражданское население в период с 8 по 12 августа 2008 года», — говорится в пресс-релизе. Кроме того, ЕСПЧ не поддержал обвинения грузинской стороны в якобы вторжении российских военных на территорию Южной Осетии 7 августа 2008 года, до нападения грузинских военных на город Цхинвал.



Уполномоченный России при ЕСПЧ замглавы Минюста Михаил Гальперин добавил, что Европейский суд также не установил случаев нарушения российскими военнослужащими прав гражданского населения во время указанных событий.



В то же время Минюст России не согласился с рядом выводов ЕСПЧ, в том числе о возложении на российскую сторону ответственности за инциденты на территории Южной Осетии и Абхазии после 12 августа 2008 года.



Решения о компенсации в рамках жалобы «Грузия против России (II)» в постановлении не содержится, вопрос оставлен для дальнейшего рассмотрения.



В августе 2018 года Грузия подала иск в ЕСПЧ против России.



В ночь на 8 августа 2008 года Грузия подвергла артобстрелу столицу Южной Осетии Цхинвал, предприняв попытку установить контроль над республикой. В течение нескольких дней южноосетинские военные формирования совместно с российскими войсками, введёнными в регион в рамках миротворческой операции по принуждению Грузии к миру, вытеснили войска Грузии с территории Южной Осетии. russian.rt.com Категории: политика, чп и криминал, в Европе Ключевые слова: Россия, война, суд, Грузия, ЕСПЧ — статья прочитана 120 раз Комментарии